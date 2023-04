Todoist pour Mac gagne un assistant IA pour améliorer vos pouvoirs GTD

L’application populaire de faire avancer les choses (GTD) Todoist a reçu une mise à niveau de l’IA qui vise à faciliter plus que jamais l’accomplissement de vos tâches. Cela inclut de suggérer des tâches, de les rendre plus exploitables et d’obtenir des conseils pour les accomplir.

Disponible dans l’application Todoist Mac (Windows, Linux et Web également) pour les utilisateurs Pro et Business, le nouvel AI Assistant dispose de plusieurs fonctionnalités utiles :

Suggérer des tâches L’extension Suggérer des tâches de l’assistant AI vous aidera à diviser les tâches volumineuses en plus petits morceaux. Entrez une tâche que vous souhaitez accomplir et l’extension générera une liste de suggestions de tâches pour vous aider à atteindre votre objectif.

Obtenez des conseils pour accomplir des tâches Cette extension vous donnera des conseils pour effectuer des tâches plus complexes. Utilisez-le avec l’une de vos tâches existantes et il générera la prochaine étape actionnable pour l’achever.

Rendre les tâches plus exploitables Si vous souhaitez réécrire vos tâches pour qu’il soit plus facile de commencer à travailler dessus, cette extension vous aidera à y parvenir.



Comment ajouter l’assistant IA dans Todoist pour Mac

La nouvelle fonctionnalité nécessite Todoist Pro ou un plan Business

Ouvrez l’application Todoist Cliquez sur votre avatar dans le coin supérieur droit Sélectionnez les intégrations En haut, sélectionnez Parcourir Dans la liste des intégrations disponibles, sélectionnez Al Assistant Cliquez sur Ajouter > Confirmer

Todoist note que « Lorsque vous exécutez l’extension pour la première fois, il vous sera demandé d’accorder l’accès aux données d’application en lecture et en écriture. »

Consultez plus de détails sur le document d’assistance de Todoist sur la nouvelle fonctionnalité. Cela vous semble-t-il précieux ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

