Le mignon petit loir brille dans la lumière ultraviolette, et les scientifiques ne savent pas pourquoi

Les zoologistes ont découvert que la fourrure du loir, un rongeur gracieux appartenant à la famille des loirs, brille d’un rouge vif sous la lumière UV. Les raisons sont inconnues.

Un loir. Crédit : wikipédia

Les scientifiques ont découvert que le loir, un petit rongeur appartenant à la famille des loirs (Gliridae), brille lorsqu’il est exposé à la lumière ultraviolette. La fourrure de ce mignon petit mammifère prend une teinte rouge vif sous la lumière UV, tandis que le visage et les coussinets des pattes deviennent bleus et verts. Les couleurs apparaissent vives lorsque la lumière ultraviolette passe à travers un filtre jaune. L’aspect le plus curieux de cette découverte est que les scientifiques ne connaissent absolument pas la raison de ce phénomène chez le rongeur mignon, mais il est encore bien connu dans le règne animal et s’appelle la photoluminescence.

Crédit : wikipédia

Les trois biologistes Grete Nummert, Karmel Ritson et Kristel Nemvalts du Centre de recherche sur la conservation des espèces du zoo de Tallinn en Estonie ont découvert que le petit loir connu sous le nom de loir de jardin (ou simplement loir de jardin) brille sous la lumière ultraviolette. Les chercheurs ont mené des expériences avec divers chênes de jardin, à la fois vivants (en hibernation) et morts récemment ou depuis longtemps, tels que ceux conservés dans les collections des musées. Au total, quatorze spécimens ont été testés sous lumière UV.

Le Dr Nummert et ses collègues ont observé que la fourrure était plus brillante et plus vive chez les spécimens vivants que chez ceux décédés, mais curieusement, la queue d’un spécimen récemment décédé était d’un vert plus brillant par rapport à celle d’une femelle en hibernation. Selon les auteurs de l’étude, ces différences pourraient être liées à l’âge des animaux, étant donné que le passage du temps dégénère les pigments et peut donc rendre les couleurs des vieux chênes moins vives. Aucune différence n’a été observée entre les hommes et les femmes.

Crédit : Grete Nummert / Facebook

Comme indiqué, on ne sait pas pourquoi certains animaux exploitent la photoluminescence, un phénomène lié à l’absorption de photons et à la réémission ultérieure à des longueurs d’onde plus longues, qui déterminent précisément les couleurs brillantes visibles sous la lumière UV. Ce phénomène avait été observé chez d’autres animaux comme l’ornithorynque (Ornithorhyncus anatinus), les écureuils du New World (genre Glaucomys) et les lièvres sauteurs de la famille des Pedetidae. Même dans ces cas, sa fonction n’est pas claire, mais les experts ont avancé des hypothèses : dans le cas des lièvres, par exemple, la photoluminescence très irrégulière pourrait favoriser le camouflage, tandis que chez les ornithorynques, elle pourrait être efficace dans la communication interspécifique, c’est-à-dire entre différentes espèces. Mais comme indiqué, ce ne sont que des hypothèses.

Le loir des jardins (Eliomys quercinus) est un petit rongeur aux habitudes nocturnes qui vit dans toute l’Europe. En France, il existe quatre sous-espèces, dont une est associée à l’île de Lipari et une autre à la Sardaigne (ainsi qu’à la Corse). Les dimensions maximales sont d’environ 17 centimètres et il se caractérise par une belle fourrure multicolore : jaunâtre sur le dos, blanche sur le ventre et avec des taches noires autour des yeux et sur les pattes. Il est classé NT (quasi menacé) sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Nous ne saurons probablement jamais pourquoi il brille sous la lumière ultraviolette. Les détails de la recherche « Photoluminescence chez le loir des jardins (Eliomys quercinus) » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Zoology.

