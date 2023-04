Les marques chinoises de téléphones portables vont lancer les téléphones HarmonyOS

Dans l’industrie de la téléphonie mobile, le système d’exploitation est l’un des composants les plus importants. À l’heure actuelle, il existe deux principaux systèmes d’exploitation, à savoir Android et iOS. Alors qu’Android est open source et peut être utilisé par n’importe quelle marque, iOS ne l’est pas. Une chose intéressante à propos des deux systèmes d’exploitation est qu’ils appartiennent tous deux à des entreprises américaines. Bien que la Chine possède le plus grand marché de téléphonie mobile, elle ne dispose pas d’un système d’exploitation important. Alors que la tension entre les États-Unis et la Chine continue de croître, il est dans l’intérêt des marques chinoises de téléphones mobiles de rechercher une alternative viable. Tout comme pour Huawei, le gouvernement américain. pourrait se réveiller un matin et dire « … tu es un espion, tu ne peux plus utiliser notre système d’exploitation… »

Pour cette raison et bien d’autres, il a été rapporté que les marques chinoises de téléphones mobiles allaient lancer les téléphones mobiles HarmonyOS. Le rapport affirme qu’il s’agit d’une action collective de nombreuses marques chinoises pour promouvoir HarmonyOS. Cependant, est-ce vraiment le cas ?

Les marques chinoises de téléphones mobiles rejoindront l’écosystème HarmonyOS

Les initiés de l’industrie de la téléphonie mobile ont confirmé que de nombreuses marques chinoises de téléphones mobiles rejoindront l’écosystème HarmonyOS. Cependant, cela n’indique pas qu’ils lanceront un téléphone mobile avec HarmonyOS. Pour les marques, en particulier celles qui proposent des produits IoT, rejoindre l’écosystème indique qu’elles peuvent coopérer de manière transparente avec d’autres marques. Il s’agit simplement de rechercher une interface d’intérêt mutuel afin de répondre aux besoins des utilisateurs.

Les deux systèmes d’exploitation de téléphonie mobile les plus utilisés actuellement sont iOS et Android. Le système Harmony, en revanche, a démarré relativement tard et en est encore à ses balbutiements. Bien que le système Harmony ait beaucoup de potentiel, l’absence d’une base écologique solide à ce stade est également une limite de développement. De plus, les initiés affirment qu’il serait difficile d’abandonner le système commercial existant pour lancer un téléphone mobile avec le système Harmony. Il n’est pas pratique de lancer des téléphones portables avec des systèmes tiers, du moins à court terme, et cela peut même ne pas être possible. En conséquence, les marques chinoises de téléphones mobiles sont moins susceptibles d’utiliser HarmonyOS. Actuellement, les revenus et la distribution des logiciels sont une source importante de revenus pour les marques de téléphones mobiles. Ainsi, ils ne peuvent pas simplement abandonner Android du jour au lendemain.

