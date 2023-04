Le Lazio TAR a suspendu le meurtre de l’ours JJ4 dans le Trentin, LAV: « Vittoria »

Le LAV a annoncé sur Twitter que le Lazio TAR a accepté les motifs de son appel contre le meurtre de l’ours JJ4, le suspendant.

Le tribunal administratif régional du Latium a annoncé la suspension du meurtre de l’ours JJ4, responsable du meurtre du coureur Andrea Papi le 5 avril dernier dans le Trentin Haut-Adige. Cela a été communiqué avec un message sur Twitter par la Ligue anti-vivisection (LAV), qui a immédiatement pris des mesures avec une proposition formelle au président de la province autonome de Trente Maurizio Fugatti et au ministre de l’Environnement Gilberto Pichetto Fratin pour empêcher l’abattage. . L’association de protection animale a en effet trouvé un abri sûr et sécurisé pour l’ours et a donné sa volonté de prendre en charge le transfert après capture.

Puisqu’il existe une alternative concrète et valable à l’abattage, la Province du Trentin se doit de l’examiner ; en cas d’abattage, en effet, l’hypothèse du crime de mise à mort « inutile » d’un animal pourrait être configurée, comme le précise la LAV dans son communiqué. L’organisation de défense des animaux a souligné que le tribunal administratif régional (TAR) du Latium avait accepté les motifs de son appel, commentant la décision avec enthousiasme : « Les ours et les citoyens du Trentin ont le droit de vivre en paix ».

