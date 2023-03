Microsoft annonce Security Copilot, tirant parti de GPT-4 pour « la nouvelle ère de la sécurité »

Microsoft a annoncé la dernière façon dont il intègre le GPT-4 d’OpenAI dans ses services et logiciels. Avec une nouvelle application appelée Security Copilot, Microsoft pense que l’utilisation de l’IA de GPT-4 inaugurera « la nouvelle ère de la sécurité » en aidant les professionnels de l’infosec à gagner du temps, à simplifier le complexe, à détecter ce que les autres manquent et à combler le manque de talents.

Au cours des dernières semaines, Microsoft a lancé son navigateur de recherche Bing et Edge avec intégration GPT et a annoncé que ses applications Office seraient également intelligentes avec la suite d’IA « Copilot ». Et pas plus tard qu’hier, Microsoft a lancé en avant-première son Teams 2 « réinventé » qui sera la base d’une nouvelle expérience générative améliorée par l’IA.

Copilote de sécurité

Microsoft a maintenant annoncé comment il prévoyait d’améliorer les flux de travail des professionnels de la sécurité avec sa dernière offre – Security Copilot. La société a partagé les détails dans un article de blog et une vidéo YouTube ce matin.

Aujourd’hui, les chances restent contre les professionnels de la cybersécurité. Trop souvent, ils mènent une bataille asymétrique contre des attaquants prolifiques, implacables et sophistiqués. Pour protéger leurs organisations, les défenseurs doivent répondre à des menaces souvent dissimulées dans le bruit. Ce défi est aggravé par une pénurie mondiale de professionnels de la sécurité qualifiés, entraînant environ 3,4 millions d’ouvertures sur le terrain.

Microsoft poursuit en disant que la vitesse et la quantité des attaques « nous obligent à créer continuellement de nouvelles technologies qui peuvent faire pencher la balance en faveur des défenseurs » et que « nous sommes prêts pour un changement de paradigme et faire un bond en avant massif en combinant les technologies de sécurité de pointe de Microsoft ». avec les dernières avancées de l’IA.

La société affirme que Security Copilot offre « une défense de bout en bout à la vitesse et à l’échelle de la machine ».

Microsoft Security Copilot est le premier produit de sécurité permettant aux défenseurs de se déplacer à la vitesse et à l’échelle de l’IA. Security Copilot combine ce grand modèle de langage avancé (LLM) avec un modèle spécifique à la sécurité de Microsoft. Ce modèle spécifique à la sécurité intègre à son tour un ensemble croissant de compétences spécifiques à la sécurité et est informé par les renseignements sur les menaces mondiales uniques de Microsoft et plus de 65 000 milliards de signaux quotidiens. Security Copilot offre également une expérience de sécurité et de confidentialité de niveau entreprise car il s’exécute sur l’infrastructure hyperscale d’Azure.

Capacités de copilote de sécurité

Vue d’ensemble, Microsoft affirme que le nouveau logiciel permettra aux chercheurs en sécurité de faire en quelques minutes ce qui prenait auparavant des jours. Les principaux objectifs de Security Copilot seront de :

Simplifiez le complexe

Attrapez ce que les autres manquent

Combler le manque de talents

Certaines des choses qu’il peut faire incluent :

Exploits de rétro-ingénierie

Répondez aux incidents de sécurité en quelques minutes

Offrir des conseils et un contexte critiques étape par étape

Résumez rapidement tout processus ou événement

Découvrez les menaces potentielles en temps réel

Anticipez les prochains mouvements possibles des acteurs de la menace

Répondre aux questions liées à la sécurité

Exposez les chercheurs en sécurité à de nouvelles compétences

Microsoft affirme également qu’il offrira cette nouvelle expérience de sécurité de l’IA « de manière responsable ». Il revendique trois principes guidant cet effort :

Vos données sont vos données. C’est à vous de le posséder et de le contrôler, et c’est à vous de choisir comment vous voulez tirer parti et monétiser.

Vos données ne sont pas utilisées pour former ou enrichir les modèles d’IA de base utilisés par d’autres – personne en dehors de votre organisation ne bénéficie de l’IA formée sur vos données ou vos processus métier.

Vos données et vos modèles d’IA sont protégés à chaque étape par les contrôles de conformité et de sécurité d’entreprise les plus complets du secteur.

La société rappelle également que Security Copilot avec GPT-4 « ne fait pas toujours tout correctement » et peut contenir des erreurs. Cependant, il met en évidence :

Security Copilot est un système d’apprentissage en boucle fermée, ce qui indique qu’il apprend continuellement des utilisateurs et leur donne la possibilité de donner des commentaires explicites grâce à la fonction de commentaires intégrée directement dans l’outil. Au fur et à mesure que nous continuons à apprendre de ces interactions, nous ajustons ses réponses pour créer des réponses plus cohérentes, pertinentes et utiles.

Disponibilité de Microsoft Copilot

Le nouveau logiciel n’est pas encore tout à fait prêt avec le partage Microsoft « Nous sommes ravis de faire ce voyage avec vous et nous avons hâte de partager plus bientôt. Bienvenue dans la nouvelle ère de la sécurité.

En attendant, vous pouvez en savoir plus sur le logiciel à venir sur la nouvelle page de destination.

