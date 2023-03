Lamborghini dévoile sa première supercar hybride rechargeable, la Revuelto

Qu’est-ce qui vient de se passer? Lamborghini a dévoilé sa toute nouvelle supercar phare, la Revuelto. Il s’agit du premier hybride rechargeable de la société qui est officiellement décrit comme un HPEV, ou High Performance Electrified Vehicle. Il a un design futuriste, contient des tonnes de nouvelles technologies et rend hommage à l’Aventador qui est resté le produit phare de Lamborghini pendant plus d’une décennie.

La Revuelto est livrée avec un cadre monocoque en fibre de carbone et une structure avant construite en composites forgés. La plupart des dalles de carrosserie sont en fibre de carbone, avec des portes en aluminium et des pare-chocs avant et arrière en thermoplastique pour faire bonne mesure. La voiture est également équipée de portes escamotables qui sont devenues un incontournable de la plupart des Lamborghini au fil des ans, et dispose d’un aileron arrière actif à trois positions qui s’adapte au mode de conduite actuel.

La Revuelto est propulsée par un V12 atmosphérique de 6,5 litres, aidé de trois moteurs électriques, deux à l’avant et un à l’arrière. Le V12 à moteur central produit à lui seul 825 chevaux au frein à 9 250 tr/min et 534 lb-pi de couple à 6 750 tr/min. Combiné avec les moteurs électriques, chacun produisant 110 kW, la puissance totale est de 1 001 ch sur les quatre roues. Le groupe motopropulseur hybride est jumelé à une nouvelle transmission automatique à double embrayage (DCT) à 8 rapports.

Les chiffres d’accélération sont également très impressionnants. Lamborghini affirme que sa nouvelle supercar peut passer de 0 à 100 km/h (0-62 mph) en seulement 2,5 secondes et a une vitesse de pointe de plus de 350 km/h (217 mph). Côté électrique, la Revuelto ne dispose que d’une batterie de 3,8 kWh qui offre une autonomie d’environ six miles sur une seule charge. La société n’a pas encore fourni de détails sur les émissions et la consommation de carburant.

La Revuelto est livrée avec des pneus Bridgestone Potenza Sport 265/30-21s à l’avant et 355/25-22s à l’arrière, et propose 13 modes de conduite différents pour offrir une expérience optimale dans toutes les conditions. Tel que rapporté par Wired, les modes incluent Recharge, Hybrid, Performance et le Città EV uniquement, qui limite la puissance à seulement 180 ch. Le mode Corsa délivre la puissance totale de 1 001 ch.

À l’intérieur, la Revuelto reçoit un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, couplé à un écran d’infodivertissement de style portrait de 8,4 pouces et un écran de 9,1 pouces pour le passager. Malgré l’abondance de commandes tactiles, Lamborghini a conservé quelques boutons physiques, dont le bouton de démarrage et un pour les dangers.

Lamborghini n’a pas encore révélé le prix de la Revuelto, mais a déclaré que les livraisons commenceront d’ici la fin de l’année.

