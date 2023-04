Benchmark du processeur graphique The Last of Us Part I

Le développeur de jeux Naughty Dog a célébré la sortie de The Last of Us Part 1 sur PC il y a moins d’une semaine, mais sur la base des premiers retours, ils auraient peut-être dû passer plus de temps à peaufiner le port qu’à planifier leurs tours de victoire.

Aujourd’hui, nous examinons les performances du GPU du jeu, même si la controverse est centrée sur les mauvaises performances, de nombreux joueurs prenant le temps d’exprimer leur déception sous la forme d’une critique Steam négative (plus de 10 000 critiques négatives au moment de la rédaction), et ceci est inhabituel parce que nous, les joueurs, sommes normalement un groupe très positif.

Les principales plaintes des joueurs ont été des saccades horribles et des plantages constants, et ayant maintenant exécuté 26 cartes graphiques différentes dans le jeu, nous pensons que la raison en est assez évidente : cela semble être un problème de VRAM.

Dans The Last of Us Part I, vous manquerez rapidement de VRAM sur les cartes graphiques avec seulement 8 Go, même en 1080p.

La plupart des joueurs aiment composer les paramètres de qualité et, ce faisant, dans The Last of Us Part I, vous manquerez rapidement de VRAM sur les cartes graphiques avec seulement 8 Go, même à 1080p. Ceux qui utilisent une GeForce RTX 3070, par exemple, sont probablement habitués à maximiser les jeux à 1080p et à toujours bénéficier d’une expérience de rafraîchissement élevée et fluide, mais ce ne sera pas le cas ici.

The Last of Us Part I consommera avec plaisir plus de 12 Go de VRAM à 1080p en utilisant le préréglage de qualité Ultra, et ce n’est pas seulement une allocation, le jeu semble plutôt utiliser autant de mémoire, ce qui indique des problèmes pour ceux d’entre vous avec Cartes graphiques de 8 Go essayant de jouer en utilisant les paramètres de qualité ultra.

Nous pouvons comprendre la confusion autour de ce problème, car les caractéristiques PC recommandées par les développeurs ne disent pas que vous pouvez utiliser une carte graphique de 8 Go à 1080p en utilisant le préréglage ultra. Ils fournissent plutôt des recommandations ultra prédéfinies à 4K, bien qu’ils recommandent des cartes graphiques de 8 Go pour une résolution de 1080p.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas très clair, c’est pourquoi nous sommes ici pour vous fournir un benchmark détaillé du GPU. Certes, il n’est qu’à moitié aussi détaillé que nous le souhaiterions avec 26 cartes graphiques au lieu de 50+. C’est parce que nous avons perdu environ 10 heures à regarder le jeu construire des shaders, et cela a beaucoup pesé sur notre temps de référence.

Pour les tests, nous utilisons la section The Woods du jeu, car cela semblait être l’une des zones les plus exigeantes graphiquement avec beaucoup de feuillage. L’utilisation de la VRAM est élevée ici, nous ne dirions pas qu’elle était nettement supérieure à celle des autres sections du jeu, ce qui rend nos résultats un peu étranges par rapport à d’autres critiques.

Pour résoudre ce problème, nous avons vu quelques autres critiques comparer ce jeu avec des performances minimales raisonnables ou 1% faibles pour les cartes graphiques de 8 Go lors de l’utilisation de l’ultra préréglage à 1080p, et même à 1440p. Pourtant, nos bas de 1% sont une explosion sur les cartes de 8 Go, et cela semble être conforme aux rapports des utilisateurs et aux images des joueurs sur YouTube, montrant d’horribles bas de 1% avec des GPU par ailleurs capables tels que le RTX 3070, alors jetons un coup d’oeil à ce.

Voici une comparaison côte à côte du RTX 3070 (8 Go) et de la Radeon RX 6800 (16 Go). Les images ne s’alignent pas exactement, c’est juste la même section du jeu, mais nous pouvons clairement vous montrer à quel point les bas de 1 % sont mauvais sur la GeForce avec moins de VRAM. Dans cet exemple unique, nous examinons des creux de 1 % d’environ 20 ips sur le RTX 3070, tandis que le RX 6800 est en hausse d’environ 80 ips. Vous pouvez également voir la saccade du côté GeForce, et voici un bref aperçu du graphique de temps de trame où vous pouvez voir que le 6800 est fluide tandis que le RTX 3070 est un gâchis.

Si vous tombez sur une référence différente montrant des bas de 1 % bien meilleurs que ceux que nous allons montrer pour les cartes graphiques de 8 Go, c’est probablement parce que la scène qu’ils ont utilisée était moins exigeante (ou un autre changement de hardware dont nous ne tenons pas compte).

Pour nos tests, nous utilisons le Ryzen 9 7950X3D avec le deuxième CCD désactivé – ceci afin de garantir des performances de jeu maximales, essentiellement en testant avec le 7800X3D qui n’est pas encore sorti. Ce processeur a été testé sur le Gigabyte X670E Aorus Master en utilisant 32 Go de mémoire DDR5-6000 CL30. Côté drivers, nous avons utilisé les drivers AMD Adrenalin 23.3.2 et Nvidia Game Ready 531.41.

Utilisation de la VRAM

Tout d’abord, voici un bref aperçu de l’utilisation de la VRAM à différentes résolutions et préréglages. De 4K à n’importe quelle résolution utilisant le préréglage de qualité ultra, nous utilisons bien plus de 12 Go de VRAM et les exigences de VRAM suggérées dans le menu du jeu correspondaient à ce que nous avons vu dans notre passe de référence.

À 1440p en utilisant des paramètres élevés, nous sommes tombés à environ 10 Go d’utilisation de VRAM dans notre passe de référence, tandis que le jeu suggérait qu’il pourrait utiliser jusqu’à 11,3 Go. Une fois que nous sommes tombés à 1080p avec le préréglage de haute qualité, l’utilisation de la VRAM est tombée juste en dessous de 10 Go.

Avec des paramètres de qualité moyenne, nous envisageons une utilisation de la VRAM entre 9,5 et 11 Go selon la résolution. Sur la base de quoi, il semblerait que jusqu’à environ 11 Go d’utilisation de VRAM soient généralement acceptables sur une carte graphique de 8 Go, mais aller au-delà de 12 Go tue les performances.

Repères de qualité ultra

Voici les données ultra 1080p et nous avons quelques choses intéressantes à noter. Premièrement, il semble y avoir une sorte de bottleneck (goulot d’étranglement) du système, limitant les faibles performances de 1% sur le RTX 4090, probablement une limitation du processeur, ou cela pourrait simplement être un problème avec le jeu qui doit être résolu. Dans tous les cas, le RTX 4090 a produit 161 ips à 1080p, bien qu’avec 107 ips pour les bas de 1%, il était comparable au RTX 4080 et au Radeon RX 7900 XTX à cet égard.

Les RTX 4070 Ti et 7900 XT ont fourni des résultats comparables car le GPU GeForce n’était que 4% plus rapide et ils étaient séparés par le RTX 3090 Ti. Les RTX 3090 et 6950 XT étaient au coude à coude, tout comme les 6800 XT et RTX 3080.

Là où les choses deviennent compliquées pour Nvidia, ce sont les comparaisons de milieu de gamme de la génération précédente. La Radeon RX 6800, par exemple, affichait en moyenne 77 ips alors que la RTX 3070 ne gérait que 56 ips, ce qui rendait le GPU Radeon 38 % plus rapide. Mais pire que cela, il y avait les bas horribles et franchement injouables de 1% du RTX 3070 de 8 Go.

Cela indique que les joueurs bénéficieront d’une meilleure expérience de jeu avec les Intel Arc A770, RTX 3060, ou en particulier les Radeon 6700 XT et 6750 XT, car tous ces modèles disposent de 12 Go de VRAM supplémentaire.

Pendant ce temps, tout GPU Radeon ou Arc avec 8 Go de VRAM ou moins a eu du mal, entraînant des saccades constants. Ce graphique montre clairement pourquoi tant d’utilisateurs se plaignent de problèmes de saccade dans The Last of Us Part I : 28 % de tous les utilisateurs de Steam utilisent une carte graphique avec 8 Go de VRAM, le deuxième plus grand support étant de 6 Go. Seulement 10% de tous les utilisateurs de Steam ont une carte graphique de 12 Go, 3% ont 10 Go, moins d’un pour cent ont 16 Go et 1,5% ont 24 Go. C’est clairement le problème pour ceux qui essaient de jouer au jeu en utilisant des paramètres de qualité ultra.

Le passage à 1440p permet au RTX 4090 de s’éloigner du RTX 4080, même en regardant les bas de 1%. Le RTX 4080 était à nouveau légèrement plus rapide que le 7900 XTX, bien qu’ils soient proches, tout comme les 4070 Ti et 7900 XT.

La GeForce RTX 3080 10 Go s’est toujours bien comportée, bien que des creux de 1 % aient glissé par rapport à la Radeon 6800 XT, et il s’agit sans aucun doute d’un problème de VRAM.

Ensuite, à 4K, vous voudrez idéalement une GeForce RTX 4090 – le GPU GeForce phare a vraiment brillé ici avec un impressionnant 81 ips. Le RTX 4080 était le seul autre GPU à atteindre 60 ips alors que la Radeon 7900 XTX était en deçà de 58 ips. Le RTX 3090 Ti gérait 53 ips, puis nous descendons à 47 ips avec le 7900 XT, ce qui est certainement jouable mais pas une fréquence d’images souhaitable pour un GPU à 800 $.

Des références de haute qualité

En réduisant maintenant la qualité graphique prédéfinie à élevée, nous constatons que toutes les cartes graphiques testées fonctionnaient assez bien à 1080p, du moins à partir du RTX 3050 et plus. Pour une raison quelconque, l’Intel Arc A750 est assez cassé ici, il a été testé avec le même driver que l’A770, donc c’est peut-être un problème de VRAM, peut-être que la gestion de la mémoire n’est pas aussi bien optimisée sur Arc que GeForce et Radeon, ou c’est juste un bug…

La bonne nouvelle est que vous pouvez jouer au jeu en utilisant une GeForce RTX 3050 ou une Radeon RX 6600 et pour des performances plus constantes, la RX 6600 XT/6650 XT ou RTX 3060 fonctionnera bien. Ensuite, si vous voulez garder des bas de 1% au-dessus de 60 ips, le RTX 3060 Ti ou 6700 XT fera l’affaire.

Passer à 1440p nécessitera un peu plus de puissance GPU. De manière réaliste, vous voudrez un RTX 3060 Ti ou 6700 XT pour environ 60 ips en moyenne. Ensuite, si vous souhaitez conserver un minimum de 1 % au-dessus de 60 ips, vous aurez besoin d’une Radeon 6800 XT ou d’une GeForce RTX 3080.

Pour jouer à 4K avec des paramètres élevés, nous rencontrons à nouveau des problèmes de VRAM avec des cartes graphiques de 8 Go, mais le RTX 3080 de 10 Go semble bien avec un minimum de 1 % à 34 ips et une fréquence d’images moyenne de 47 ips. Pas exactement des performances époustouflantes, mais c’est certainement jouable.

Idéalement, vous voudrez un RTX 3090 Ti, 4080, 4090 ou 7900 XT. Nous avons trouvé surprenant à quel point le RTX 4070 Ti fonctionnait mal, devançant à peine le 6950 XT, bien que cela indique seulement que le 7900 XT était 8% plus rapide.

Repères de qualité moyenne

Examinons maintenant les performances en utilisant le préréglage de qualité moyenne et, en gros, tout est jouable ici, à l’exception de la Radeon RX 6500 XT qui ne pouvait gérer que 29 ips en 1080p. Soit dit en passant, en utilisant les paramètres de qualité les plus bas possibles à 1080p, le 6500 XT a rendu un peu plus de 40 ips, quel produit poubelle.

Pour une moyenne de 60 ips, vous n’aurez besoin que d’une Radeon RX 6600 à 1080p, et pour garder 1% de bas à plus de 60 ips, le 6600 XT ou RTX 3060 suffira. Le jeu a toujours l’air très impressionnant en utilisant le préréglage de qualité moyenne, donc si vous souffrez de problèmes de saccade, nous vous recommandons certainement d’essayer le préréglage moyen.

Même à 1440p, il est facile d’atteindre des performances de 60 ips, une GeForce RTX 3060 Ti ou Radeon 6700 XT fonctionnera et les performances de temps de trame étaient excellentes, même avec 8 Go de VRAM. Curieusement, l’Arc A750 a perdu en performances, nous ne savons donc pas quel est le problème.

Et bien sûr, voici un aperçu de la 4K. La GeForce RTX 4090 a produit plus de 100 ips en moyenne, ce qui la rend 31 % plus rapide que la 7900 XTX. Pendant ce temps, le GPU phare Radeon était quelques images plus rapide que le RTX 4080, qui n’était que 8% plus rapide que le RTX 3090 Ti.

La Radeon 7900 XT et la GeForce RTX 3090 étaient bonnes pour 65 ips, tandis que la RTX 3080 Ti a également dépassé 60 ips.

Ce que nous avons appris

En utilisant des paramètres de qualité légèrement réduits, The Last of Us Part I semble assez facile à exécuter, et à condition que vous puissiez gérer les exigences VRAM du jeu, vous ne devriez pas avoir de problèmes. Il est remarquable de voir à quel point un GPU de génération précédente tel que le Radeon RX 6800 joue à ce jeu, il est fluide et ce n’est probablement pas quelque chose que vous vous attendez à trouver après toute la controverse en ligne.

Bien sûr, vous pourriez certainement affirmer que le jeu ne devrait pas nécessiter plus de 8 Go de VRAM et pointer vers d’autres jeux qui semblent aussi bons ou meilleurs avec des exigences moins extrêmes, vous êtes certainement le bienvenu à cette opinion. Cela dit, nous ne sommes pas d’accord avec cela. Le jeu est magnifique, la qualité de la texture est excellente, la géométrie est impressionnante et nous parlons des exigences de VRAM pour le préréglage de la plus haute qualité.

Le jeu évolue bien en utilisant des paramètres de qualité inférieurs et nous dirions qu’il est idiot de limiter l’utilisation de la VRAM pour les GPU haut de gamme. Si vous pouvez améliorer les visuels grâce à des textures de meilleure qualité et à des niveaux de détail élevés, faites-le par tous les moyens.

Ce n’est pas comme si le jeu ne fonctionnait pas sur les cartes graphiques de 8 Go, c’est le cas, et très bien, mais pas avec le préréglage de qualité ultra. Ce n’est pas la première fois que nous voyons cela se produire et cela va devenir monnaie courante – 8 Go de VRAM sont maintenant d’entrée de gamme, et même si nous ressentons pour ceux qui ont dépensé beaucoup pour un RTX 3070 Ti, par exemple, l’écriture était sur le mur et nous le prévenons depuis un moment maintenant. Là encore, sacrifiez un peu la qualité des textures et le jeu tournera bien dans ce genre de GPU.

Si vous rencontrez des problèmes de saccade, vérifiez les exigences VRAM suggérées dans le menu et assurez-vous que vous ne les dépassez pas, cela peut également entraîner un plantage. Si vous respectez votre budget VRAM, que vous disposez d’un processeur à moitié décent et d’au moins 16 Go de RAM, le jeu devrait très bien fonctionner.

