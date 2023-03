La Chine a découvert un énorme gisement d’eau sur la lune

A partir de l’analyse d’échantillons lunaires ramenés sur Terre par la mission Chang’e-5, des scientifiques chinois ont identifié un nouveau et énorme gisement d’eau sur la Lune.

Crédit : Goddard Space Flight Center/NASA

Des scientifiques chinois ont identifié un énorme dépôt d’eau probable sur la Lune. La quantité estimée, en fait, varie entre 300 milliards de kilogrammes et 270 billions de kilogrammes du composé, enfermé dans de minuscules billes de verre générées par l’impact des astéroïdes. Ces sphérules sont présentes dans pratiquement tous les régolithes lunaires, la poussière qui recouvre la surface du satellite terrestre. Plusieurs missions spatiales ont détecté la présence d’eau sur la Lune dans le passé, mais la découverte de la Chine peut expliquer le cycle de l’eau particulier qui se produit sur sa face éclairée, l’élément étant dispersé dans l’espace sous l’action du rayonnement solaire. Il s’agit d’une découverte extrêmement significative puisque dans le futur le précieux composé pourrait être extrait du régolithe et fournir de l’eau potable et du carburant pour les fusées et les bases lunaires, dont la construction est considérée comme préparatoire à la conquête de Mars, l’objectif le plus ambitieux de l’exploration spatiale. .

Le gigantesque dépôt d’eau à la surface de la Lune a été découvert par une équipe de recherche dirigée par des scientifiques de l’Institut de géologie et de géophysique (IGG) de l’Académie chinoise des sciences, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’École des sciences et de l’ingénierie de la Terre. de l’Université de Nanjing, du Département des sciences de la Terre et de l’environnement de l’Université de Manchester (Royaume-Uni), de l’Université des sciences et technologies de Chine et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Hu Sen, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les échantillons lunaires (environ 1,7 kilogrammes) ramenés sur Terre le 17 décembre 2020 par la « mission éclair » Chang’e-5 menée sur l’Oceanus Procellarum, le plus grand des «mers» satellites de la Terre. Certains ont été collectés à environ 1 mètre de profondeur.

Crédit : NASA

Dans ce matériau, les scientifiques chinois ont trouvé de minuscules perles de verre, un composant omniprésent sur la surface lunaire qui est généré par l’impact des météoroïdes et des astéroïdes. Des recherches pétrographiques ont montré que les sphérules contiennent environ 0,2 % d’eau. La présence de ce composé peut expliquer le cycle de l’eau lunaire particulier, avec sa libération dans l’espace mise en évidence par les sondes. Mais comment le précieux composé se forme-t-il dans ces billes d’impact ? Selon la théorie la plus accréditée, le « responsable » est le vent solaire produit par l’étoile. Ce flux de particules est en fait composé d’atomes d’hydrogène sans électrons (protons) ; lorsqu’il interagit avec l’oxygène présent dans le régolithe lunaire, ils peuvent donner vie à l’eau structurelle (la formule de l’eau est H2O). L’élément reste emprisonné dans les billes de verre car elles agissent comme de véritables éponges.

Crédit : Groupe du Prof. HU Sen

Comme plusieurs missions l’ont révélé, la Lune n’est pas l’environnement sec et aride qu’on croyait autrefois; naturellement elle n’a pas de rivières, de lacs et d’océans comme la Terre, mais l’eau est présente en concentrations importantes sous forme de glace (par exemple au fond de cratères jamais exposés à la lumière) et d’eau structurale dans le régolithe lunaire, cette dernière étant lié au cycle détecté par les scientifiques. « Ces résultats indiquent que les perles de verre d’impact à la surface de la Lune et d’autres corps sans air du système solaire sont capables de stocker de l’eau dérivée du vent solaire et de la libérer dans l’espace », a déclaré le professeur Hu Sen dans un communiqué de presse. A l’avenir, comme précisé, cet élément sera indispensable pour garantir la présence prolongée de l’homme sur les bases lunaires, tremplin pour atteindre la planète rouge. Les États-Unis ont récemment émis l’hypothèse que la Chine pourrait revendiquer des territoires sur la lune, peut-être les plus riches en eau. Les détails de l’étude « Un réservoir d’eau dérivé du vent solaire sur la Lune hébergé par des billes de verre à impact » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Geoscience.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :