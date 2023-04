L’événement « Automation Avril » axé sur les raccourcis Apple revient avec un concours, du contenu exclusif, etc.

Nos amis de MacStories ont officiellement lancé leur deuxième événement annuel Automation Avril. Cet événement vise à vous aider à utiliser l’automatisation pour vous approprier vos appareils, dans « l’esprit du bricolage, de la personnalisation et de la construction de quelque chose de mieux ».

Automation Avril est un événement d’un mois que MacStories a commencé à organiser l’année dernière. Tout au long du mois d’avril, l’équipe de MacStories, y compris Federico Viticci et Jean Voorheesoffrira une collection de contenus axés sur les raccourcis, l’automatisation et bien plus encore.

Une grande automatisation va au-delà de l’efficacité. Il s’agit également de vous approprier vos appareils, afin qu’ils répondent mieux à vos besoins que les applications standard ne le peuvent à elles seules. L’esprit du bricolage, de la personnalisation et de la construction de quelque chose de mieux est l’essence même d’Automation Avril, c’est pourquoi nous sommes ravis de passer le mois d’avril à présenter l’automatisation sur les plates-formes Apple aux côtés des développeurs et des lecteurs de MacStories cette année encore.

Cela inclut le concours Automation Avril Shortcuts, qui est un « moyen de présenter les meilleurs raccourcis de la communauté de l’automatisation ». Les soumissions sont ouvertes et gratuites pour tous, et il y a quatre catégories différentes cette année :

Meilleur raccourci de productivité

Meilleur raccourci multimédia

Meilleur raccourci HealthKit

Meilleur raccourci spécifique à Mac

Les raccourcis sont jugés par un panel d’experts comprenant :

MacStories encourage tout le monde à créer un raccourci et à le soumettre au concours, que vous soyez un expert en raccourcis ou que vous débutiez.

Les raccourcis n’ont pas besoin d’être complexes pour gagner dans l’une des catégories du concours. C’est vrai pour toutes les catégories, mais particulièrement vrai pour la catégorie Meilleur raccourci de tous les jours, que nous avons créée parce que nous savons par expérience que certains de nos raccourcis les plus précieux et les plus fréquemment utilisés sont parmi les plus simples. Notre panel de juges évaluera les soumissions en fonction de l’originalité, de la performance, de la conception, de l’expérience utilisateur et de l’utilité. Repousser les limites de ce qui est possible avec les raccourcis est certainement un facteur qui sera pris en compte dans l’originalité, mais, en même temps, l’utilité ne nécessite pas de complexité, ce que nous avons souvent souligné dans nos écrits sur les raccourcis. Donc, peu importe votre niveau d’expérience, nous aimerions voir ce que vous construisez.

Enfin, je veux vous signaler ce post de MacStories, qui explique que l’événement Automation Avril de cette année est dédié au développeur Alex Hay. Alex est décédé le mois dernier après une bataille contre le cancer à l’âge de 36 ans. Il a développé un certain nombre d’applications et de ressources différentes pour la communauté de l’automatisation, et MacStories dédie l’avril de l’automatisation de cette année à la mémoire d’Alex.

Ainsi, avec la bénédiction de sa famille, nous dédions Automation Avril 2023 à la mémoire d’Alex Hay, un membre brillant et bien-aimé de la communauté de l’automatisation qui nous a été enlevé bien trop tôt à l’âge de 36 ans. MacStories fait également des dons au American Cancer Society et Cancer Research UK au nom d’Alex, et nous aimerions que vous vous joigniez à nous pour faire un don en utilisant également les liens ci-dessus.

Vous pouvez en savoir plus sur Automation Avril sur le site Web de MacStories, ainsi que des détails supplémentaires sur le concours de raccourcis. Assurez-vous également de consulter le podcast AppStories, Club MacStories et les archives de raccourcis qui proposent 300 raccourcis différents que vous pouvez télécharger et utiliser sur vos appareils Apple.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :