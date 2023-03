L’odeur de sueur semble avoir un effet inhabituel sur les autres

C’est ce que suggèrent les résultats préliminaires d’un test olfactif qui a révélé un effet calmant chez ceux qui sentent l’odeur corporelle des autres.

Il est probablement arrivé à tout le monde de monter dans un bus bondé ou d’entrer dans un wagon de métro aux heures de pointe et de se retrouver à côté de quelqu’un qui ne sent pas vraiment la rose. Cependant, il semble que cette odeur gênante provenant de l’aisselle des autres puisse avoir un effet calmant lorsqu’elle est sentie. C’est ce que suggèrent les résultats préliminaires d’un test olfactif mené par une équipe de recherche dirigée par des chercheurs de l’Institut Karolinska, en Suède, dans lequel il a été constaté que l’odeur de la sueur a un impact positif dans le traitement de l’anxiété sociale. Les personnes atteintes de cette maladie peuvent avoir du mal à participer aux situations quotidiennes, en raison de l’inquiétude et du stress qu’elles ressentent au contact des autres. La principale caractéristique de ce trouble est en effet la peur de paraître ridicule ou incompétent aux yeux des autres, ce qui déclenche un fort malaise, avec des symptômes anxieux sans commune mesure avec la menace réelle que représente la situation sociale.

Il existe une variété de traitements pharmacologiques et psychothérapeutiques disponibles pour l’anxiété sociale, comme la thérapie de pleine conscience. Et pourtant, ce qui est ressorti de la nouvelle expérience olfactive, présentée à l’occasion du 31e Congrès de psychiatrie, semble indiquer en sueur un nouvel outil utile pour lutter contre le problème. En particulier, les chercheurs ont observé que les personnes atteintes de ce type de phobie sociale réagissent mieux à la thérapie de pleine conscience lorsqu’elles sont exposées à l’odeur de la sueur des autres, comme l’explique la responsable de l’étude, le Dr Elisa Vigna du Centre national de recherche et de suicide. prévention (NASP) de l’Institut Karlinska. « Notre état d’esprit nous fait produire des molécules (ou des signaux chimiques) dans la sueur qui communiquent notre état émotionnel et produisent des réponses correspondantes chez les receveurs – explique l’expert -. Les résultats de notre étude préliminaire montrent que la combinaison de certains signaux chimio avec la thérapie de pleine conscience semble produire de meilleurs résultats dans le traitement de l’anxiété sociale que ceux qui peuvent être obtenus avec la thérapie de pleine conscience seule.

Pour arriver à cette observation, les chercheurs ont recueilli une série d’échantillons de sueur de deux groupes de volontaires alors qu’on leur demandait de regarder deux séries de séquences différentes, une effrayante et une drôle. Les clips effrayants comprenaient des extraits de films d’horreur comme The Grudge, tandis que les clips « amusants » comprenaient des extraits de Mr Bean’s et Sister Act.

Les échantillons de sueur ainsi collectés ont ensuite été utilisés pour un test d’odeur sur 48 femmes souffrant d’anxiété sociale, âgées entre 15 et 35 ans, qui ont été à leur tour réparties en trois groupes, chacun exposé à une odeur différente lors des séances de traitement – une à « effrayante ». sueur », un à la « sueur amusée » et le troisième à l’air pur, en tant que groupe témoin.

« Nous avons constaté que les femmes qui faisaient partie de groupes exposés à la sueur de personnes qui regardaient des films drôles ou effrayants répondaient mieux à la thérapie de pleine conscience que celles qui n’étaient pas exposées », souligne Vigna, rapportant que l’exposition aux odeurs du corps humain produisait une réduction d’environ 39% des scores d’anxiété. « A titre de comparaison – poursuit l’expert – dans le groupe qui n’a reçu que la thérapie de pleine conscience (c’est-à-dire le groupe témoin), nous avons constaté une réduction de 17% des scores d’anxiété après une séance de traitement ».

L’équipe a noté qu’il n’y avait aucune différence observable entre les groupes exposés aux différentes odeurs de sueur, ce qui peut conduire à l’hypothèse que l’état émotionnel particulier de la personne qui transpire n’a aucun impact. Cependant, pour approfondir cet effet, les chercheurs prévoient une étude de suivi, qui inclura la sueur des personnes regardant des clips neutres.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :