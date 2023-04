Un python birman record pond 96 œufs en une seule fois

A l’éclosion, 83 spécimens sont nés alors que les 13 œufs restants n’étaient pas viables : c’est arrivé en Floride, dans la réserve nationale de Big Cypress qui borde le parc national des Everglades.

Les 96 œufs pondus par une femelle python en Floride, séchés et conservés par l’équipe USGS / Crédit : US Geological Survey

En Floride, dans le Big Cypress National Preserve, la réserve naturelle des Big Cypresses bordant le parc national des Everglades, une femelle python birmane a établi un nouveau record : elle a pondu 96 œufs en une seule fois, dépassant de loin la plus grande couvée jamais documentée pour un spécimen de son espèces.

La mère reptilienne a attiré l’attention des chercheurs pour la première fois en mai 2022 après avoir pondu ce qui semblait être un nombre inhabituellement élevé d’œufs. Mais en raison de la façon dont l’incubation se déroule, les chercheurs n’ont pu obtenir un décompte exact que lorsque les œufs étaient proches de l’éclosion. Les pythons femelles « s’enroulent vigoureusement autour des œufs et frissonnent pour produire de la chaleur afin de maintenir les œufs à une certaine température », a déclaré au New Scientist Amy Yackel Adams de l’équipe de l’US Geological Survey qui a surveillé la couvée de la femelle python. Plus typique de l’espèce, a déclaré le chercheur, est d’environ la moitié du total.

Sur les 96 œufs pondus, 83 ont éclos, tandis que les 13 restants semblaient non viables. Certains de ces œufs non viables étaient plus petits et déformés que ceux qui réussissaient : les œufs éclos, a rapporté l’équipe dans un article de recherche publié dans la revue Reptiles & Amphibians, avaient une longueur moyenne d’environ 7,7 centimètres, tandis que ces patients non viables atteint un maximum de 5,5 cm.

Les pythons birmans (Python bivittatus) sont originaires d’Asie du Sud-Est, mais des dizaines de milliers se trouvent dans les Everglades et les régions environnantes du sud de la Floride après des évasions accidentelles ou des libérations délibérées de certains importés comme animaux de compagnie dans les années 1970 ont conduit à la mise en place d’un élevage en pleine croissance population, ce qui a rendu l’espèce envahissante dans le sud-est des États-Unis.

Avec ses 5 mètres de long, la femelle python qui a établi le nouveau record fait également partie des plus grands spécimens habitant le parc national des Everglades. Un fait qui n’est pas une bonne nouvelle pour la faune locale. « Vous ne voyez plus un lapin des marais, un raton laveur ou un cerf », a souligné Yackel Adams, soulignant que, bien qu’ils ne soient pas considérés comme une menace pour les humains – car ils ne sont pas venimeux et évitent principalement les humains – cependant, leur prolifération a décimé ce qui était autrefois l’espèce répandue dans la région.

