Cette fille s’appelle Claudia, elle vend ses photos nues sur internet mais elle n’a jamais existé

Avec l’intelligence artificielle générative, il est également possible de créer des personnes qui n’existent pas et de les utiliser pour gagner de l’argent en vendant des photos de nus. Maintenant, une nouvelle veine pourrait s’ouvrir sur le marché du divertissement pour adultes.

« Aujourd’hui je me sens jolie : ) ». Le 29 mars, le compte Cl4ud14_ a posté une photo de lui sur Reddit. C’est le portrait d’une jeune femme. Pas de particularités. Teint clair, yeux aux nuances entre gris et vert, longs cheveux noirs avec une frange. Derrière une maison qui pourrait être n’importe où, avec des murs blancs et une télé sur un meuble. En regardant en arrière sur son profil, cependant, il y a aussi quelque chose d’autre. Il y a des photos dans lesquelles elle est nue ou dans des poses érotiques, rien de différent des nombreux comptes qui utilisent Reddit pour annoncer d’autres profils où ils vendent du matériel pour adultes, sur OnlyFans. Mais il y a un détail qui rend le profil de Cl4ud14_ différent de tous les autres.

Le compte créé par l’intelligence artificielle

Vous ne le remarquez pas tout de suite. Mais plus vous creusez dans ses archives, plus vous remarquez des détails qui ne correspondent pas. Dans un autre article intitulé « J’espère que vous avez passé un bon week-end », il y a quelque chose d’étrange dans le visage de Cl4ud14_. L’une de ses boucles d’oreilles semble trop serrée pour son lobe d’oreille et le collier qu’elle porte donne l’impression qu’il se fond dans sa peau par endroits. Des petits défauts, si l’on pense que toutes ses images ont été créées par l’intelligence artificielle.

Cl4ud14_ n’existe pas. Ou mieux. Il n’y a pas de fille biologique avec les mêmes traits présentés dans ces images. Les deux étudiants qui l’ont créé disent avoir gagné environ 100 dollars grâce à ce projet, étant donné que Cl4ud14_ proposait à ses abonnés d’acheter des photos dans lesquelles elle était nue ou dans lesquelles elle se livrait à des demandes particulières.

Le cas de Cl4ud14_ n’est pas isolé. Ces derniers mois, l’intelligence artificielle générative est devenue accessible au grand public et cela a également conduit à l’émergence d’une série de comptes sur diverses plateformes sociales basés sur des hommes et des femmes construits artificiellement. Ainsi que diverses fake news. Sur Instagram, il y a un exemple d’Ailice, un profil aux 10 000 followers qui s’auto-dénonce sur sa nature : « AI life, real vibes ».

