Nous savons maintenant ce qui se passe lorsque de fortes doses de THC sont consommées

La consommation humaine de cannabis a des racines millénaires, principalement liées au potentiel de guérison de ses principes actifs plutôt qu’à son utilisation en tant que substance psychoactive. Cependant, des effets de type hallucinogène sont également documentés dans la littérature, tels que ceux décrits dans certains rapports expérimentaux sur la consommation de tétrahydrocannabinol (THC) purifié seul, l’un des principes actifs majeurs et les plus connus du cannabis, et dans des cas cliniques qui ont décelé des hallucinations chez des patients ayant des antécédents de psychose derrière lui. Mais que se passe-t-il vraiment lorsqu’une personne en bonne santé consomme de fortes doses de THC ? Et quelles sont les différences par rapport à la consommation de cannabis plante entière ?

Pour faire la lumière sur la question, une équipe de recherche de la Johns Hopkins University School of Medicine à Baltimore, Maryland, a mené une série d’études sur le cannabis, examinant également les effets de la prise de fortes doses de THC vaporisé. Ces effets, détaillés dans un article publié dans la revue Cannabis Cannabinoid Research ont ensuite été comparés à ceux du cannabis, de la psilocybine et d’autres hallucinogènes.

Dans la partie cannabis de l’étude, les volontaires ont fumé du cannabis contenant 0, 10 ou 25 milligrammes de THC à travers une pipe. Chez un volontaire de 30 ans, au centre de l’article pour ce qui a été observé dans son cas, les effets enregistrés dans cette partie de l’expérience étaient minimes et comprenaient des répercussions cardiovasculaires et une altération des tests cognitifs. Cependant, lorsqu’il a participé à la quatrième phase de l’expérience – inhalation de 25 milligrammes de THC vaporisé en 10 minutes, les effets étaient beaucoup plus forts et se sont progressivement aggravés au cours des 20 premières minutes après l’inhalation.

« Il avait du mal à répondre aux questions du personnel, était incapable de remplir les questionnaires d’auto-évaluation, avait du mal à garder la tête haute et semblait périodiquement s’endormir ou perdre connaissance malgré les encouragements du personnel de recherche à rester éveillé et à continuer », écrit-il. équipe de recherche, ajoutant que l’homme, nommé HC dans l’article, était incapable de maintenir une foulée équilibrée et régulière lors de la marche, bien que ses signes vitaux soient restés dans les limites normales.

Au cours des heures suivantes, les effets du THC ont diminué en gravité, ce qui a permis à l’homme de répondre aux questions des chercheurs et de déclarer avoir ressenti une série d’effets hallucinogènes étranges. « Il a indiqué avoir éprouvé un état dissociatif et des perceptions altérées des stimuli auditifs et visuels au moment du pic des effets – précisent les auteurs de l’étude -. Il a signalé une hypersensibilité aux voix à l’époque, qu’il a décrite comme étant plus conscient des conversations autour de lui, mais toujours incapable d’entendre ou de comprendre des mots distincts. Il a décrit des distorsions visuelles sous la forme de l’affaissement de la pièce et du sol et l’apparition de motifs en mouvement sur le tapis et les chaises de la pièce. De plus, il a rapporté une expérience « hors du corps » caractérisée par un sentiment d’être retiré de son corps, existant au-dessus de lui dans l’espace, et un sentiment que son environnement s’éloignait de lui, accompagné d’une paralysie ».

Cependant, les chercheurs ont observé qu’il était « curieux » que l’homme n’ait pas ressenti les mêmes effets en fumant du cannabis contenant la même dose de THC, estimant que les observations pouvaient en partie être attribuées à d’autres composants du cannabis, fumés ou ingérés simultanément avec du THC. . « Cette distinction est remarquable car elle indique un agonisme exogène du récepteur CB1 comme mécanisme potentiel d’induction d’hallucinations – indiquent les chercheurs – et aussi parce qu’il a été postulé que des phytocannabinoïdes tels que le cannabidiol (CBD) ou des terpénoïdes qui sont présents dans la plante de cannabis peut atténuer certains des effets délétères du THC. »

