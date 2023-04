Une fuite massive révèle les APU « Strix Point » d’AMD avec 16 cœurs de processeur et 3 GHz + iGPU

Dans le contexte : Au CES 2023, AMD a annoncé ses APU Phoenix-HS avec des processeurs Zen 4 et des iGPU RDNA 3. La société devrait suivre cela avec les APU « Strix Point », équipés de processeurs Zen 5 et d’iGPU RDNA 3+. Selon la roadmap officielle d’AMD, les puces Strix Point seront lancées dans le courant de 2024, bien que l’ETA exacte reste un mystère pour l’instant.

Près d’un an après qu’AMD a officiellement tease ses APU « Strix Point », la célèbre chaîne YouTube RedGamingTech a partagé de nombreux détails intéressants sur le hardware à venir. Selon la vidéo, l’APU phare Strix Point sera livré avec 16 cœurs, dont 8 gros cœurs Zen 5 et 8 petits cœurs Zen 4D, ainsi que 32 Mo de cache L3.

Côté graphique, la puce devrait comporter un iGPU RDNA 3+ avec 8 processeurs de groupe de travail (Workgroup) (WGP). La vidéo suggère également que l’iGPU sur l’APU Strix Point le plus puissant aurait des vitesses de fréquence supérieures à 3 GHz.

Si les caractéristiques signalées tiennent le coup, ce serait un peu décevant, car une vidéo précédente de la chaîne affirmait que l’iGPU RDNA 3+ de Strix Point pourrait avoir 12 unités de calcul (CU) WGP/24 avec environ 9 TFLOPS de performances de précision FP32.

La chaîne avait précédemment affirmé que la puissance de calcul brute des iGPU Strix Point pourrait rendre les cartes graphiques dédiées bas de gamme obsolètes, mais il reste à voir si cela se produira.

Pendant ce temps, le SKU Strix Point de milieu de gamme aurait 4x cœurs Zen 5 et 8x Zen 4D, associés à 16 Mo de cache L3 et 4 WGP RDNA 3+. Enfin, la puce d’entrée de gamme serait livrée avec jusqu’à 6 cœurs, dont 2x Zen 5 et 4x Zen 4D. Ils sont également censés disposer de 8 Mo de cache L3 et d’un iGPU 2 WGP.

Le nombre de cœurs, le cache et les WGP ne seront pas les seules différences entre les APU Strix Point haut de gamme et d’entrée de gamme. Selon la vidéo, la puce haut de gamme de la gamme sera fabriquée à l’aide du processus 3 nm de TSMC, tandis que les deux autres SKU utiliseront le processus 4 nm. Les puces devraient également avoir un puissant contrôleur de mémoire prenant en charge la RAM DDR5-6400 ou LPDDR5X-8533.

Les APU Strix Point sortiront en 2024, ce qui indique qu’il est peu probable que nous obtenions de sitôt une confirmation officielle des caractéristiques supposées. Cependant, attendez-vous à plus de fuites d’autres sources à mesure que nous nous rapprochons du lancement.

