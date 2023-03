Apple Music Classical désormais disponible pour les utilisateurs d’iPhone du monde entier

Apple a lancé une nouvelle application pour les amateurs de musique classique sur sa plateforme Apple Music. L’application, appelée Apple Music Classical, est désormais disponible pour les utilisateurs d’iPhone du monde entier. L’application était auparavant disponible en précommande sur l’App Store, offrant plus de cinq millions de morceaux de musique classique.

Date de sortie et fonctionnalités

L’application a commencé à être déployée pour les utilisateurs d’iPhone en Australie, au Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie et aux Philippines. Maintenant, au moment de la rédaction de cet article, il est disponible dans le monde entier. La nouvelle application musicale est basée sur Primephonic, un service de streaming de musique classique qui faisait partie de l’acquisition d’Apple en 2021. Il exploite les listes de lecture, le contenu audio, les capacités de recherche, les métadonnées, etc. de Primephonic.

Apple Music Classical est gratuit avec un abonnement Apple Music standard sur iOS 15.4 et versions ultérieures. L’application propose des milliers de biographies de compositeurs, des descriptions d’œuvres clés, etc. Il est disponible en anglais, allemand, français, français, italien, portugais brésilien et néerlandais.

Tarification Apple Music Classical et comment l’utiliser

Cette fonctionnalité de musique classique est disponible pour les consommateurs qui paient déjà la totalité des frais d’adhésion de 10,99 $. Même ceux qui se sont inscrits aux plans Étudiant ou Famille peuvent accéder à la musique classique.

Il n’y a pas d’option pour s’inscrire pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés à Apple Music. Au lieu de cela, les utilisateurs devront s’abonner et payer le service Apple Music complet pour accéder à la musique classique.

Pour accéder à la nouvelle section de musique classique, les utilisateurs devront télécharger une application distincte. Cette application est compatible avec les appareils Apple exécutant iOS 15.4 et versions ultérieures.

Cette application devait initialement être lancée en 2022, mais elle a été retardée jusqu’à cette année. Le géant de la technologie a acquis Primephonic en 2021, une décision qui visait à améliorer ses offres de musique classique. En septembre 2021, Apple a fermé Primephonic et a offert à ses abonnés six mois d’accès gratuit à Apple Music à l’époque.

Le lancement d’Apple Music Classical fait partie de la stratégie d’Apple visant à diversifier ses offres musicales et à attirer davantage d’utilisateurs sur sa plateforme musicale. La société a élargi sa bibliothèque musicale et ses fonctionnalités ces dernières années, notamment en ajoutant de l’audio sans perte et de l’audio spatial à Apple Music.

Est-il disponible pour les utilisateurs Android ?

Apple indique que l’application n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs d’iPhone, avec une version Android à venir. Music Classical sera en concurrence avec d’autres services de streaming de musique classique, tels que Spotify et Tidal.

