Warner Bros. Discovery supprime le nom HBO de "Max" service de diffusion en continu

En bref: HBO Max recevra une nouvelle couche de peinture et un nouveau nom dans le cadre d’une poussée pour mieux rivaliser dans l’espace de streaming bondé. Warner Bros. Discovery a annoncé qu’à partir du 23 mai, HBO Max sera simplement connu sous le nom de Max.

La nouvelle offre combinera des originaux HBO, des films Warner Bros., des originaux Max et du contenu de Harry Potter et de l’univers DC avec du hardware de Discovery + dans le but de gravir les échelons du streaming et d’offrir aux téléspectateurs une grande valeur.

Max sera proposé en trois niveaux. Max Ad-Lite coûtera 9,99 $ par mois (ou 99,99 $ par an) et offrira deux flux simultanés, une résolution 1080p et une qualité de son surround 5.1. Pour 15,99 $ par mois (ou 149,99 $ par an), vous pouvez passer à Max Ad Free qui comprend tout dans le package Lite (moins les publicités) plus 30 téléchargements hors ligne. Max Ultimate Ad Free, quant à lui, vous coûtera 19,99 $ par mois (ou 199,99 $ pour une année complète) et permet jusqu’à quatre flux simultanés, une résolution jusqu’à 4K, 100 téléchargements hors ligne et une qualité sonore Dolby Atmos.

Les nouveaux plans s’alignent sur les niveaux existants avec et sans publicité de HBO Max, et les abonnés actuels auront accès aux fonctionnalités du plan existant pendant au moins six mois après le changement. De plus, les profils, l’historique des montres, les paramètres et autres seront automatiquement transférés vers Max.

Warner Bros. Discovery promet que le nouveau service proposera en moyenne plus de 40 nouveaux titres et saisons chaque mois. Il aura également plus de fonctionnalités de personnalisation que HBO Max et une expérience utilisateur transparente, nous dit-on.

Pourquoi le changement, demandez-vous? JB Perrette, président et chef de la direction du streaming mondial et des jeux pour Warner Bros. Discovery, a déclaré à Variety que HBO est une marque qui a été construite pendant plus de cinq décennies pour fournir un contenu avant-gardiste et révolutionnaire aux adultes. « Mais ce n’est pas exactement là où les parents déposeraient le plus volontiers leurs enfants », a ajouté Perrette.

En tant que tel, le nouveau Max sera plus familial et aura même une option de profil par défaut pour les enfants ainsi que des contrôles parentaux. Le contenu HBO sera toujours là, il ne fait tout simplement pas l’objet d’une publicité aussi intensive. Est-ce une erreur ?

