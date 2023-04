L’effondrement du glacier Marmolada est lié au réchauffement climatique

La cause du détachement et de l’avalanche qui en a résulté qui, le 3 juillet 2022, a causé la mort de 11 alpinistes a été identifiée dans une étude de l’Université de Padoue : « Des semaines de températures anormalement élevées ».

Le détachement d’une partie du glacier de la Marmolada et l’avalanche de glace et de débris qui en a résulté et qui, le 3 juillet 2022, a causé la mort de 11 alpinistes et blessé 7 autres personnes, a été causée par « un affaissement le long d’une crevasse médiane, en partie occupée par un énorme volume de l’eau de fonte générée par des températures très anormales à la fin du printemps et au début de l’été, qui ont atteint 10,7 °C au moment de l’événement. C’est ce qu’affirme une équipe de recherche internationale coordonnée par le professeur Aldino Bondesan de l’Université de Padoue dans une étude qui vient d’être publiée dans la revue Geomorphology et également reprise par Nature.

La cause de l’effondrement du glacier Marmolada

L’étude, la première à enquêter sur les causes et les mécanismes qui ont conduit à l’effondrement du glacier dans la partie supérieure du versant nord de la Marmolada, à une altitude de 3 213 mètres, a analysé les méthodes d’effondrement, identifiant dans l’onde longue de chaleur anormale qui a frappé le nord de de France à cette époque a été à l’origine du détachement d’un volet sommital du glacier, près de Punta Rocca. « Ce petit glacier résiduel – expliquent les chercheurs dans une note – faisait partie intégrante du vaste front glaciaire jusqu’à il y a environ une décennie, et aujourd’hui, en raison de la fragmentation produite par le retrait, il est resté isolé et enfermé dans une niche sur la pente faisant face au nord juste en dessous de la crête.

L’effondrement s’est produit à 13 h 43 le 3 juillet 2022, lorsqu’environ 64 000 tonnes d’eau, de glace et de débris rocheux se sont soudainement détachés du glacier de la Marmolada, provoquant une avalanche, documentée par diverses vidéos enregistrées par des randonneurs qui se trouvaient sur place, ce qui a aidé à l’analyse des causes de l’effondrement. « L’énergie sismique dégagée par l’événement – précisent les experts – était comparable à un tremblement de terre d’une magnitude de 0,6 ».

Une analyse détaillée des images aériennes et satellites stéréoscopiques, prises avant et après l’événement, nous a permis d’avoir une vision complète de l’effondrement – a déclaré le professeur Bondesan, qui est également membre du Comité glaciologique italien (CGI) -. Le réseau dense de crevasses, ainsi que la morphologie et les propriétés de la surface rocheuse basale, ont prédisposé le secteur glaciaire à l’effondrement, dont la cause déclenchante doit être identifiée dans la pression sus-jacente causée par l’excès d’eau de fonte ».

La fonte provoquée par le réchauffement climatique

L’analyse a permis d’identifier « deux mécanismes concomitants » à l’origine de l’instabilité et de l’effondrement brutal du glacier qui en a résulté :

l’eau s’infiltrant à l’intérieur d’une crevasse glaciaire l’a mise sous une telle pression qu’elle a soulevé la calotte glaciaire ;

lorsque l’eau pénétrait dans les sédiments basaux, il y avait une flottabilité, car la glace était moins dense que l’eau.

La flambée des températures printanières et estivales en 2022, amplifiée par le changement climatique, a contribué à déclencher la combinaison de soulèvement et de flottabilité à la base de cette zone du glacier, provoquant le vêlage du serraco et l’avalanche de glace et de débris, qu’il a arrêté dans un ravin après parcourir environ 2,3 km sur la pente.

Le recul des glaciers et le réchauffement climatique déterminent une augmentation de la fréquence des événements et en général une augmentation de la dangerosité des fronts glaciaires, a souligné le CGI. « Prédire des phénomènes de ce type est toujours un exercice assez difficile lorsqu’il s’agit de systèmes naturels, mais si les tendances actuelles se confirment également dans les années à venir, il est très probable que le glacier de la Marmolada disparaisse avant 2040 ».

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :