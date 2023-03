Top 5 des interfaces utilisateur (UI) d’Android Skin en termes d’expérience utilisateur

En ce qui concerne les smartphones, de nombreuses options sont disponibles sur le marché. L’un des systèmes d’exploitation les plus populaires pour les smartphones est Android, qui est utilisé par une variété de fabricants. Cependant, tous les téléphones Android ne sont pas identiques. En fait, si vous deviez comparer côte à côte un smartphone Samsung et un smartphone OnePlus, vous remarqueriez rapidement qu’ils sont très différents l’un de l’autre. Cela est dû au fait qu’ils ont tous deux des variantes personnalisées d’Android, appelées skins Android.

Les skins Android sont essentiellement des modifications logicielles ajoutées à la version principale d’Android. Ces ajustements peuvent aller de modifications mineures de l’interface utilisateur à des modifications majeures du fonctionnement du téléphone. Les skins Android sont conçus pour donner aux fabricants la possibilité d’ajouter leurs propres touches uniques au système d’exploitation. Ce qui peut aider à différencier leurs produits de ceux de leurs concurrents.

L’un des principaux avantages des skins Android est qu’ils peuvent ajouter de nombreuses fonctionnalités supplémentaires à un téléphone qui pourraient ne pas être disponibles sur Android. Par exemple, le skin One UI de Samsung ajoute de nombreuses fonctionnalités spécifiques aux appareils Samsung. Comme la possibilité de diviser l’écran en deux fenêtres distinctes pour le multitâche. De même, le skin MIUI de Xiaomi ajoute de nombreuses options de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de modifier l’apparence de leur téléphone de différentes manières.

Bien sûr, tous les skins Android ne sont pas identiques. Certains skins sont plus conviviaux que d’autres, tandis que d’autres sont plus riches en fonctionnalités. Pour aider les utilisateurs à prendre une bonne décision lors de l’achat d’un téléphone Android, nous avons rassemblé les 5 meilleurs skins Android actuellement disponibles sur le marché :

Les meilleures interfaces utilisateur (UI) Android Skin

Interface utilisateur de Google Pixel

Les téléphones Pixel de Google sont souvent supposés être livrés avec Android en stock. Ce qui se trouvait auparavant sur la gamme de téléphones Nexus de Google. Cependant, ce n’est pas tout à fait vrai. Bien que les téléphones Pixel soient livrés avec un skin Android qui ressemble à Android, ce n’est pas exactement la même chose. Ce skin s’appelle Pixel UI et comprend de nombreuses fonctionnalités non stockées et des ajustements de conception.

Les téléphones Pixel sont dotés de fonctionnalités logicielles exclusives qui ne sont pas disponibles sur d’autres appareils Android. Certaines de ces fonctionnalités pourraient éventuellement devenir disponibles sur d’autres appareils Android. Mais certains ne fonctionneront jamais que sur les téléphones Pixel. De plus, certains éléments de conception des téléphones Pixel sont uniques à cette marque et ne sont pas compatibles avec d’autres appareils Android.

Pixel UI est un bon choix si vous recherchez une version gratuite d’Android qui ne change pas radicalement la façon dont Android se sent naturellement. Cependant, ce n’est peut-être pas la meilleure option pour les utilisateurs expérimentés ou ceux qui recherchent des fonctionnalités uniques. D’autres skins « plus lourds » comme One UI de Samsung ou Color OS d’OPPO peuvent offrir des fonctionnalités plus intéressantes.

L’une des meilleures parties de Pixel UI est les fonctionnalités basées sur Google Assistant. Ces fonctionnalités incluent Call Screen, Hold For Me, Magic Eraser et d’autres fonctions intelligentes basées sur l’IA. Ces fonctionnalités sont utiles et sont généralement exclusives aux appareils Pixel.

Si vous choisissez d’utiliser Pixel UI, vous pouvez également bénéficier de mises à jour plus rapides. Google pousse les mises à jour plus rapidement que presque tous les autres fabricants de smartphones. De plus, l’interface utilisateur Pixel est idéale pour un minimum de ballonnements, de sécurité et de fonctionnalités basées sur l’IA. Cependant, ce n’est peut-être pas la meilleure option pour ceux qui recherchent des fonctionnalités originales ou à risque.

Interface utilisateur Samsung One

Samsung est largement reconnu comme le fabricant de smartphones le plus populaire au monde. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que de nombreuses personnes lisant ceci possèdent un téléphone Samsung. Si votre téléphone Samsung est relativement nouveau, vous connaissez probablement déjà One UI.

One UI est un skin Android qui est populaire pour être l’un des plus lourds. Cela indique qu’il ajoute beaucoup plus de fonctionnalités et apporte plus de modifications à la conception d’Android que certains autres skins. Cet aspect riche en fonctionnalités de One UI peut être un véritable attrait pour les utilisateurs expérimentés qui apprécient le haut niveau de contrôle qu’ils ont sur leur expérience de smartphone. Cependant, les personnes qui ne sont pas des utilisateurs expérimentés peuvent trouver l’expérience un peu écrasante et chaotique. Et peut ne jamais utiliser (ou même être au courant) de nombreuses fonctionnalités disponibles.

Malgré cela, One UI a contribué de manière significative à la position de Samsung en tant que premier fabricant de smartphones. C’est sans doute l’interface utilisateur Android la plus populaire au monde.

Comparé à d’autres skins Android ainsi qu’à Android, One UI est radicalement différent. Samsung apporte une approche ludique et amusante du design, que certaines personnes apprécient. Alors que d’autres trouvent que c’est trop. De plus, Samsung pré-installe bon nombre de ses propres applications, que certaines personnes trouvent inutiles. Cependant, de nombreuses fonctionnalités offertes avec One UI sont inégalées par les concurrents. Et Google est même connu pour s’inspirer de One UI pour les futures versions d’Android.

En termes de mises à jour, Samsung est connu pour être le meilleur pour les mises à jour Android, dépassant même Google dans certains cas. Une interface utilisateur est la mieux adaptée pour ceux qui apprécient les mises à jour rapides, la personnalisation et sont des utilisateurs expérimentés. Cependant, ce n’est peut-être pas le meilleur choix pour ceux qui recherchent une expérience sans ballonnement, une sensation de stock ou une approche minimaliste.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de One UI est le système de thème robuste qui permet aux utilisateurs de personnaliser complètement l’apparence de leur téléphone. En combinant les options de Samsung avec des applications tierces, les utilisateurs peuvent réinventer sauvagement l’apparence et le fonctionnement de leur téléphone.

Système d’exploitation Oppo Color

Color OS d’Oppo et One UI de Samsung sont similaires dans leur approche de leurs skins. Lequel consiste à offrir aux utilisateurs une multitude d’options et de fonctionnalités. Cependant, cela n’indique pas qu’ils se ressemblent ou se sentent pareils. En fait, Color OS est assez différent du stock Android. Comme il réorganise presque tous les détails du logiciel pour fournir un style unique.

Color OS est populaire pour sa richesse de changements et d’options, ce qui peut le rendre assez polarisant. Certaines personnes aiment sa sensation unique et les fonctionnalités intéressantes qu’il offre. Alors que d’autres estiment qu’il s’écarte trop de l’Android traditionnel. En fin de compte, vous devrez essayer différents skins Android pour voir où vous en êtes sur ce problème.

Il convient de noter qu’Oxygen OS de OnePlus est assez similaire à Color OS, car il en tire son code principal. Color OS permet aux utilisateurs de contrôler presque tout dans le système d’exploitation. Avec de nombreuses options de personnalisation et des applications et fonctionnalités incluses qui vous permettent de personnaliser votre téléphone. Cependant, cela se fait au détriment de la stabilité, d’une expérience sans ballonnement et de mises à jour cohérentes.

Dans l’ensemble, Color OS est le meilleur pour ceux qui privilégient la personnalisation, les fonctionnalités intéressantes et l’unicité. Ce n’est peut-être pas le meilleur choix pour ceux qui privilégient une sensation de stock et une expérience sans ballonnement. Certaines des fonctionnalités les plus intéressantes de Color OS incluent la possibilité de créer vos propres animations, sonneries, icônes et bien plus encore grâce à des applications préinstallées et faciles à utiliser. De plus, le système d’exploitation comporte de nombreuses modifications de conception qui lui confèrent une apparence et une convivialité uniques.

En termes de mises à jour, la politique de mise à jour d’Oppo s’améliore chaque année. Mais il est toujours à la traîne par rapport à des entreprises comme Google et Samsung.

Système d’exploitation OnePlus Oxygen

Oxygen OS, qui est le skin Android utilisé par les téléphones OnePlus, était à l’origine très proche du stock Android. Cependant, au fil des ans, OnePlus a apporté des changements importants à l’apparence d’Oxygen OS. Le déplacer plus loin de ses racines souches. En fait, il est devenu si différent qu’il se rapproche maintenant du territoire One UI.

La dernière version d’Oxygen OS, qui viendra avec de nouveaux téléphones OnePlus ou sera disponible pour les modèles actuels à mettre à jour, est construite sur le code principal du skin Android d’Oppo, Color OS. Cela indique qu’Oxygen OS et Color OS sont maintenant très similaires, bien qu’ils ne soient pas exactement identiques. En Chine, les téléphones OnePlus sont livrés avec Color OS prêt à l’emploi.

Malgré son départ d’Android, Oxygen OS possède toujours de nombreuses fonctionnalités intéressantes que les utilisateurs adorent. C’est un skin Android très élégant, lisse et simple. En mettant l’accent sur les petits détails de l’expérience utilisateur. Bien qu’il n’ait pas autant de fonctionnalités que One UI ou Color OS, il offre toujours suffisamment d’options de personnalisation pour que les utilisateurs expérimentés se sentent chez eux.

Cependant, l’un des inconvénients d’Oxygen OS est que OnePlus s’est relâché avec les mises à jour au cours des dernières années. Ce qui a terni sa réputation de mise à jour rapide. Malgré cela, Oxygen OS reste un excellent choix pour les utilisateurs qui souhaitent un minimum de ballonnements, une expérience raffinée et des fonctionnalités intéressantes. Les fonctionnalités les plus notables d’Oxygen OS incluent le mode Zen, qui vous verrouille votre téléphone pendant une durée déterminée pour vous aider à vous concentrer sur d’autres choses, et des conceptions d’affichage toujours uniques qui ne peuvent être trouvées ailleurs.

Xiaomi MIUI

Le système d’exploitation MIUI de Xiaomi a subi des changements majeurs au fil des ans. Lors de son lancement, il était clair que l’entreprise était fortement influencée par l’iOS d’Apple. Le tiroir de l’application a été supprimé et divers éléments de conception ont été extraits d’iOS. Faire en sorte que les versions initiales de MIUI ressemblent à une version Apple d’Android.

Cependant, ces dernières années, Xiaomi a tenté d’établir sa propre identité et de s’éloigner de l’émulation d’iOS. Le tiroir d’applications a fait son retour, bien qu’il ne soit pas toujours activé par défaut. Et le design ne crie plus « iOS » autant qu’avant.

Malgré ces changements, MIUI offre toujours de nombreuses fonctionnalités uniques qui ne sont pas disponibles sur Android stock. Il est similaire à One UI de Samsung et à d’autres skins Android lourds à cet égard. Le MIUI de Xiaomi est également utilisé sur des sous-marques telles que Redmi, POCO et Black Shark.

Une chose à noter est que Xiaomi se considère comme une entreprise de données plutôt qu’une entreprise de matériel. En tant que tels, les utilisateurs peuvent s’attendre à plus de collecte de données, de publicités et de partenariats logiciels avec les téléphones Xiaomi.

En ce qui concerne les mises à jour, Xiaomi n’a pas une grande histoire de mise à jour rapide de ses téléphones. Cependant, MIUI est populaire pour ses fonctionnalités uniques et son expérience différente de celle d’Android. Il est hautement personnalisable. Mais ce n’est peut-être pas le meilleur choix pour les utilisateurs qui apprécient la stabilité, la confidentialité ou une expérience sans publicité.

Certaines des fonctionnalités les plus intéressantes de MIUI incluent le centre de contrôle. Ce qui est essentiellement une copie conforme de la fonctionnalité d’Apple du même nom. Il fournit une compilation de toutes les bascules et informations dont vous avez besoin. Il existe également une fonction Ultra Battery Saver qui peut prolonger considérablement la durée de vie de la batterie de votre téléphone.

Verdict:

En résumé, les skins Android sont un excellent moyen pour les fabricants d’ajouter leurs propres touches uniques au système d’exploitation. Ils peuvent aider à différencier leurs produits de ceux de leurs concurrents et ajouter de nombreuses fonctionnalités supplémentaires à un téléphone qui pourraient ne pas être disponibles sur Android stock. Lorsque vous achetez un téléphone Android, il est important de déterminer quel skin est le mieux adapté à vos besoins et à vos préférences.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine