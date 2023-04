Voler vers la Lune : qui sont les astronautes choisis par la NASA pour la mission historique Artemis 2

La NASA a annoncé les noms des quatre astronautes de la mission Artemis 2 qui volera autour de la Lune en 2024. Parmi eux, la première femme et un pilote canadien à avoir été dans l’espace.

Les quatre astronautes de la mission Artemis 2. Crédit : NASA / CSA / Wikipedia

Le 3 avril 2023, la NASA a annoncé les noms des astronautes qui s’envoleront vers la Lune avec la mission Artemis 2 : il s’agit du commandant Reid Wiseman, du pilote Victor Glover et des spécialistes de mission Christina Koch et Jeremy Hansen. Les quatre seront engagés dans la deuxième phase du programme spatial visant à ramener l’être humain sur le satellite naturel de la Terre après la conclusion des missions Apollo. Un demi-siècle s’est écoulé depuis Apollo 17, la dernière avec des astronautes ayant traversé le régolithe lunaire. Avec Artemis 3, la première femme et la première personne noire arriveront également sur la lune. Artemis 2 n’est cependant pas conçu pour l’alunissage : les astronautes vont en effet effectuer un vol « hybride » autour de la Lune sans entrer en orbite. Il n’y aura qu’un seul passage avant de retourner sur Terre. Si tout se passe comme prévu, le lancement depuis le Pad 39B du Kennedy Space Center (Floride) du gigantesque lance-roquettes SLS – avec la navette Orion au sommet où sera hébergé l’équipage – aura lieu fin 2024 et dix derniers jours. Voici les quatre astronautes sélectionnés par les trois cadres de la NASA Joe Acaba (responsable du bureau des astronautes), Vanessa Wyche (directrice du Johnson Space Center) et Norm Knight (responsable des opérations aériennes).

Le projet de mission. Crédit : NASA

Grégory Reid Wiseman

Gregory Reid Wiseman, 47 ans, né le 11 novembre 1975 à Baltimore, Maryland, est un astronaute de la NASA, un pilote de l’US Navy et un ingénieur américain. Entre 2020 et 2022, il a également été chef du bureau des astronautes de l’agence aérospatiale. Il a rejoint la NASA avec le groupe d’astronautes 20 en 2009 et a été officiellement accrédité auprès du corps en 2011. Son premier vol dans l’espace a eu lieu en 2014 avec l’expédition 40/41, au cours de laquelle il a passé 165 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Il est titulaire d’un baccalauréat en ingénierie du Rensselaer Polytechnic Institute et d’une maîtrise en ingénierie des systèmes de l’Université Johns Hopkins. Il fut pilote de F-14 dans certaines escadrilles de l’US Navy puis devint pilote d’essai : parmi les appareils testés figuraient le F-35 et le F/A-18. Il a deux filles et est orphelin de mère. Il a été désigné commandant de la mission Artemis 2.

Victor Glover

Victor Glover, quarante-six ans, né le 30 avril 1976 à Pomona, en Californie, est un astronaute de la NASA, un pilote de l’US Navy et un ingénieur américain. Il rejoint le corps des astronautes en 2013 et termine sa formation en 2015. Sa première expérience « dans les étoiles » est ingénieur de vol à bord de la Station Spatiale Internationale lors des Expéditions 64/65. En 2021, en plus d’avoir effectué sa première « sortie dans l’espace », il a été pilote et commandant adjoint de la navette Crew Dragon de SpaceX, lors de sa première mission (Crew-1). Il est titulaire d’un baccalauréat en ingénierie de la California Polytechnic State University et d’une maîtrise en vol de l’Air University. Il est pilote de F/A-18 et pilote d’essai. Au cours de sa carrière de pilote, il a enregistré plus de 3 000 heures de vol dans des dizaines d’avions et a également participé à des dizaines de missions de combat. Des centaines d’atterrissages sur des porte-avions. Il a quatre enfants. Grâce à sa grande expérience, il est choisi comme pilote pour la mission Artemis 2.

Christina Koch

Christina Hammock Koch, 44 ans, née le 29 janvier 1979 à Grand Rapids, Michigan, est une astronaute et ingénieure électricienne de la NASA. Elle a été chercheuse au Goddard Space Flight Center de la NASA et à la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agence fédérale américaine qui étudie les phénomènes atmosphériques et les océans. Il a travaillé dans des bases scientifiques en Alaska et aux Samoa américaines. Elle a rejoint le corps des astronautes en 2013 et entre 2019 et 2020 a été ingénieur de vol sur la Station spatiale internationale dans les expéditions 59/60/61. Au cours de cette expérience, elle a conquis le record de séjour à bord de l’ISS pour une femme, égal à 328 jours. De plus, avec sa collègue Jessica Meir, le 18 octobre 2019, elle a été la protagoniste de la première sortie dans l’espace (techniquement EVA, activité extravéhiculaire) avec uniquement des femmes. Ensemble, ils en ont fait trois en tout. Elle est titulaire d’un BA en génie électrique et physique de l’Université d’État de Caroline du Nord, où elle a également obtenu une maîtrise dans le même domaine. La NASA l’a choisie comme spécialiste de mission pour la mission Artemis 2

Jérémy Hansen

Jeremy Hansen, 47 ans, né le 27 janvier 1976 à London, en Ontario, est un astronaute canadien de l’Agence spatiale canadienne (ASC), physicien spécialisé dans les sciences spatiales et colonel dans l’armée de l’air de son pays. Il a rejoint le corps des astronautes de l’ASC en 2009, mais contrairement aux trois coéquipiers de la NASA, il n’a jamais été dans l’espace. Cependant, il a participé au projet CAVES (acronyme de Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human behavior and performance Skills) de l’Agence spatiale européenne (ESA), au cours duquel il a vécu pendant trois semaines dans une grotte en Sardaigne pour simuler des conditions spatiales. Il a également travaillé au laboratoire sous-marin Aquarius sur la mission NEEMO 19. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences spatiales du Collège militaire royal de Kingston et d’une maîtrise en physique. Il est marié et a trois enfants. Il a été sélectionné comme spécialiste de mission de la mission Artemis 2 dans le cadre d’un accord spécifique entre l’ASC et la NASA. Il sera le premier Canadien à quitter l’orbite terrestre et à voler autour de la Lune : tous les astronautes d’Apollo qui sont allés vers ou autour de la Lune étaient américains.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :