Motorola Edge 40 Pro dévoilé : écran 165Hz et charge 125W !

Motorola vient de dévoiler son dernier téléphone phare, le Motorola Edge 40 Pro, et il semble être l’un des meilleurs appareils que le fabricant ait jamais produits. L’appareil est une mise à niveau significative de son prédécesseur, le Motorola Edge 30 Pro, et intègre de nombreux éléments de conception du Motorola Edge 30 Ultra, qui a été lancé l’année dernière. Ainsi, l’Edge 40 Pro offre de nombreuses améliorations en termes de conception, de durabilité et de performances, ce qui en fait une option très attrayante dans sa gamme de prix et potentiellement l’un des meilleurs téléphones Android pour 2023.

Ainsi, l’un des changements les plus notables est le nouveau look et les nouveaux matériaux du téléphone. L’appareil se présente dans un design (form factor) élégant et mince, avec un écran sans bordure pris en sandwich entre les panneaux arrière et avant Corning Gorilla Glass Victus et un cadre en aluminium. De plus, le téléphone est certifié IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, ce qui indique qu’il peut survivre à des profondeurs allant jusqu’à 1,5 mètre en eau douce pendant 30 minutes maximum.

Motorola dévoile son dernier téléphone phare : le Motorola Edge 40 Pro

De plus, l’Edge 40 Pro est équipé du chipset le plus récent et le plus avancé de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm). De plus, la société affirme que ce chipset offre des performances CPU 35% meilleures, des performances GPU 25% meilleures et une efficacité énergétique 40% supérieure. En tant que l’un des meilleurs chipsets actuellement disponibles, il devrait donner d’excellents résultats lors des tests.

De plus, le stockage de base et la mémoire ont été augmentés, offrant un meilleur rapport qualité-prix. La version d’entrée de gamme est livrée avec 12 Go de RAM (la seule option de mémoire) et 256 Go de stockage, qui est maintenant plus rapide, étant UFS 4.0 par rapport à UFS 3.1 dans l’Edge 30 Pro.

Caractéristiques du Motorola Edge 40 Pro

De plus, le matériel de la caméra de l’Edge 40 Pro est similaire à son prédécesseur, avec des caméras principales, ultra-larges et selfie. Cependant, contrairement à l’Edge 30 Pro, l’Edge 40 Pro dispose d’un téléobjectif 12MP avec zoom optique 2x au lieu d’un tireur de profondeur 2MP inutile. De plus, l’Edge 40 Pro introduit de nouveaux modes de prise de vue vidéo, notamment le mode Vision nocturne, Horizon Lock pour stabiliser les images, le suivi de la mise au point automatique active et le mode portrait lors de la prise de vue vidéo.

Ainsi, plusieurs nouveaux modes de prise de vue vidéo ont été ajoutés au Motorola Edge 40 Pro, notamment :

Mode vision nocturne, qui améliore les détails, la clarté et la reproduction des couleurs dans des conditions de faible luminosité

Horizon Lock pour stabiliser le métrage dans des situations de prise de vue dynamiques

Suivi actif de la mise au point automatique pour suivre et maintenir la mise au point sur les sujets en mouvement

Le mode portrait est désormais disponible lors de la prise de vue vidéo

L’Edge 40 Pro offre également une meilleure autonomie de la batterie et des vitesses de charge plus rapides, avec une autonomie revendiquée de plus de 30 heures sur une seule charge et une charge filaire maximale de 125 W, qui peut charger complètement le téléphone en seulement 23 minutes. Le téléphone introduit également Moto Spatial Sound, une fonctionnalité qui améliore le son sortant des haut-parleurs de l’appareil ou des écouteurs connectés.

Enfin, l’Edge 40 Pro dispose d’un écran encore plus performant que son prédécesseur, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz par rapport aux 144 Hz de l’Edge 30 Pro et la prise en charge de Dolby Vision, alors que le prédécesseur ne prenait en charge que HDR10+.

Caractéristiques du Motorola Edge 40 Pro :

Système opérateur Android 13 Processeur Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Mémoire (RAM) 12 Go Stockage Afficher 1080 x 2400 pixels

6,67 pouces

POLE

165Hz

HDR10+

Dolby Vision Batterie 4600 mAh Poids et dimensions 199 g (7,02 onces)

161,2 x 74 x 8,6 mm (6,35 x 2,91 x 0,34 pouces) Mise en charge 125W filaire

15W sans fil

5W inversé sans fil Système de caméra Principal : 50 MP, f/1.8

Ultra-large : 50 MP, f/2.2

Téléobjectif : 12 MP, f/1.6

Selfie : 60 MP, f/2.2 Connectivité 5G, Wi-Fi 6E, compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Haut-parleurs Deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos Couleurs Bleu lunaire, noir interstellaire

Ainsi, le Motorola Edge 40 Pro sera disponible en Europe à partir de 899,99 €, avec des ventes commençant dans les prochains jours. Bien que ce ne soit pas encore confirmé, le téléphone devrait atterrir aux États-Unis plus tard cette année. Dans l’ensemble, le Motorola Edge 40 Pro semble être un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un téléphone Android haut de gamme en 2023.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine