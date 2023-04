Kobo lance la liseuse premium Elipsa 2E et apporte son service d’abonnement aux États-Unis

Qu’est-ce qui vient de se passer? Kobo a introduit une alternative premium au Kindle Scribe qui est juste un cheveu plus abordable que l’offre d’Amazon. Le service d’abonnement mensuel de la société est également désormais disponible dans d’autres régions, dont les États-Unis.

Le nouveau Kobo Elipsa 2E est décrit comme le meilleur produit de lecture et d’écriture de sa catégorie. Il dispose d’un écran tactile E Ink de 10,3 pouces (résolution de 1 404 x 1 872, 227 PPI) avec un revêtement antireflet et une technologie intégrée pour réduire la fatigue oculaire due à la lumière bleue. L’ardoise est alimentée par un processeur non spécifié cadencé à 2 GHz avec 32 Go de stockage local et est censée être bonne pour des semaines d’autonomie (votre kilométrage variera, bien sûr, en fonction de l’utilisation).

Le dernier né de Kobo est livré avec le Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac et le Bluetooth intégrés, mesure 193 mm x 227 mm x 7,5 mm et pèse 390 grammes. Il prend en charge nativement 15 formats de fichiers et consiste autant à créer qu’à consommer. Le Kobo Stylus 2 inclus permet aux utilisateurs d’écrire directement sur des livres électroniques et des PDF ou de prendre des notes à leur guise. Si vous faites une erreur, retournez simplement le stylet et utilisez la gomme pour remonter dans le temps.

Il convient également de mentionner que Kobo Plus, le service d’abonnement à volonté de la société, est désormais disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Au prix de 9,99 $ par mois, Kobo Plus Read and Listen donne accès à plus de 1,3 million de livres électroniques et à plus de 100 000 livres audio. En option, vous pouvez obtenir l’un ou l’autre (eBooks ou livres audio) pour seulement 7,99 $ par mois. Le service est accessible directement sur les liseuses Kobo ou via l’application mobile dédiée pour Android ou iOS.

Le Kobo Elipsa 2E est disponible en précommande pour 399,99 $. À ce prix, il sera en concurrence avec des offres similaires déjà sur le marché, notamment l’Amazon Scribe et l’Onyx Boox Nova Air C. Pendant une durée limitée, les acheteurs peuvent obtenir une carte-cadeau électronique Kobo de 25 $ avec leur précommande. Attendez-vous à ce qu’il soit expédié le 19 avril.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :