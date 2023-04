Apple investit 200 millions de dollars supplémentaires dans la technologie d’élimination du carbone et souhaite utiliser le scanner LiDAR de l’iPhone pour analyser les résultats

La semaine dernière, Apple a fourni une mise à jour détaillée sur ses progrès vers une chaîne d’approvisionnement complètement neutre en carbone d’ici 2030. Maintenant, la société a annoncé un nouveau partenariat avec Climate Asset Management pour étendre son «fond de restauration innovant pour l’élimination du carbone».

Dans un communiqué de presse, Apple a révélé que cette expansion doublera son « engagement total à faire avancer des projets d’élimination du carbone de haute qualité et basés sur la nature ». Le Restore Fund a été introduit pour la première fois en 2021 avec « un engagement pouvant atteindre 200 millions de dollars avec Conservation International et Goldman Sachs ».

Dans l’annonce d’aujourd’hui, Apple a déclaré qu’il investirait jusqu’à 200 millions de dollars supplémentaires dans le fonds. Il sera géré par Climate Asset Management, une joint-venture entre HSBC Asset Management et Pollination.

Le nouveau fonds soutiendra des projets d’élimination du carbone à fort impact pour la chaîne d’approvisionnement d’Apple et un « nouveau portefeuille de projets d’élimination du carbone ».

Apple a créé le Restore Fund pour encourager les investissements mondiaux visant à protéger et à restaurer les écosystèmes critiques et à mettre à l’échelle les solutions naturelles d’élimination du carbone. Cette approche permet également de traiter les émissions résiduelles que les entreprises ne peuvent pas encore éviter ou réduire avec la technologie existante. Dans le cadre de l’expansion, Apple investira jusqu’à 200 millions de dollars supplémentaires dans le nouveau fonds, que Climate Asset Management – une coentreprise de HSBC Asset Management et Pollination – gérera. Le nouveau portefeuille vise également à éliminer 1 million de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an à son apogée tout en générant un rendement financier pour les investisseurs. Pour les fournisseurs d’Apple qui deviennent partenaires du fonds, cela leur offrira également une nouvelle façon d’intégrer des projets d’élimination du carbone à fort impact lors de leur décarbonisation.

Les objectifs d’Apple à travers ses investissements initiaux avec Conservation International et Goldman Sachs incluent la restauration de 150 000 acres de «forêts de travail certifiées durables» et la protection de 100 000 acres supplémentaires de forêts indigènes, de prairies et de zones humides.

« Ensemble, ces projets devraient éliminer 1 million de tonnes métriques de dioxyde de carbone de l’atmosphère par an d’ici 2025 », explique Apple. « L’élimination du carbone est essentielle pour lutter contre le changement climatique et atteindre les objectifs climatiques mondiaux, comme l’ont souligné des organismes scientifiques de premier plan comme le GIEC. »

Enfin, Apple a annoncé qu’il « déployait des technologies innovantes de télédétection » pour l’aider à mieux surveiller et mesurer les résultats des projets du Restore Fund. Il « explore également l’utilisation du scanner LiDAR sur iPhone pour améliorer les capacités de surveillance sur le terrain ».

Vous pouvez trouver le communiqué de presse complet d’Apple sur son site Web.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :