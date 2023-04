Oh non pas encore : Xiaomi ajoute plus de bloatware à MIUI !

L’interface utilisateur populaire de Xiaomi, MIUI, est connue pour son design élégant et ses fonctionnalités uniques. Cependant, il a été signalé que les prochaines mises à jour viendront avec des applications bloatware supplémentaires. Cela peut être frustrant pour les utilisateurs qui préfèrent une approche minimaliste de leurs appareils. Malheureusement, selon des informations récentes, il semble que le nombre d’applications bloatware va augmenter.

Xiaomi ajoute plus de Bloatware à MIUI !

Certaines ROM MIUI sont désormais livrées avec des navigateurs bloatware tels que Chrome, Opera et Mi Browser. Il a été signalé qu’Opera Browser est disponible en tant que bloatware sur les appareils et peut être désinstallé sur les ROM globales. Mais pas sur les ROM indiennes. Actuellement, Opera Browser n’est pas disponible dans d’autres régions en dehors de Global et de l’Inde. Opera Browser fera partie des applications bloatware prédéfinies. Il commencera à partir du correctif de sécurité de mars 2023. Cela s’appliquera aux appareils exécutant MIUI 14. Les régions concernées sont le monde et l’Inde.

Cependant, Mi Browser ne sera pas disponible dans les ROM de la région indienne en raison de l’interdiction par le gouvernement indien du Mi Browser pour les violations de données personnelles. Il convient de noter que Xiaomi a promis d’inclure moins d’applications bloatware lors de l’annonce de MIUI 14. Et les utilisateurs pourraient désinstaller les applications indésirables. Il est étrange de voir que Xiaomi revient sur sa promesse en ajoutant plus d’applications bloatware. O

Xiaomi prévoit d’inclure ces applications bloatware dans les futures mises à jour et a l’intention de les ajouter à de nouvelles régions au fil du temps. Si vous faites partie des utilisateurs qui trouvent ces applications ennuyeuses et que vous souhaitez vous en débarrasser, il existe des moyens de le faire. Vous pouvez consulter ici un guide sur la façon de supprimer les applications bloatware.

L’ajout d’applications bloatware aux mises à jour MIUI a conduit à se demander si c’est la bonne décision pour les utilisateurs de Xiaomi. Il est important de noter que les applications bloatware peuvent ralentir votre appareil et occuper un espace de stockage inutile. Cependant, certains utilisateurs peuvent trouver ces applications utiles et apprécier leur statut préinstallé.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine