TIM mis en garde par le Mouvement des Consommateurs : « Les tarifs augmentent sans demander le consentement »

Le mouvement des consommateurs a averti TIM pour l’augmentation continue des prix. En fait, la compagnie de téléphone a annoncé dans une note que les tarifs mensuels augmenteraient. La décision, selon le Mouvement des consommateurs, « porte atteinte au droit des utilisateurs à la transparence dans les relations contractuelles ». TIM a communiqué ces derniers mois que certains tarifs auraient subi des modifications. A partir du 1er mai 2023, les prix des réseaux mobiles augmenteront de 2 euros, tandis que les réseaux fixes pourraient coûter 2 à 5 euros de plus par mois. Non seulement cela, à partir de début avril de l’année prochaine pour les tarifs des offres TIM, par exemple Internet Senza Limiti Premium, Tutto Senza Limiti Premium, TUTTO Premium et Smart Premium, il y a une augmentation de 10%. Après avoir lu la note de TIM, le mouvement des consommateurs s’est tourné vers l’agence antitrust et l’agence de garantie des communications en leur demandant de commencer procédure visant à constater la violation des règles anticoncurrentielles.

La hausse des tarifs TIM

L’augmentation des tarifs est une décision prise par Tim sur la base de deux mesures. Le premier est la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour les pays de l’UE (IPCH), créé pour assurer une mesure comparable de l’inflation au niveau européen. C’est en fait l’indicateur utilisé pour vérifier la convergence des économies des pays de l’UE. Le deuxième paramètre est le taux de marge de l’indice, désormais fixé à +3,5 % par an de sorte que, même si l’IPCH devait être égal à zéro ou négatif, le coût mensuel du mobile ou du fixe par TIM il subirait en tout état de cause une augmentation de 3,5 % sur une base annuelle.

Pour le mouvement des consommateurs ce mécanisme est injuste car dans le cas de TIM, l’ajustement des prix des services « ne dépend pas uniquement d’un indice objectif (IPCA), mais d’une quantification arbitrairement prédéterminée, qui est également difficile à comprendre ». Non seulement cela, selon les consommateurs, TIM n’a pas le droit d’augmenter les tarifs avec une simple communication aux utilisateurs, comme l’explique l’AGCOM Communications Authority, à moins que les contrats ne prévoient déjà à l’origine une automatisation, pour augmenter les tarifs, il faut avoir une autorisation expresse acceptation écrite par l’utilisateur.

L’avertissement du mouvement des consommateurs

Le Conseil d’Etat s’était déjà exprimé sur le sujet, expliquant que l’opérateur téléphonique ne peut modifier les prix des tarifs que pour un motif justifié. Pour TIM, les hausses de prix sont nécessaires suite aux « récents changements du scénario macroéconomique, avec une référence particulière aux coûts de l’énergie et des matières premières ». Le Mouvement des consommateurs n’est pas d’accord, les augmentations, expliquent-ils, font référence à des « conditions de marché modifiées » qui ne sont pas précisées. Ils reprochent donc à TIM d’avoir été « non transparent ».

Le Mouvement des Consommateurs a donc « averti TIM afin qu’elle cesse d’appliquer ces modifications contractuelles à ses offres », dans la note il explique également qu’il entend « favoriser toute action, même conservatoire, pour protéger les consommateurs lésés du comportement de l’opérateur, même avant l’expiration du délai d’exécution de l’avertissement ». En réalité, les hausses ont commencé au printemps 2021, lorsque l’opérateur avait communiqué à ses utilisateurs qu’il avait prévu une hausse des tarifs. En août, il avait décidé d’appliquer un tarif de 5 euros, et non 2,59 euros, pour l’abonnement mensuel de Tim Vision, expliquant que l’augmentation était due aux « besoins liés à l’évolution des plateformes technologiques », avait-il écrit.

Le cas des doubles factures

En réalité, TIM a déjà été mis en cause avec Vodafone, Wind et Fastweb, et devra payer des amendes d’un montant total d’un million d’euros en raison des « doubles factures » que les opérateurs ont fait payer aux utilisateurs. entreprises parce qu’elles mettaient en œuvre des pratiques déloyales dans la gestion des résiliations des utilisateurs de téléphones fixes et mobiles : en bref, elles continuaient à demander des paiements et à envoyer des factures même lorsque les utilisateurs avaient décidé de changer d’opérateur.

En mai 2022, quatre enquêtes ont été lancées par l’Agcm pour vérifier la validité de nombreux signalements de consommateurs et de petites entreprises. Les réclamations font état de la facturation après prélèvement, c’est-à-dire l’émission de factures de consommation même après que le client a demandé la rupture de la relation contractuelle, et de la double facturation après prélèvement, lorsqu’après avoir changé d’opérateur téléphonique, l’usager se retrouve à devoir payer deux abonnements à la en même temps. Les compagnies de téléphone ont été mises en garde contre la poursuite de la mise en œuvre de la pratique déloyale et devront communiquer à l’Autorité dans les 90 jours les initiatives visant à corriger le système de facturation post-retrait.

