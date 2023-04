Design unique du Xiaomi 13 Ultra : est-ce un smartphone ou un appareil photo numérique ?

Le Xiaomi 13 Ultra devrait être un smartphone avec appareil photo haut de gamme pour 2023, avec des fuites précoces indiquant qu’il comportera quatre caméras arrière de 50 MP, dont une avec un capteur de 1 pouce et une ouverture variable. La société semble mettre fortement l’accent sur les capacités de photographie du téléphone. Et a maintenant tease un accessoire de poignée d’appareil photo pour le téléphone sur Weibo. Cela faciliterait l’utilisation du téléphone comme appareil photo pendant de longues périodes.

L’image officielle du Xiaomi 13 Ultra révèle un design distinctif : s’agit-il d’un smartphone ou d’un appareil photo numérique ?

Le message du PDG et fondateur de Xiaomi, Lei Jun, implique que l’accessoire fait effectivement ressembler le téléphone à un appareil photo. La poignée de l’appareil photo est dotée d’un bouton d’obturateur dédié, ce qui facilite la prise de photos rapides. Xiaomi a déjà expérimenté des téléphones phares Ultra. Le Xiaomi 12S Ultra Concept en est un exemple. Sa conception permettait au téléphone d’utiliser un objectif interchangeable.

Ayant utilisé le Xiaomi 12S Ultra pendant plusieurs mois, les capacités de l’appareil photo du téléphone étaient impressionnantes. Mais c’était très lourd, ce qui en faisait une tâche ferme à deux mains pour le maintenir en orientation paysage. L’accessoire de poignée d’appareil photo du Xiaomi 13 Ultra est un ajout bienvenu. Cela rend le téléphone plus confortable et pratique à utiliser comme appareil photo. Il est particulièrement utile pour les longues périodes de photographie.

Le Xiaomi 13 Ultra n’est pas un téléphone conceptuel. Il s’agit d’un téléphone produit en série destiné aux consommateurs et qui devrait être lancé en Chine le 18 avril. Il est passionnant de voir comment le téléphone fonctionnera dans des conditions réelles. Et comment l’accessoire de poignée d’appareil photo améliorera ses capacités de photographie. Si le téléphone est à la hauteur de ses premières fuites, nous nous attendons à ce qu’il soit l’un des meilleurs smartphones avec appareil photo de 2023. Cependant, nous ne sommes qu’à quelques jours et nous découvrirons bientôt tous les détails sur le smartphone.

