Un ancien artefact maya découvert au Mexique a plus de mille ans et a une fonction plutôt curieuse

C’est un disque, parfaitement circulaire. Il a un diamètre de 32 centimètres et pèse environ 40 kilos. Toute la frontière est couverte de hiéroglyphes tandis que deux personnes sont représentées au centre. Au-dessous d’eux une sphère. Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose d’autre sur la découverte qui a émergé du site archéologique de Chichen Itza, sur la péninsule du Yucatan au Mexique. Selon une première datation, l’artefact aurait été créé entre 800 et 900 après JC par les Mayas, une civilisation d’Amérique centrale née vers 2000 avant JC puis détruite au contact des colonisateurs arrivés dans cette région après le débarquement de Christophe Colomb. dans les Bahamas modernes en 1492.

Le site archéologique de Chichen Itza est l’un des plus célèbres liés à cette civilisation, pour être clair c’est celui des pyramides mayas construites sur des marches. Il fait partie des sites du patrimoine mondial reconnus par l’Unesco et s’étend sur 3 km². Les premières explorations occidentales de ce site remontent à 1843 et ont été faites par l’Américain John Lloyd Stephens.

À quoi servait l’artefact maya

Ce disque de pierre entièrement incrusté est censé être un tableau de bord. Un outil pour vérifier le déroulement des matchs dans les tournois d’un ancien jeu rituel avec une balle en caoutchouc. Ce jeu n’a pas de nom précis, parfois on l’appelle aussi jeu de pelote mais ce n’est qu’un terme plus proche de l’espagnol. Pourtant, des traces de cette pratique ont été trouvées dans de nombreux sites archéologiques d’Amérique centrale.

Le but était de garder le ballon en jeu entre les différentes équipes. Dans certains champs, il y a aussi des anneaux de pierre avec un trou à l’intérieur où la balle était probablement destinée à être lancée. Les nouvelles sur cette activité sportive, souvent incluse dans les rites religieux, sont nombreuses, discordantes et changent au fil des périodes historiques. L’une des variantes les plus célèbres est celle dans laquelle la balle, qui pouvait peser jusqu’à quatre kilos, n’était rejetée d’un terrain à l’autre que par des coups de hanche.

