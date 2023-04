Opus.ai développe une nouvelle approche axée sur le texte pour le développement du monde 3D

Quelque chose à espérer : Opus.ai travaille actuellement sur un outil de développement de contenu vidéo basé sur l’IA qui permettrait aux utilisateurs de créer des mondes virtuels en utilisant uniquement du texte brut. Selon le site de l’entreprise, l’outil produira du contenu original beaucoup plus rapidement et à un coût bien moindre que le développement traditionnel. Bien qu’il ne soit pas encore disponible, la société accepte actuellement les inscriptions pour un accès anticipé.

L’assaut actuel des outils basés sur l’intelligence artificielle a un objectif similaire : rationaliser, automatiser ou simplifier des tâches manuelles auparavant complexes. Du créatif au purement technique, les outils d’IA actuellement disponibles peuvent tout faire, de la génération de contenu écrit et d’images à un nouveau code d’application basé sur des algorithmes spécifiques, des entrées de texte et d’autres paramètres configurables. Opus.ai cherche à poursuivre la tendance, cette fois en aidant les utilisateurs à développer des mondes virtuels complexes avec rien de plus que leurs mots.

Passionné d’IA et utilisateur de Twitter @nonmayorpete, propriétaire de la newsletter centrée sur l’IA The Neuron Daily, a tweeté une vidéo d’Opus.ai en action mercredi matin. La vidéo d’une minute, qui affiche bien en évidence les mots Technology Preview dans le coin inférieur gauche, donne un aperçu rapide de la capacité d’Opus.ai à prendre un contenu normal et descriptif et à l’utiliser pour créer des modèles et des actifs 3D en temps réel.

Au fur et à mesure que vous tapez, un monde 3D émerge. C’est super cool. pic.twitter.com/3HITKTYzeN – Pete (@nonmayorpete) 29 mars 2023

Créer les cadres, les textures, l’éclairage, l’ombrage, etc. nécessaires à la construction d’un environnement 3D n’est pas une mince tâche. La capacité de créer avec succès un environnement 3D nécessite des modélisateurs et des développeurs 3D qualifiés ayant une compréhension des concepts tels que la géométrie, l’anatomie, la texture et l’éclairage, ainsi qu’une compréhension technique des outils, de la syntaxe et des méthodes d’optimisation utilisées dans le développement de modèles. Opus.ai prétend minimiser les coûts de développement et les besoins en ressources nécessaires à la construction de ces environnements, et déclare que les mondes virtuels peuvent être créés pour 1/10 du coût du développement conventionnel. Interrogée sur la configuration hardware requise pour utiliser l’outil, l’équipe média d’Opus.ai a simplement a répondu avec, « … si vous pouvez exécuter TikTok ou YouTube, vous pouvez exécuter ceci. »

La technologie vise à fournir aux joueurs, artistes, conteurs et autres créatifs les outils nécessaires pour créer rapidement et facilement des mondes et des actifs. Le contenu généré par Opus.ai offre la possibilité de créer un éclairage dynamique, le contrôle de la caméra, le terrain, les arbres et la faune, les bâtiments, les routes et les personnages humanoïdes et animés en utilisant uniquement les entrées de texte de l’utilisateur.

C’est un concept cool qui pourrait briser les barrières héritées à l’entrée auxquelles sont confrontés les créateurs qui manquent de compétences ou de ressources pour ce type de développement. Mais ne vous excitez pas trop pour l’instant, car il n’y a pas de date de sortie officielle. La société accepte cependant les demandes d’ajout à la liste de diffusion d’Opus.ai ainsi que l’éventuel essai d’accès anticipé. D’ici là, les créateurs devront se contenter d’outils tels que la dernière version d’Unreal Engine 5.2.



