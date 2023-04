Test de l’AMD Ryzen 7 7800X3D : l’efficacité du jeu FTW !

En termes simples, le Ryzen 7 7800X3D est le processeur Zen 4 3D V-Cache qui devrait tous vous intéresser, il est rapide et extrêmement économe en énergie. Pour une raison quelconque, AMD a décidé que ce serait une bonne idée de retarder la sortie de ce modèle et de mener à la place avec les 7950X3D et 7900X3D, tous deux arrivés il y a environ un mois.

Le Ryzen 9 7950X3D n’est en aucun cas un mauvais produit, mais c’est un processeur de niche qui n’a pas de sens du point de vue du jeu pur. Avec un seul des deux CCD équipés du V-Cache 3D, le 7950X3D à 16 cœurs dépend fortement de Windows pour traiter le bon cœur complexe, et cela ne se produit pas toujours.

Par conséquent, pour garantir des performances maximales, les joueurs feraient mieux de désactiver le deuxième CCD dans le BIOS, transformant essentiellement le 7950X3D en 7800X3D, tout en payant 700 $ pour le privilège. Heureusement, le 7800X3D est là maintenant, donc plutôt que de payer trop cher pour le 7950X3D, vous pouvez maintenant acheter le 7800X3D pour 450 $, ce qui est une perspective beaucoup plus intéressante pour les joueurs.

À ce prix, le 7800X3D ne coûte que 50 $ de plus que le 7700X, mais aussi 120 $ de plus que la version non X, le Ryzen 7 7700 ordinaire. Son prix est également compétitif avec le Core i7-13700K, qui peut actuellement être acheté pour 420 $. , tandis que le 13900K est en hausse d’environ 580 $.

Pour cet test, nous avons dû mettre à jour toutes nos données déjà très récentes. En effet, Nvidia a récemment modifié le comportement de ses drivers GeForce en désactivant la Resizable BAR dans des jeux tels que Horizon Zero Dawn et nous pensons que Spider Man-Remastered également, ce qui a entraîné des gains de performances dans ces jeux. Il y a également eu quelques changements de performances plus petits, nous avons donc simplement décidé de tout re-tester, y compris les processeurs AM4 et AM5.

Parallèlement à la mise à jour du RTX 4090 avec les derniers drivers GeForce, nous avons également mis à jour toutes les révisions du BIOS des cartes mères et nous avons déplacé le système de test LGA1700 vers le Gigabyte Z790 Aorus Elite AX en utilisant la mémoire DDR5-7200 CL34. Quant au système de test AM5, il utilise toujours le Gigabyte X670E Aorus Master avec mémoire DDR5-6000 CL30, car c’est la vitesse de mémoire la plus rapide qui fonctionnera avec tous les processeurs Zen 4.

Comportement de fonctionnement

Avant de passer aux graphiques de référence, voici un aperçu du comportement de la fréquence du 7800X3D dans la charge de travail Cinebench R23 all core. Sous cette charge, le processeur a maintenu une vitesse de fréquence moyenne de 4,8 GHz et une température de fonctionnement maximale de 84 ° C, ce qui est très cool pour un processeur Zen 4.

Ensuite, lors de l’exécution du test à un seul cœur, nous avons constaté une fréquence soutenue de 5 GHz, donc une augmentation de seulement 200 MHz sur l’ensemble du cœur. La température de fonctionnement maximale a également chuté à 66 ° C.

Repères

Lors de l’exécution de la charge de travail de tous les cœurs dans Cinebench R23, le 7800X3D est 8 % plus lent que le 7700X et 21 % plus lent que le 13600K et 37 % plus lent que le 13700K. Donc, en termes de valeur, ce sera une offre médiocre pour la productivité et à ce prix, vous seriez certainement mieux avec le Core i7-13700K.

Le plus gros inconvénient de 3D V-Cache est que les cœurs sont généralement cadencés plus bas. Le 7950X3D a contourné ce problème en exécutant la charge de travail monocœur Cinebench R23 sur le deuxième CCD V-Cache non 3D à fréquence plus élevée, mais le 7800X3D n’a pas cette option.

Ainsi, le score de cœur unique tombe à seulement 1816 pts, ce qui représente une augmentation de 30 % par rapport au 5800X3D, mais 8 % plus lent que le 7700X.

Pourtant, malgré ce que nous venons de voir, dans Photoshop 2022, le 7800X3D fonctionne assez bien, égalant le 7950X3D avec un score de 1481 pts, même si cela signifiait qu’il était encore 5 % plus lent que le 7700X.

Nous soupçonnons que le 7950X3D utilise le CCD compatible 3D V-Cache pour cette charge de travail, c’est pourquoi le 7800X3D offre un niveau de performances similaire.

Blender Open Data est une charge de travail lourde qui n’est pas accélérée aussi efficacement par les cœurs Intel E et, par conséquent, le 13600K n’était que 11% plus rapide dans ce test, bien que le 13700K ait mutilé le 7800X3D par une marge de 44%.

Encore une fois, si vous êtes intéressé par les performances de productivité, le 7800X3D ne sera pas pour vous, à moins que votre charge de travail ne bénéficie du V-Cache 3D, ce qui n’est pas le cas pour Blender.

Consommation électrique du système

Le 7800X3D est impressionnant en termes de consommation d’énergie. Par exemple, le 13600K était 11% plus rapide ici, mais pour cette performance supplémentaire, nous avons constaté une énorme augmentation de 52% de la consommation totale d’énergie du système.

Le 13700K, en revanche, était 44% plus rapide, mais il consommait également 89% d’énergie en plus, et c’est la puissance totale du système. En termes d’efficacité, le 7950X3D est assez étonnant et le 7800X3D est également excellent pour le niveau de performances qu’il offre.

Repères de jeu

Le 7950X3D est toujours cassé dans le benchmark Factorio, si vous désactivez manuellement le deuxième CCD, il peut correspondre à ce que nous voyons ici du 7800X3D, mais à défaut de le faire, le jeu s’exécute sur le deuxième CCD. Ceci est un bon exemple de problèmes liés aux performances de jeu que vous pouvez éviter avec le 7800X3D, car le fait d’avoir un seul CCD compatible 3D V-Cache indique que le jeu ou le programme a toujours accès au plus grand cache L3.

Dans cet exemple, le 7800X3D est 22 % plus rapide que le 5800X3D, 55 % plus rapide que le 13900K, 72 % plus rapide que le 13700K et 77 % plus rapide que le 7700X.

Ensuite, nous avons Hogwarts Legacy avec le ray tracing activé et ici, le 7800X3D se débrouille assez bien, devançant le 13900K d’une marge de 3%, donc les performances globales sont à peu près les mêmes entre ces deux processeurs.

Par rapport au 13700K au prix similaire, vous obtenez une amélioration des performances de 11% plus remarquable. Pendant ce temps, le 7950X3D est un peu plus agressif, ce qui entraîne une légère augmentation des performances de 3% par rapport au 7800X3D.

En ce qui concerne la consommation d’énergie, nous allons montrer l’utilisation totale du système car nous pensons que c’est plus pertinent pour quelqu’un qui envisage d’acheter ce processeur. Ces résultats sont fortement influencés par les performances, comme le nombre d’images que le RTX 4090 est capable de pomper, alors gardez cela à l’esprit. Cela dit, le 7800X3D était 3% plus rapide que le 13900K dans ce jeu tout en utilisant 20% d’énergie en moins, c’est donc un gros problème en termes de puissance thermique.

Passant à Spider-Man Remastered, le 7800X3D est à nouveau impressionnant, mais pas tout à fait comme le 7950X3D. Le 7950X3D légèrement plus cadencé est capable de fournir des performances 4% supérieures dans ce jeu, atteignant un impressionnant 164 ips.

Même ainsi, le 7800X3D est 9% plus rapide que le 13900K et rappelez-vous que le processeur Core i9 a été associé à la mémoire DDR5-7200, ce qui aide dans ce jeu sensible à la bande passante.

Voici un autre aperçu de la consommation électrique totale du système. Dans Spider-Man, le 7800X3D a vu la charge totale du système atteindre 339 watts, ce qui représente une réduction de 28 % par rapport au 13900K, ce qui est formidable étant donné que le processeur AMD était 9 % plus rapide.

Certains membres de la communauté des simulateurs de conduite nous ont demandé de changer la façon dont nous testons l’ACC, en passant du préréglage Medium à Epic, c’est donc ce que nous avons fait et cela a conduit à des résultats intéressants qui vérifient ce que certains sim les coureurs ont signalé.

Alors que les 13900K et 7950X3D étaient au coude à coude avec les réglages moyens, les réglages Epic plus exigeants confèrent à la partie Zen 4 une énorme victoire de 31%. Curieusement, le 7950X3D est 11% plus rapide que le 7800X3D, ce qui est une marge beaucoup plus importante que ce à quoi nous nous attendions, mais après une triple vérification des résultats, ils sont exacts.

Le 7800X3D est 18 % plus rapide que le 13900K, 21 % plus rapide que le 5800X3D, 25 % plus rapide que le 13700K et 38 % plus rapide que le 7700X.

Ensuite, nous avons Shadow of the Tomb Raider et ici, le 7800X3D a été le processeur le plus rapide testé, produisant un impressionnant 330 ips, ce qui le rend 6% plus rapide que le 7950X3D et 13% plus rapide que le 13900K. Nous envisageons également une augmentation assez substantielle de 27 % par rapport au 7700X.

Nous avons mesuré la consommation totale d’énergie du système pour ce jeu et ici, la configuration 7800X3D consommait un peu plus d’énergie que la 7700X, une augmentation de 4 %, mais nous avons constaté une augmentation de 27 % des performances, de sorte que la partie 3D V-Cache était nettement plus efficace. Il consommait également 21% d’énergie en moins que le 13900K, malgré 13% d’images en plus. Ainsi, alors que le 13900K était assez impressionnant en termes de performances, l’efficacité énergétique est tout simplement horrible.

Comme nous l’avons constaté dans notre revue R9 7950X3D, ce processeur est nul dans Rainbow Six Extraction et AMD n’a pas encore été en mesure de résoudre ce problème. Le 7800X3D, en revanche, fonctionne bien et bien que les performances ne soient pas meilleures que celles du 7700X, au moins ce n’est pas pire. Le 7800X3D est également 9% plus rapide que le 13900K, bien qu’il soit juste de dire que chaque processeur testé ici était plus que suffisamment rapide.

Les processeurs Zen 4 compatibles 3D V-Cache sont brutalement rapides dans Watch Dogs Legion avec le 7800X3D pompant 211 ips, ce qui le rend juste 1,5% plus lent que le 7950X3D, mais 15% plus rapide que le 13900K puis 19% plus rapide que le 13700K et 5800X3D. Nous envisageons également une augmentation de 25 % par rapport au 7700X.

Hitman 3 ne fonctionne pas particulièrement bien sur les processeurs Zen 4, du moins par rapport aux processeurs Intel Raptop Lake. Le 7800X3D n’est que 4 % plus rapide que le 7700X, ce qui indique qu’il est 11 % plus lent que le 13900K et 8 % plus lent que le 13700K.

Cela dit, si l’on regarde la consommation d’énergie, le 7800X3D a toujours l’air bien malgré les performances FPS médiocres. Pousser l’utilisation totale du système à 416 watts signifiait que la configuration 7800X3D consommait 26% moins d’énergie que le 13900K et 21% moins que le 13700K.

Même avec le correctif d’Horizon Zero Dawn, le 7800X3D est toujours plus rapide que le 13900K, offrant 6% de performances en plus dans ce jeu. Pas une énorme différence, mais les drivers GeForce précédents donnaient à AMD un avantage significatif dans ce jeu. Le 7800X3D n’est également que 7% plus rapide que le 7700X, donc le V-Cache 3D n’aide pas beaucoup ici.

Cyberpunk 2077 a été testé avec le ray tracing activé et ici, le 7800X3D correspondait essentiellement au 7950X3D tout en produisant des chiffres similaires au 13900K, bien que les creux de 1% soient un peu plus forts.

Nous sommes encore principalement limités par le GPU dans ce jeu, mais avec un appel pour plus de benchmarks RT dans les tests CPU, nous avons décidé d’apporter quelques modifications. Nous avons également testé en utilisant le préréglage moyen avec RT désactivé et même si nous ne prendrons pas la peine de montrer ces résultats, nous pouvons signaler que la mise à l’échelle est à peu près la même.

Ce qui est intéressant, ce sont les résultats de consommation d’énergie. Malgré des performances presque identiques, le système 13900K a consommé 25% d’énergie en plus que le système 7800X3D, c’est une différence choquante, il faut le dire.

Le Riftbreaker est un autre jeu où les processeurs Zen 4 ne sont pas particulièrement impressionnants. Le 7800X3D gère 225 ips en moyenne, ce qui rend le 13700K 2% plus rapide, ce qui indique que les performances entre ces deux parties sont fondamentalement identiques, mais le 13900K est 8% plus rapide.

Pas de marges horribles sur le 7800X3D, mais la nouvelle partie 3D V-Cache est plus lente ici.

Un autre mauvais titre pour les processeurs 3D V-Cache est CS:GO. Le jeu ne nécessite pas plus de cache L3, donc les processeurs standard en ont plus qu’assez, le problème ici est plutôt la fréquence du processeur, donc une cadence plus lente du 7800X3D entraîne une perte de performances massive de 19% pour le 7700X.

A Plague Tale: Requiem montre ce qui semble être un bottleneck (goulot d’étranglement) du système à environ 150 ips. Le 7800X3D correspond essentiellement à Intel Raptor Lake, offrant une légère augmentation de 14% par rapport aux versions Zen 4 standard.

Dans ce jeu, le Core i9-13900K d’Intel pousse l’utilisation totale du système à seulement 16 % de plus que le 7800X3D et bien qu’il s’agisse d’une augmentation de 73 W de la consommation d’énergie, ce n’est en aucun cas le pire résultat que nous ayons vu.

Mais bien sûr, étant donné que les performances sont fondamentalement identiques, consommer 73 watts supplémentaires n’est pas un bon résultat pour Intel.

Moyenne de 12 jeux (RTX 4090 à 1080p)

Le 7800X3D correspond essentiellement au 7950X3D à la fin, ce qui le rend à peine 3 % plus rapide que le 13900K, et bien que ce soit techniquement une victoire pour AMD, nous pensons qu’il est juste de dire que les performances globales sont à peu près les mêmes.

Le Core i9-13900K gagne environ 5 % de performances en plus en moyenne lors du passage de la mémoire DDR5-6400 à 7200 lors de nos tests, donc avec une mémoire plus abordable, le 7800X3D serait environ 7 à 8 % plus rapide.

Par rapport au 13700K, nous envisageons une augmentation des performances de 6%, ce qui est encore assez faible dans l’ensemble, puis une augmentation de 11% par rapport au 7700X standard.

Bien sûr, il y a des jeux où l’amélioration des performances est beaucoup plus importante, mais il y avait aussi des titres où nous n’avons vu aucune amélioration.

Coût par image

Dès le départ, avec nos graphiques de coût par image, nous devons souligner le fait que nous n’incluons pas les processeurs non X Ryzen plus abordables mais tout aussi efficaces. Il y a plusieurs raisons à cela : premièrement, ajouter trois autres processeurs aux tests aurait demandé du temps, nous n’avions tout simplement pas besoin de publier cela en temps opportun, et en plus de cela, nous aurions dû ajouter les non- K CPU également pour que ce soit juste, et avant que vous ne le sachiez, le nombre total de CPU testés aurait doublé.

Cela dit, si ces données étaient vitales pour l’test, nous les aurions incluses, mais de manière réaliste, la plupart des personnes qui envisagent le 7800X3D recherchent une expérience de jeu de type plus sans compromis et envisageront donc probablement des processeurs haut de gamme offrant des performances maximales…

Vous pouvez également effectuer vos propres ajustements de prix, le Ryzen 7700, par exemple, est 5 % plus lent que le 7700X, alors réduisez les performances affichées ici de 199 ips à environ 190 ips, puis recalculez avec votre prix mis à jour.

Avec les modèles haut de gamme, le 7800X3D a un coût par image de 2,03 $, ce qui le place aux côtés des 7700X et 13700K en termes de valeur. Cela indique également que sa valeur est 25 % supérieure à celle du 13900K et 36 % supérieure à celle du 7950X3D.

Nous avons effectué un deuxième calcul du coût par image avec le prix de la carte mère et de la mémoire inclus, pour imaginer le coût total de la plate-forme système. Avec AM5, vous devez payer au moins 260 $ pour une carte mère X670E d’entrée de gamme, tandis que les cartes B650 utilisables commencent à 140 $. Mais comme nous devions comparer les plates-formes haut de gamme et que les prix Intel Z690 et Z790 sont à peu près les mêmes à environ 200 $, nous avons pensé qu’il était juste d’évaluer le coût par image d’AM5 en utilisant une carte mère X670E.

Pour AM5, nous utilisons l’Asrock X670E PG Lighting à 260 $, que nous savons être une bonne carte mère, avec la DDR5-6000 CL30 qui coûte 140 $. Ensuite, pour Intel, plusieurs cartes Z690 et Z790 sont disponibles pour 200 $, tandis que la mémoire DDR5-7200 utilisée pour obtenir nos résultats coûte 205 $.

Cela indique que vous pouvez économiser environ 60 $ sur la version Intel en optant pour la DDR5-6400, mais les performances seront réduites d’environ 5 %, et vous pouvez économiser 120 $ sur la version AMD AM5 en optant pour une carte mère B650 d’entrée de gamme, mais vous ‘ Je supprimerai un grand nombre de fonctionnalités en le faisant.

Avec toutes ces valeurs inscrites dans notre graphique, nous constatons que notre combo 7800X3D coûte 3,84 $, ce qui en fait l’un des meilleurs combos haut de gamme, ou plutôt le meilleur combo. C’est quelques pour cent moins cher que le 13700K et 17% moins cher que le 13900K, ce qui vous permet d’économiser environ 135 $ au total.

Ce que nous avons appris

Le Ryzen 7 7800X3D est l’un des processeurs de jeu les plus rapides du marché, il est également le plus économe en énergie tout en offrant un haut niveau de valeur à 450 $. Il existe certainement de meilleures offres globales, telles que le Ryzen 7 7700 non-X, ou même le Ryzen 7600, mais elles sont également plus lentes, donc en ce qui concerne les performances de jeu de haut niveau, la valeur du 7800X3D ne peut pas être battu en ce moment.

Vous pouvez également lancer cette chose sur la carte AM5 la moins chère que vous puissiez trouver – nous parlons ici de 100 $ – et le 7800X3D fonctionnera toujours comme indiqué dans cette revue, et ce n’est pas quelque chose que vous pouvez dire à propos du Core i9-13900K qui est un imploseur MOSFET sur les cartes bas de gamme – eh bien, ce n’est pas nécessairement vrai, vous êtes juste fortement limité en puissance, ce qui dégradera les performances.

Le Core i9-13900K est toujours un processeur impressionnant et un processeur de jeu formidable, mais il n’est pas sans défauts. Le besoin d’une mémoire DDR5 coûteuse pour correspondre à peu près au 7800X3D nuit à sa valeur, bien qu’il se rapproche encore raisonnablement avec une mémoire beaucoup moins chère, donc comme nous le voyons, le vrai problème ici est la consommation d’énergie et, bien sûr, la longévité de la plate-forme.

Ces chiffres de puissance totale du système lors des jeux étaient assez choquants et ils expliquent pourquoi le 13900K parvient à fonctionner si chaud dans les jeux exigeants, il aspire une quantité énorme de puissance pour un processeur.

En ce qui concerne la productivité, le 13900K est simplement dans une ligue différente, tout comme le 13700K.

Cependant, les deux sont extrêmement gourmands en énergie pour toutes les charges de travail de productivité de base et doivent être limités en puissance, et à ce stade, vous êtes mieux servi par le 7950X ou 7950X3D qui offre généralement un niveau de performances similaire à celui d’un i7 ou i9 illimité tout en réduisant l’utilisation totale du système de moitié, ce qui est une différence stupéfiante.

Ensuite, il y a le support de la plate-forme, dépenser 200 $ sur une carte LGA 1700 pour la coupler avec un 13900K indique que votre prochaine mise à niveau du processeur nécessitera une nouvelle carte mère. Ce ne sera pas nécessairement le cas avec une carte AM5 à 260 $ et cela contribue grandement à avaler cette prime de prix. Nous n’aimons toujours pas cela, mais le fait qu’un processeur Zen 5 soit une mise à jour viable sur la même carte devrait être un gros problème, mais nous supposons que nous le saurons l’année prochaine.

En fin de compte, se disputer pour savoir quel est le processeur de jeu le plus rapide, entre ces versions Zen 4 3D V-Cache ou le 13900K – c’est la définition même d’une perte de temps – ce sont tous des processeurs de jeu très rapides et il n’y a pas il y a de fortes chances que n’importe quel joueur puisse les distinguer lorsqu’il joue réellement, à moins qu’il ne mette la main dans le boîtier et que vous remarquiez alors environ 100 watts supplémentaires du Core i9.

Le Ryzen 7 7800X3D nous a impressionnés par ses performances, mais nous ne sommes pas époustouflés par les chiffres FPS. Ce qui nous a époustouflés, c’est l’efficacité énergétique, mais il est difficile de dire à quel point les joueurs s’en soucient.

Raccourcis d’achat :

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :