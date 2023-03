La vidéo de la fraise sous le microscope montre quelque chose que vous ne voulez jamais voir

Posté par un utilisateur de Twitter, il révèle la présence de certains insectes vivant sur les fraises, probablement Phytonemus pallidus spp. fragariae, mieux connu sous le nom d’acarien de la fraise.

Nous aimons tous le goût sucré des fraises, l’un des fruits les plus recommandés pour ses propriétés antioxydantes. Mais une nouvelle vidéo d’une fraise au microscope montre quelque chose de beaucoup moins savoureux. Postée par un utilisateur de Twitter, elle révèle la présence d’une espèce parasite à la surface du fruit, rappelant que les fraisiers sont parmi les plus sensibles à la menace des insectes et des maladies. En quelques heures seulement, la vidéo a déjà cumulé plus de 5 millions de vues, faisant planer de nombreux doutes sur son authenticité.

Pourtant, il semble que la vidéo ne soit pas un faux, et si c’était le cas, ce serait un faux de quelque chose d’absolument vrai. Une autre vidéo, postée récemment sur YouTube, montrait également la présence de minuscules insectes sur les fraises. Il est donc probable que plus d’une personne en ait mangé par inadvertance, peut-être parce qu’ils n’ont pas bien lavé les fraises ou parce qu’il est vraiment impossible de s’en débarrasser. Avec quels risques ?

Heureusement, rien ne prouve que la consommation de ces parasites ait des effets négatifs sur la santé. Cela ne veut pas dire que voir ces espèces « marcher » sur des fraises n’est pas dégoûtant. Ceux montrés dans la vidéo Twitter sont probablement Phytonemus pallidus spp. fragariae, de l’espèce parasite mieux connue sous le nom d’acariens du fraisier, qui vit exclusivement sur les fraisiers en pondant leurs œufs le long des nervures des feuilles. La très petite taille (0,25 mm) rend cet insecte pratiquement invisible à l’œil nu.

Un autre type d’acarien, qui peut infester non seulement les fraises mais aussi diverses autres cultures, est le tétranyque (Tetranychus urticae), qui aime extraire les nutriments des feuilles des plantes, les endommager et leur donner une teinte bronzée.

En plus des tétranyques, plusieurs autres insectes considérés comme nuisibles peuvent s’attaquer à diverses parties du fraisier, dont les racines. Certaines sont devenues envahissantes aux États-Unis, comme la drosophile à ailes tachetées, qui pond ses œufs à l’intérieur des fraises, mais aussi des myrtilles et des raisins de cuve. Les œufs éclosent ensuite à l’intérieur du fruit et les larves rampent, comme l’a récemment documenté une série de vidéos publiées sur TikTok.

