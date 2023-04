On a tous accédé au moins une fois à l’appli qui a publié les dossiers sur la guerre en Ukraine

Des fichiers secrets du Pentagone ont été divulgués dans les chats Discord. L’affaire montre la faiblesse des institutions face au sous-bois du web gouverné par de très jeunes nerds.

Le 5 avril, des documents Top Secret sur l’invasion de l’Ukraine apparaissent sur une chaîne Telegram. Certains dossiers se concentrent sur les attaques russes, d’autres analysent les politiques potentielles du Royaume-Uni sur la mer de Chine méridionale et les activités d’une figure Houthi au Yémen. En réalité ils circulent sur le web depuis début mars, selon Bellingcat certains dossiers avaient déjà été publiés en janvier.

Depuis des mois, des documents protégés par le département américain de la Défense (DoD), qui devrait figurer parmi les « endroits » les plus sûrs au monde, rebondissent dans un repaire de nerds qui chassent les dragons et pilotent des avions de combat virtuels. Et puis ils sont sortis, montrant toute la faiblesse des institutions face aux mondes souterrains du web.

En suivant la piste des miettes, il semble que tout a commencé sur une chaîne Discord appelée « Thug Shaker Central », le nom du groupe a en fait changé d’innombrables fois en raison d’ouvertures et de fermetures constantes. Ça part de là, puis les documents ont été re-partagés d’un réseau social à l’autre. Commençons par la fin.

Comment des documents top secrets ont été divulgués

Sur une chaîne Discord appelée « Minecraft Earth Map », les utilisateurs jouent généralement à Minecraft, essayant de détruire un dragon qui se trouve dans le monde de la fin. Mais pas le 4 mars, ce jour-là, ils commencent à parler de la guerre en Ukraine et à un moment donné, un utilisateur en colère répond « ici, j’ai des documents divulgués » et joint 10 fichiers sur l’Ukraine, dont certains sont étiquetés « Top Secret ». L’utilisateur explique sur Twitter que les documents top secrets qu’il a trouvés sur une autre chaîne Discord appelée WowMao qui porte le nom du YouTuber philippin qui la dirige. En fait, quelques jours plus tôt, 30 documents ont été téléchargés sur le serveur, y compris les fichiers Top Secret qui sont apparus plus tard sur Minecraft Earth Map.

Ça ne se termine pas comme ça. Le rebond des reproches continue et Bellingcat découvre en discutant avec les utilisateurs du groupe que Wow Mao a à son tour retrouvé les documents sur une autre chaîne sur Discord, Thug Shaker Central. Non seulement cela, en feuilletant les documents, il semble que la publication originale remonte au 13 janvier. Depuis des mois, les fichiers Top Secret circulent dans les sous-bois du web sans être dérangés. Et comme l’ont avoué deux utilisateurs du groupe, « ce ne sont que la partie émergée de l’iceberg », il y a bien plus sur les chaînes. Lors des repartages, les documents se sont aussi rapidement propagés sur une chaîne pro-russe de l’application de messagerie Telegram puis sur Twitter. Étant donné que le serveur a maintenant été supprimé, il n’est pas possible de vérifier si toutes les informations partagées sont originales ou modifiées. Pour cela, Belligcat a contacté le ministère de la Défense. En réponse, le DoD a envoyé un e-mail expliquant qu’il « enquêtait activement sur l’affaire et avait déposé une saisine officielle du ministère de la Justice pour enquête ».

La chasse à l’homme

La taupe semble être dans la jeune vingtaine, homme, passionné de jeux vidéo, d’armes, et ouvrier sur une base militaire. Il a commencé à administrer un groupe Discord l’année dernière. Le Washington Post a pu reconstituer le profil en interrogeant les membres du chat qui ont décrit OG (le nom du garçon) comme suit

Il a commencé à publier des messages dans la salle de discussion Discord en 2022, puis a commencé à envoyer des textes étranges. « Ils s’agissait de ce qui semblait être des transcriptions quasi littérales de documents de renseignement classifiés qu’OG a indiqué qu’il avait ramenés de son travail dans une » base militaire « , que l’initié a refusé d’identifier », a déclaré l’utilisateur au Post, faisant référence aux messages envoyés par le Utilisateur anonyme. « OG a déclaré qu’il avait passé au moins une partie de sa journée dans une installation sécurisée interdisant les téléphones portables et autres appareils électroniques, qui pourraient être utilisés pour documenter des informations classifiées hébergées sur des réseaux informatiques gouvernementaux ou extraites d’imprimantes », selon le message.

Une plate-forme dangereuse

L’affaire a braqué les projecteurs sur Discord. La plate-forme a été fondée en 2015 par Jason Citron et Stan Vishnevskiy en tant qu’espace dédié aux joueurs en ligne pour discuter ou s’appeler par vidéo pendant les matchs. En réalité, cependant, au fil des ans, il est devenu beaucoup plus, il a attiré n’importe quel créneau, du sport à la littérature, devenant un espace libre et protégé pour discuter. Discord est apprécié car il permet à des personnes qui ont les mêmes passions de se rencontrer, et en fait il est capable de créer des communautés actives.

De plus, le fait de pouvoir accéder aux groupes uniquement sur invitation ou acceptation par un modérateur est perçu comme un lieu sûr où la vie privée est protégée. Dans le même temps, cependant, cette capacité à rassembler des personnes qui ne se connaissent pas et à maintenir le secret de ce qui est partagé sur les chats a attiré des racistes, des misogynes, des extrémistes de droite, qui ont reconnu Discord comme un refuge sûr pour proliférer. leurs théories.

Contexte de Discord

Ce n’est pas non plus la première fois que des documents gouvernementaux sensibles sont divulgués sur les chats de la plateforme. Des informations sur un avion de chasse F-16 en janvier 2023 ont été publiées sur un chat dédié au jeu de chasse War Thunger. En 2017, cependant, les suprémacistes blancs ont utilisé la plateforme pour planifier un rassemblement Unite the Right à Charlottesville, aux États-Unis, où un manifestant était tué. L’année dernière, un adolescent américain a publié des mèmes racistes sur Discord, puis a abattu 10 personnes dans une épicerie à Buffalo.

Dale Beran, professeur à la Morgan State University et auteur d’un livre sur la radicalisation en ligne de la jeunesse américaine, a expliqué au New York Times que sur Discord « le langage utilisé dans le chat permet aux enfants de répondre aux questions des autres sur le monde dans une langue qu’ils connaissent. Ils ont été élevés dans une soupe de mèmes et de comportements ironiques et clins d’œil ». L’ironie et les blagues dérangeantes ne sont donc qu’un début, « mais poussés à l’extrême, ils deviennent un problème criminel, et parfois du terrorisme ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :