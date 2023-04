Le secret de la grotte où les cristaux poussent jusqu’à six fois la taille d’un humain

Découvert en avril 2000, il est situé au Mexique, à environ 300 mètres de profondeur sous la Sierra Naica, et abrite certains des plus gros cristaux de la Terre.

Les énormes cristaux de la grotte de Sierra Naica, connue sous le nom de Cueva de los Cristales / Crédit : Alexander Van Driessche / Wikimedia Commons

Au Mexique, dans le désert de Chihuahuan, il y a une grotte qui abrite certains des plus gros cristaux de la Terre. Découvert en avril 2000 lors de certaines opérations minières pour la recherche d’argent, de zinc et de plomb, il se trouve à 300 mètres de profondeur sous la Sierra Naica et est connu sous le nom de Cueva de los Cristales (Grotte des Cristaux), bien que les géologues l’appellent parfois » la Chapelle Sixtine de cristaux » pour la merveille naturelle qu’elle recèle. Les cristaux qui parsèment ses parois peuvent mesurer jusqu’à 11 mètres de long – jusqu’à six fois la taille d’un être humain – et peser jusqu’à 55 tonnes. Mais comment se sont-ils formés ? Et pourquoi cette grotte est-elle si rare en son genre ?

La grotte de cristal au Mexique

Occupant une caverne en forme de fer à cheval au fond de la Sierra Naica, la Crystal Cave mesure environ 30 mètres de long sur 10 mètres de large et est recouverte de haut en bas de gigantesques cristaux de sélénite, une variété particulière de gypse cristallin, chimiquement sulfate de calcium dihydraté (CaSO4• 2H2O). L’effet translucide de ce minéral rend ce lieu unique sur la planète : le sol est recouvert de blocs cristallins parfaitement facettés, tandis que d’immenses faisceaux de cristal dépassent à la fois des blocs et du sol.

Bien que tant de beauté puisse sembler parfaite pour planifier une visite et prendre des photos, la Crystal Cave est fermée au public car ses conditions sont non seulement dangereuses mais aussi potentiellement mortelles. Avec une température interne stable d’environ 58 °C et des niveaux d’humidité atteignant entre 90 et 99 %, passer plus de dix minutes dans la grotte sans protection pourrait entraîner une accumulation de liquide dans les poumons et même la mort.

Pour y survivre, les chercheurs de cristaux doivent porter des combinaisons spéciales de protection contre la chaleur et des respirateurs qui leur fournissent de l’air frais. Cela vous permet de prolonger le temps d’exploration d’environ 10 minutes à une heure, bien que les surfaces incroyablement lisses et couvertes de condensation des cristaux puissent s’avérer extrêmement risquées pour ceux qui tentent de les traverser. Les cristaux, faits de gypse, sont particulièrement mous (ils ont un score de résistance sur l’échelle de Mohs de seulement 2, soit seulement un point de plus que le minéral le plus mou de l’échelle, le talc). Cela indique que les cristaux sont susceptibles de se briser sous la pression des pas.

La formation de cristaux

Depuis sa découverte, la Grotte des Cristaux attire des chercheurs du monde entier tant pour sa rare beauté que pour le mystère scientifique qui tourne autour de la formation de minéraux aux dimensions monumentales. Près d’une décennie plus tard, des chercheurs, dont le géologue Juan Manuel García-Ruiz de l’Université de Grenade en Espagne, ont résolu le mystère, révélant que la montagne, qui contient en fait une série de gigantesques grottes de cristaux de gypse, s’est formée il y a environ 26 millions d’années. suite à l’activité volcanique qui a poussé un monticule de magma contre la surface de la terre. Les grottes de la montagne se remplissaient d’eaux chaudes riches en sulfate de calcium qui, à leur tour, permettaient aux cristaux de se développer. Mais alors que le sulfate de calcium peut former plusieurs minéraux, le minéral dominant dans le système de grottes de la Sierra Naica est une variété transparente de gypse appelée sélénite.

De plus, l’anhydrite, un minéral qui se forme en présence d’eaux sulfurées et d’ions calcium, était abondante dans les eaux des grottes et, peu de temps après la formation de la montagne, lorsque les eaux étaient plus chaudes, des dépôts d’anhydrite. Par la suite, à mesure que la température de l’eau baissait, les conditions à l’intérieur des grottes variaient, passant en dessous de la zone de haute stabilité de l’anhydrite et dissolvant le minéral.

Les cristaux de gypse ont alors commencé à se former lorsque la température de l’eau de la grotte a atteint 58 ° C, tandis que les dépôts d’anhydrite à dissolution lente ont infusé l’eau avec suffisamment de calcium et de sulfate pour soutenir la croissance lente des cristaux.

Ce processus a été indirectement confirmé par ce qui s’est passé dans la chambre près de la Grotta dei Cristalli, située à seulement 120 mètres de profondeur, appelée Caverna delle Spade, qui a subi une chute de température plus rapide, entraînant la formation de nombreux cristaux de gypse plus petits. Le lent refroidissement de l’eau dans la grotte de cristal a plutôt permis à moins de cristaux de se développer à des tailles beaucoup plus grandes. En particulier, la raison exacte pour laquelle ces cristaux ont pu atteindre des dimensions aussi impressionnantes viendrait de leur immersion continue sous des eaux riches en minéraux, qui auraient permis à ces géants de se développer pendant au moins 500 000 ans.

