La foudre frappe un arbre et génère un tout nouveau « minerai » de phosphore.

Dans une fulgurite générée après l’impact de la foudre contre un arbre, les scientifiques ont découvert un tout nouveau matériau phosphoré. Il pourrait s’agir d’un tout nouveau minéral.

Le spécimen de fulgurite. Crédit : Matthew Pasek

Lorsque la foudre a frappé un arbre, elle a donné naissance à un tout nouveau matériau de phosphore, sous une forme qui n’avait jamais été vue sur Terre auparavant. Sa structure est similaire à celle des minéraux trouvés dans certaines météorites. Il pourrait s’agir d’un minéral inédit, mais il n’a pas encore été classé comme tel par les organismes compétents. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’un matériau d’une grande valeur scientifique, découvert grâce à l’intuition d’un scientifique de l’Université de Floride du Sud.

Tout a commencé en 2012 lorsque la foudre a frappé un arbre dans le jardin d’un couple vivant dans le quartier de New Port Richey en Floride. Après l’impact, ils ont découvert une fulgurite dans le sol, une masse vitreuse qui peut se former lorsque la décharge électrique d’un coup de foudre est libérée dans un sol sableux riche en quartz, silice, argile et autres éléments. En termes simples, la décharge électrique de la foudre dans certaines conditions fait fondre du sable, de la roche, des débris organiques – par exemple d’un arbre abattu – donnant vie à ces masses vitreuses. Ce n’est pas un hasard s’ils sont aussi appelés « éclairs fossilisés ».

Sentant qu’il pourrait s’agir d’un objet de valeur, le couple décide de le mettre en vente, suscitant l’intérêt du professeur Matthew Pasek, professeur au Département de géosciences de l’Université de Tampa. Le scientifique a acheté la fulgurite et a mené une étude avec deux collègues, le Dr Luca Bindi du Département des sciences de la Terre de l’Université de Florence et le Dr Tian Feng, qui travaille également à l’Université de Floride du Sud. Lors des analyses, un matériau phosphite de calcium (formule CaHPO 3) a été identifié, retrouvé dans « des sphérules composées principalement de silicates de fer qui se sont formées par la fusion du sable, induite par la foudre autour de la racine d’un arbre », ont-ils écrit. dans le résumé de l’étude. L’état d’oxydation +3 dans le phosphore trouvé dans la fulgurite n’a jamais été observé auparavant dans les minéraux naturels sur Terre.

Crédit : Matthew Pasek/Université de Floride du Sud

Étant donné que les minéraux apparentés proviennent d’événements à haute énergie, tels qu’une décharge de foudre, les chercheurs ont tenté de reproduire celui qui vient d’être découvert en laboratoire, mais a échoué dans l’entreprise. « L’expérience a échoué et indique que le matériau se forme probablement rapidement dans des conditions précises et, s’il est chauffé trop longtemps, se transformera en minéral trouvé dans les météorites », ont écrit les scientifiques dans un communiqué de presse. Selon les phénomènes d’experts. « Il est important de comprendre la quantité d’énergie d’un éclair, car nous savons alors combien de dégâts un éclair peut causer en moyenne et à quel point il est dangereux. La Floride est la capitale mondiale de la foudre et la sécurité contre la foudre est importante : si la foudre est assez forte pour faire fondre la roche, elle peut certainement faire fondre les gens aussi », a commenté Pasek.

La fulgurite particulière s’est formée parce que, dans des environnements humides comme la Floride, le fer peut s’accumuler sur les racines des arbres. Après la décharge, il a brûlé les différents éléments du sol et de l’arbre (tels que le carbone) donnant vie au bloc métallique particulier. Comme indiqué, il n’est toujours pas certain qu’il s’agisse d’un minéral complètement nouveau. Les détails de la recherche « Routes to reduction of phosphate by high-energy events » ont été publiés dans la revue scientifique Communications Earth and Environment of the Nature circuit.

