Warren Buffett : « Si quelqu’un vous proposait 10 000 dollars pour ne plus jamais acheter d’iPhone, vous ne le prendriez pas »

Ce n’est un secret pour personne que Warren Buffett et Berkshire Hathaway sont de grands fans d’Apple, et le mois dernier, le conglomérat a révélé qu’il avait encore élargi sa détention déjà massive d’actions Apple. Dans une nouvelle interview mercredi, Buffett a de nouveau chanté les louanges d’Apple, du PDG Tim Cook et de la fidélité à l’iPhone.

Parlant à CNBC Mercredi matin, Buffett a salué la façon dont Cook a dirigé Apple pendant son mandat de PDG. « Tim Cook est l’un des PDG les plus chics et il comprend l’entreprise », a déclaré Buffett. « Tim Cook a géré cette entreprise d’une manière extraordinaire. »

Buffett a également expliqué pourquoi il pense qu’Apple est si fidèle à la marque de ses utilisateurs, affirmant que les gens n’abandonneraient pas leur iPhone même pour 10 000 dollars.

« Si vous êtes un utilisateur d’Apple et que quelqu’un vous offre 10 000 $, mais qu’il vous enlèvera votre iPhone et que vous ne pourrez jamais en acheter un autre, vous ne le prendrez pas. S’ils vous disent que si vous achetez une autre voiture Ford, ils vous donneront 10 000 $ pour ne pas le faire, vous prendrez les 10 000 $ et vous achèterez une Chevy à la place. C’est un utilitaire incroyablement précieux. Cela n’indique pas qu’il ne peut pas être mal utilisé par les enfants, et Tim Cook s’en soucie. Tout peut être mal utilisé. Mais je pense que Tim Cook s’en soucie. Je pense que Tim Cook est l’un des PDG les plus chics. Il comprend l’entreprise et il a un produit, que Steve Jobs a essentiellement inventé, mais Tim Cook a géré cette entreprise d’une manière extraordinaire.

Buffett a poursuivi en expliquant que lorsqu’on lui a demandé pourquoi Berkshire Hathaway détient autant d’actions AAPL, cela revient à dire qu’Apple est une « merveilleuse entreprise » pour les utilisateurs et les investisseurs. « Comment diable pourrions-nous développer une entreprise comme celle-là ? Et donc, nous en possédons beaucoup », a-t-il déclaré. « Et notre propriété augmente un peu chaque année parce qu’ils rachètent leurs actions. Et Tim ne le délivre pas, il l’achète. Et nous adorons ça.

Enfin, Buffett a indiqué que Berkshire Hathaway n’envisageait pas de vendre ses actions Apple. En fait, il a déclaré qu’une décision en 2021 de vendre certaines de ses actions AAPL à des fins fiscales semblait être une « bonne idée » à l’époque, mais s’est finalement avérée être une « décision stupide ».

Première interaction de Warren Buffett avec ChatGPT

Dans l’interview, Buffett a également abordé la récente explosion de l’intelligence artificielle et des services comme ChatGPT. « Je pense que c’est quelque chose que je ne comprends pas du tout », a expliqué Buffett. En fait, ce n’est que lorsque Bill Gates lui a rendu visite et lui a montré à quel point une technologie comme ChatGPT peut être puissante… avec un exemple quelque peu hilarant.

« Je pense que c’est quelque chose que je ne comprends pas du tout, mais Bill est venu il y a environ quatre ou cinq mois au moins et a dit ‘Je vais vous montrer la dernière chose et ce qu’on peut faire avec ça.’ En fait, j’ai dit de prendre la chanson ‘My Way’ et de l’écrire en français. Deux secondes plus tard, vous savez, ça sort et ça sort qui rime et fait toutes ces choses merveilleuses. Il ne sait tout simplement pas comment raconter des blagues, mais il peut vous dire qu’il a lu chaque livre, chaque avis juridique. Je veux dire, le temps que cela pourrait vous faire gagner, si vous faisiez toutes sortes de choses, est incroyable.

Buffett a été ouvert sur son manque de connaissances technologiques dans le passé, mais a montré sa volonté d’essayer de nouvelles technologies à son propre rythme. Pourtant, il n’est pas tout à fait convaincu que des choses comme ChatGPT seront finalement utiles à la plupart des gens. « Je pense que c’est une avancée technologique incroyable pour montrer ce que nous pouvons faire », a-t-il expliqué. « Je pense que c’est extraordinaire mais je ne sais pas si c’est bénéfique. »

