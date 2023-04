LEGO Bricktales débarque sur iOS et Android fin avril

Le récent jeu LEGO Bricktales est arrivé l’automne dernier sur la plupart des plateformes, à l’exception des appareils mobiles. Maintenant, l’aventure de puzzle devrait faire ses débuts sur iOS et Android le 27 avril et les créateurs pensent que les joueurs vont l’adorer sur les écrans tactiles.

LEGO Bricktales est développé par ClockStone Studio et Thunderful et ce dernier a partagé les nouvelles de l’arrivée du jeu amusant sur iPhone, iPad et plus encore dans un court teaser YouTube (via Pocket Gamer).

Le jeu utilise un « mécanicien de construction brique par brique » pour résoudre des énigmes et donner vie à vos propres créations.

Si vous ne l’avez pas encore joué ou vérifié, voici comment Thunderful décrit LEGO Bricktales :

Embarquez pour une aventure épique à travers un monde de magnifiques biomes de diorama LEGO fabriqués brique par brique alors que vous recherchez l’inspiration pour aider votre grand-père à revigorer son parc d’attractions délabré avec votre petit copain robot en remorque. Votre voyage vous mènera dans la jungle la plus profonde, des déserts ensoleillés, un coin de ville animé, un château médiéval imposant et des îles tropicales des Caraïbes. Aidez les figurines de ces mondes en résolvant des énigmes et débloquez de nouvelles compétences tout au long de l’histoire pour explorer davantage ces mondes et découvrir les nombreux secrets et mystères qu’ils contiennent.

Selon Agostino Simonetta, responsable des jeux chez Thunderful, le jeu est parfait pour les écrans tactiles : « Le mécanisme de construction brique par brique de LEGO Bricktales est un match parfait pour les écrans tactiles et nous avons hâte de voir vos créations… »

Bricktales coûte généralement environ 29,99 $ sur Mac, Windows, Xbox, Switch, etc., mais son prix sera de 4,99 $ pour iOS et Android.

