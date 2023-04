Le LAV a trouvé un abri pour abriter l’ours JJ4 qui a tué Andrea Papi : « Ne l’abattez pas »

Le VBL a fait une proposition formelle pour empêcher l’abattage de l’ours JJ4 et demande qu’il soit déplacé vers une installation sûre et sécurisée, qui est immédiatement disponible. Le 5 avril, l’ours avait tué le coureur Andrea Papi dans le Trentin Haut Adige.

La Ligue anti-vivisection (LAV) a annoncé dans un communiqué avoir trouvé un lieu sûr pour transférer l’ours JJ4, responsable de la mort du coureur de 26 ans Andrea Papi, survenue le 5 avril dernier. Un ordre d’abattage a été émis sur le plantigrade – avec ceux des autres spécimens – signé par le président de la province autonome de Trento Maurizio Fugatti. L’Institut supérieur pour la protection et la recherche de l’environnement (ISPRA) a déjà émis un test favorable à son sujet. Le LAV a demandé la suspension urgente de l’ordonnance précitée et s’est immédiatement rendu disponible pour organiser le transfert de l’ours vers ce refuge protégé. Il vous demande essentiellement d’épargner JJ4 et de lui permettre de continuer sa vie après sa capture, bien que dans un environnement fermé et contrôlé.

La confirmation que la mort d’Andrea Papi a été causée par l’ours JJ4 est venue du parquet de Trente, sur la base d’enquêtes génétiques menées sur des échantillons biologiques prélevés sur le corps du jeune homme. Papi, passionné de course à pied en montagne, a été agressé sur un chemin dans les bois de Caldes, la commune du Val di Sole où il vivait avec sa petite amie. Dès le début, il est apparu clairement qu’il avait été tué par un grand animal sauvage, en l’occurrence un ours brun (Ursus arctos), le seul présent en France – avec la sous-espèce marsicane qui vit dans le centre de de France – capable de à l’origine des blessures découvertes lors de l’autopsie. La dynamique de la rencontre fatale n’est pas claire, mais il est possible que Papi se soit retrouvé face à face avec JJ4 dans un virage aveugle alors qu’il courait. L’ours, probablement effrayé par les circonstances, aurait eu une réaction agressive envers Papi. Il peut aussi y avoir eu une tentative extrême de défense, comme le suggèrent certains éléments trouvés à l’endroit où le corps a été retrouvé (par exemple un bâton ensanglanté).

Ce qui est certain, c’est qu’un ours a tué le garçon et maintenant il y a aussi l’identification du spécimen impliqué, un élément qui a déclenché les procédures qui conduiront à la capture de JJ4 et, si l’ordre est appliqué, à sa mort. Le LAV explique qu’il a déjà officialisé sa proposition, par une lettre envoyée à la fois à Fugatti et au ministre de l’Environnement Gilberto Pichetto Fratin. La demande spécifique est de suspendre d’urgence l’ordre de tuer l’ours, de concert avec la volonté immédiate d’organiser les opérations de transfert de l’animal vers le refuge susmentionné. Pour le moment, aucune information publique n’a été divulguée sur la localisation de ce lieu et ses caractéristiques, mais l’organisation s’est toujours engagée à assurer un maximum de bien-être animal.

La LAV souligne que dès lors qu’il y a une alternative concrète sur la table, la Province a le devoir de l’examiner : dans le cas où l’abattage serait quand même pratiqué, il y a en toile de fond l’hypothèse du crime d’avoir tué un animal « inutilement « , comme spécifié par l’organisation. Le LAV agit activement à la fois pour sauver la vie de JJ4 et pour promouvoir « une coexistence pacifique entre les humains et les plantigrades ». Une condition possible, comme en témoigne ce qui se passe en France dans le Parc National des Abruzzes, du Latium et du Molise et dans d’autres parties du monde, bien que chaque territoire ait ses propres caractéristiques.

Le LAV souligne que le projet de coexistence basé sur la prévention « peut se résumer à la formation et à l’information de la population résidente et des touristes, à une gestion efficace des déchets, à l’interdiction d’accès à certaines zones à certaines périodes de l’année exactement comme cela se produit dans d’autres pays où vivent des ours « . « Last but not least – conclut le LAV – activez tous les systèmes de protection et de surveillance de la population de plantigrades qui sont revenus vivre dans le Trentin par la volonté de la province de Trente avec la contribution économique de l’Union européenne ».

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :