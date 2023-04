Proton lance des calendriers partagés tout en conservant un chiffrement de bout en bout

Proton, axé sur la confidentialité, est sorti aujourd’hui avec une mise à niveau de son service de calendrier. Tout en maintenant un cryptage de bout en bout, Proton propose désormais des calendriers partagés pour mieux collaborer avec vos amis, votre famille, vos collègues, etc.

Proton a partagé la nouvelle dans un article de blog ce matin :

Il est déjà assez difficile de se souvenir de votre propre emploi du temps, et encore moins de celui de votre partenaire, de votre famille et de vos collègues. Aujourd’hui, nous facilitons et sécurisons le partage de votre calendrier pour tenir tout le monde au courant. En plus des liens de calendrier publics, Proton Calendar vous permet désormais de partager votre calendrier directement avec toute personne qui utilise Proton. Cela maintient le cryptage de bout en bout de Proton Calendar et vous donne un meilleur contrôle sur qui peut accéder ou modifier votre calendrier.