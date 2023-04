Samsung investit 3,1 milliards de dollars dans la production d’OLED, peut-être à la demande d’Apple

Qu’est-ce qui vient de se passer? Samsung Display a récemment annoncé un plan d’investissement de 4,1 billions de wons (3,1 milliards de dollars) pour augmenter la production de dalle à diodes électroluminescentes organiques (OLED) pour ordinateurs portables et tablettes. Selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, l’injection de liquidités sera utilisée pour moderniser les lignes de production de Samsung et pour conclure des accords à grande échelle avec des fabricants d’équipements ainsi qu’avec des fournisseurs de matériaux et de composants. Samsung vise également à aider les partenaires constructeurs nationaux en exploitant des programmes de développement technologique conjoints et en payant les commandes à l’avance.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol était présent pour la cérémonie sur le campus de Samsung à Asan, situé à environ 55 miles au sud de Séoul.

Un suivi exclusif de Naver affirme que l’investissement de Samsung est en grande partie destiné à renforcer sa relation avec Apple, plus précisément à fabriquer des dalles OLED pour l’iPad et le MacBook. Samsung est déjà le premier fournisseur de dalle OLED pour l’iPhone, il n’est donc pas trop surprenant que les deux parties souhaitent étendre ce partenariat mutuellement bénéfique. LG Display aurait déjà atteint le maximum de sa capacité de production.

Les panneaux OLED deviennent monnaie courante dans les téléviseurs haut de gamme et les smartphones phares et à mesure que la technologie mûrit, ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne commence à se répandre dans d’autres catégories. Apple n’a pas mentionné publiquement le passage aux panneaux OLED pour ses produits iPad et MacBook, qui utilisent actuellement la technologie d’affichage rétroéclairé par LED, mais cette décision ne serait pas surprenante à ce stade.

Certaines publications pensent que de nouveaux iPad Pro avec panneaux OLED de Samsung Display et LG Display pourraient arriver dès 2024. Le rapport de Yonhap mentionne une date cible de 2026 pour que Samsung mette en place ses nouvelles lignes de production.

La sagesse conventionnelle suggère que le changement augmenterait les coûts de production, qui pourraient être répercutés sur les consommateurs par le biais de prix plus élevés des appareils. À l’inverse, Cupertino a le pouvoir de négocier des contrats de fournisseurs favorables, de sorte que l’augmentation des coûts pourrait ne pas être aussi perceptible qu’elle le serait pour d’autres fabricants de tablettes et d’ordinateurs portables.

