Nous avons présenté en avant-première Immortals of Aveum, le jeu de tir avec de la magie au lieu d’armes

Proposer au marché un jeu de tir solo à forte composante narrative relève du pari, mais Immortals of Aveum semble avoir sa propre identité.

Un jeu de tir solo avec une forte empreinte narrative ? Cela semblerait fou en 2023, mais pas pour Immortals of Aveum (en italien traduit Immortali di Aveum) d’Ascendant Studio, soutenu par le programme EA Originals. Cependant, nous ne parlons pas d’une petite équipe de recrues, mais d’un studio composé de personnalités vétérans de l’industrie, qui ont travaillé sur des titres tels que Gex, Dead Space et Call of Duty. Il y a cinq ans, l’idée de travailler sur une expérience de tir différente de d’habitude.

Immortals of Aveum, une nouvelle idée de jeu de tir

Dans Immortals of Aveum, il n’y a pas d’armes à feu mais de la magie. « Nous ne sommes pas Harry Potter » a expliqué Bret Robbins, PDG d’Ascendant Studio, lors de l’événement de présentation auquel nous avons assisté. Il était accompagné du producteur Kevin Boyle, de la directrice artistique associée Julia Lichtblaud et du directeur artistique senior Dave Bogan. Ce dernier a précisé que les principales inspirations viennent de Donjons & Dragons, réinterprété dans une clé de science-fiction.

Celui des Immortels d’Aveum est donc un monde peuplé de dragons et de ruines technologiques, dans lequel des armées de combattants magiques se livrent une guerre éternelle. Nous vivons tout cela en tant que Jak, un guerrier aux origines modestes prêt à se battre en première ligne pour le royaume de Lucius. Pour ce faire, il dispose de différents types de sorts (défensifs, à courte et longue portée), à ​​enchaîner en combos afin de survivre face au nombre massif d’ennemis qui parsèment les zones de jeu articulées.

IMMORTELS D’AVEUM | La magie pour invoquer le bouclier

Selon les développeurs, la conception des cartes veut encourager l’exploration, car il est crucial de trouver des améliorations pour l’équipement et les capacités de Jak. A cela s’ajoutent des énigmes environnementales à résoudre à l’aide de la magie, ce qui ralentit le rythme effréné des combats. Un mélange d’éléments de gameplay au centre duquel se trouve une intrigue à vivre à la première personne, renforcée par des cinématiques créées dans Unreal Engine 5, au sein desquelles évoluent des personnages charismatiques.

IMMORTELS D’AVEUM | Le protagoniste Jack

Impossible d’affirmer tout cela à partir d’un seul événement de présentation, pourtant les ambitions d’Ascendat Studio sont claires. Proposer au marché un jeu de tir solo avec une forte composante narrative est un vrai pari aujourd’hui, étant donné que les principaux représentants du genre le sont grâce au mode multijoueur, mais Immortals of Aveum semble avoir sa propre identité, profonde à la fois dans les mécaniques de jeu autant que dans le scénario et dans la construction du lore. Heureusement, il ne reste plus trop de temps pour découvrir la vérité : le lancement est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 20 juillet.

