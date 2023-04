PSA : vous aurez peut-être besoin de votre ancien iPhone pour ouvrir WhatsApp sur le nouveau

Une fonctionnalité de sécurité WhatsApp à venir indique que vous devrez peut-être autoriser votre ancien téléphone pour permettre à votre compte d’être déplacé vers un nouveau…

La nouvelle fonctionnalité est connue sous le nom de Account Protect et s’applique à la fois aux iPhones et aux smartphones Android.

La société n’entre pas dans les détails de la façon dont cela fonctionne exactement – que ce soit quelque chose que vous pouvez faire à l’avance ou si vous avez besoin à la fois d’anciens et de nouveaux téléphones. Cette dernière possibilité pourrait poser problème à ceux qui revendent leur ancien iPhone avant d’acheter leur nouveau.

Nous avons contacté le propriétaire de WhatsApp, Meta, pour obtenir des commentaires, et nous mettrons à jour toute réponse, mais pour l’instant, cela vaut la peine d’être noté comme une étape supplémentaire potentielle avant d’effacer votre ancien téléphone.

Deux fonctionnalités de sécurité supplémentaires sont également à venir. L’un est conçu pour faciliter la vérification que vous n’avez pas été trompé en discutant avec un attaquant se faisant passer pour l’un de vos contacts. Vous pouvez déjà le faire, mais c’est un processus un peu fastidieux. Les codes de sécurité automatiques sont destinés à rendre cela beaucoup plus facile.

Nos utilisateurs les plus soucieux de la sécurité ont toujours pu profiter de notre fonction de vérification du code de sécurité, qui permet de s’assurer que vous discutez avec le destinataire prévu. Vous pouvez vérifier cela manuellement en accédant à l’onglet de cryptage sous les informations d’un contact. Pour rendre ce processus plus facile et plus accessible à tous, nous déployons une fonctionnalité de sécurité basée sur un processus appelé « Key Transparency » qui vous permet de vérifier automatiquement que vous disposez d’une connexion sécurisée. Cela indique pour vous que lorsque vous cliquez sur l’onglet de cryptage, vous serez en mesure de vérifier immédiatement que votre conversation personnelle est sécurisée. Pour ceux qui souhaitent approfondir la technologie, cliquez ici.