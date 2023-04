Tout ce que vous devez savoir sur Build 2023, la conférence Microsoft pour les développeurs

Microsoft a annoncé qu’il tiendra sa conférence annuelle des développeurs, Build 2023, du 23 au 25 mai à Seattle et en ligne. L’événement proposera des sessions avancées et des démonstrations sur des sujets tels que GitHub Copilot, l’apprentissage automatique, le service Azure OpenAI, GPT-4, .NET, etc.

Que peut-on attendre du Build 2023 ?

Selon le site Web officiel de l’événement, les participants pourront profiter d’opportunités de réseautage exclusives qui faciliteront la recherche et la rencontre d’experts et de pairs. Ils pourront également participer à des défis de codage, des hackathons et des ateliers pratiques pour tester leurs compétences et apprendre de nouvelles technologies.

L’un des sujets les plus attendus de Build 2023 est l’intelligence artificielle (IA), qui est l’un des principaux domaines d’innovation de Microsoft. La société a investi dans le développement de solutions d’IA qui aident les développeurs à créer des applications plus intelligentes et plus efficaces.

Par exemple, GitHub Copilot est un outil de codage assisté par l’IA qui suggère des lignes de code ou des fonctions entières au fur et à mesure que le développeur tape. Azure OpenAI Service est un service cloud qui permet aux développeurs d’accéder au puissant modèle de langage GPT-4, capable de générer un texte cohérent et pertinent à partir de l’entrée.

Windows et ARM gagnent en pertinence

Un autre thème important de Build 2023 est Windows, le système d’exploitation le plus utilisé au monde. Microsoft a récemment publié Windows 11, une version remaniée qui offre un design plus moderne, une meilleure intégration au cloud et une plus grande compatibilité avec les appareils ARM.

Les appareils ARM sont ceux qui utilisent des processeurs basés sur l’architecture ARM, qui se caractérise par une faible consommation d’énergie et des performances élevées. Microsoft a travaillé pour optimiser Windows et ses applications pour qu’elles fonctionnent sur des appareils ARM, comme les tablettes Surface Pro X ou les ordinateurs portables Samsung Galaxy Book S.

Microsoft parlera probablement davantage de ses plans pour améliorer l’expérience Windows sur les appareils ARM. Ainsi que sur les nouveautés que Windows 11 apportera dans les mois à venir. Il devrait également annoncer de nouveaux outils et services pour aider les développeurs à créer des applications plus sécurisées, fluides et réactives pour Windows. Qualcomm finalise Hamoa, le processeur qui veut concurrencer Apple sur ARM.

Build 2023 sera une occasion unique de découvrir de première main les dernières nouvelles et tendances dans le monde du développement logiciel. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant sur le site Web de l’événement pour recevoir plus d’informations et des mises à jour.

