La nouvelle carte de Vénus montre pour la première fois l’ensemble de ses 85 000 volcans

Obtenu à l’aide d’images de la mission Magellan de la NASA, il pourrait aider les scientifiques à comprendre où chercher de nouvelles coulées de lave et fournir des informations utiles pour les futures missions qui étudient la deuxième planète à partir du Soleil.

La surface de Vénus dans une reconstruction basée sur des images radar du vaisseau spatial Magellan / Crédit : Jet Propulsion Laboratory, NASA

Les astronomes des futures missions qui étudieront Vénus, comme VERITAS de la NASA et EnVision de l’ESA, pourront compter sur une nouvelle base de données, mais surtout sur une nouvelle carte de la deuxième planète par ordre de distance au Soleil. le Digital Research Material Repository , sont le catalogue le plus complet de tous les 85 000 volcans découverts à ce jour sur le « jumeau » de la Terre, ainsi appelé parce qu’il est très similaire en taille et en masse, bien qu’il s’agisse d’un monde résolument différent du nôtre à bien des égards respects. L’un d’eux concerne précisément l’énorme quantité de volcans, dont nous savons encore très peu de choses.

La nouvelle carte des volcans de Vénus

La carte, la première à montrer les 85 000 volcans de Vénus, a été conçue par les planétologues Paul Byrne et Rebecca Hahn de l’Université de Washington à Saint-Louis, aux États-Unis, et est basée sur les données recueillies lors de la mission Magellan de la NASA, à partir de laquelle elle a tourné autour de Vénus. 1990 à 1994, cartographie de la surface de la planète avec un radar à synthèse d’ouverture (SAR). Ces images ont ensuite servi à répertorier les volcans à l’échelle mondiale, dont environ 99 % ont moins de 5 km de diamètre. Les résultats de leurs travaux ont été publiés dans un article de recherche dans JGR Planets.

La carte avec toutes les caractéristiques des volcans sur Vénus. Crédit : R. Hahn, Université de Washington

« Depuis la mission Magellan de la NASA jusqu’à nos jours, nous avons posé de nombreuses questions importantes sur la géologie de Vénus, y compris ses caractéristiques volcaniques », a déclaré le Dr Byrne, professeur agrégé de sciences de la Terre et des planètes à l’Université de Washington à Saint-Louis et auteur principal. d’Etude – . Mais avec la découverte récente du volcanisme actif sur Vénus, comprendre exactement où se concentrent les volcans sur la planète, combien il y en a, quelle est leur taille, etc., devient d’autant plus important, d’autant plus que nous aurons de nouvelles données dans les prochaines années. années. »

« Nous avons donc pensé à produire un catalogue mondial, car personne ne l’avait jamais fait auparavant à cette échelle – a ajouté le Dr Hahn, étudiant diplômé en sciences de la Terre et des planètes à l’Université de Washington et premier auteur de l’étude -. C’était un travail fastidieux, mais j’avais de l’expérience avec le logiciel ArcGIS, que j’ai utilisé pour créer la carte. Cet outil n’existait pas encore lorsque ces données sont devenues disponibles dans les années 1990. »

Selon les deux scientifiques, le travail représente un outil extrêmement précieux pour comprendre le volcanisme vénusien et pourrait aider les scientifiques à comprendre où chercher de nouvelles coulées de lave et fournir des informations utiles pour les futures missions qui étudieront la deuxième planète à partir du Soleil de la part de collègues qui ont téléchargé les données et commencent à les analyser, ce qui est exactement ce dont nous avions besoin – a-t-il conclu – . J’ai hâte de voir ce qu’ils proposent. »

