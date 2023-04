Les nouvelles voitures cachent un danger pour votre santé

Ceci est révélé par une nouvelle recherche publiée dans Cell Reports Physical Science qui a examiné les produits chimiques responsables de l’odeur des voitures neuves.

S’il y a une chose sur laquelle presque tous les passionnés d’automobile semblent s’entendre, c’est bien l’odeur de l’habitacle d’une voiture neuve, un vrai plaisir pour certains, peu importe les préférences personnelles de marque ou de modèle. Ce mélange d’odeurs immédiatement reconnaissable provient des composés volatils qui sont libérés par les matériaux utilisés dans l’habitacle de la voiture et qui, selon les résultats d’une nouvelle recherche publiée dans la revue Cell Reports Physical Science, peuvent cependant avoir un impact significatif sur la qualité du véhicule à l’intérieur de l’habitacle et présentent un risque pour la santé des conducteurs et des passagers.

Les chercheurs ont en effet découvert que la libération d’une série de produits chimiques responsables de l’odeur des voitures neuves peut dépasser les limites de sécurité. Ces substances peuvent inclure l’acétaldéhyde, le benzène, le formaldéhyde, l’hexanal et le styrène, dont beaucoup sont connus pour être cancérigènes, et sont libérés dans la cabine lors d’un processus appelé dégazage. Le formaldéhyde, en particulier, a été détecté à des niveaux dépassant les normes de sécurité de 35 %, tandis que l’acétaldéhyde a été trouvé à des concentrations supérieures de 61 % à ces limites. Le benzène, un cancérigène présent dans la peinture, l’essence et les cigarettes, a également atteint des niveaux considérés comme dangereux.

Risque incrémentiel cumulatif sur la vie (ILCR) de cancer chez les conducteurs et les passagers à la suite d’une exposition à des agents cancérigènes connus. Crédit : Wang et al., Cell Reports Physical Science 2023)

Dans l’ensemble, les chercheurs ont mis en évidence le risque incrémentiel cumulatif à vie (ILCR) de cancer causé par de multiples composés organiques volatils présents dans la nouvelle voiture utilisée dans l’étude (un SUV de taille moyenne, équipé de plastique, de cuir, de tissu et de feutre) s’est avéré être suffisamment élevé pour impliquer un « risque élevé pour la santé des conducteurs », précisent les chercheurs. « Généralement, un ILCR de 10 à -6 ou moins est considéré comme sûr, entre 10 à -6 et 10 à -4 indique un risque potentiel, et supérieur à 10 à -4 indique un risque potentiel élevé pour la santé. »

La recherche a également montré que les niveaux de ces composés varient à l’intérieur d’une voiture avec les fenêtres fermées, selon qu’elle est garée ou non au soleil. L’analyse a ensuite estimé l’exposition des chauffeurs de taxi et des passagers (qui passent généralement respectivement 11 heures et 1,5 heure dans la voiture par jour) aux composés volatils, même lorsque la voiture est chauffée par le soleil.

« Le fait que des températures plus élevées augmentent le taux de dégazage des matériaux n’est pas nouveau, mais ce qui est intéressant ici, c’est que les auteurs utilisent la température de surface des matériaux pour prédire la quantité de composés qui pourraient être libérés au fil du temps plutôt que les plus couramment utilisés. métrique de la température de l’air dans l’habitacle – a commenté dans le Science Media Center le professeur Oliver Jones de l’Université RMIT de Melbourne, en Australie, qui n’a pas participé à l’étude -. Un modèle plus précis nous donne une meilleure idée des niveaux probables de produits chimiques potentiellement nocifs au fil du temps et cela donne une meilleure idée des risques, ce qui ne peut être que bon pour les conducteurs dans les cockpits. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :