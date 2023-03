iOS 16.4 est désormais disponible pour tout le monde : voici les nouveautés

iOS 16.4 est maintenant déployé pour tout le monde et inclut un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d’iPhone. Il existe de nouveaux emoji, des applications Web plus puissantes, des corrections de bugs et bien plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour les notes de version complètes.

Comment installer iOS 16.4

iOS 16.4 et iPadOS 16.4 sont disponibles pour tous les modèles d’iPhone et d’iPad à partir d’aujourd’hui. Vous pouvez mettre à jour en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Si vous ne voyez pas la mise à jour tout de suite, assurez-vous de continuer à vérifier, car cela peut parfois prendre quelques minutes pour atteindre chaque iPhone et iPad. Les mises à jour devraient être disponibles pour tout le monde dans l’heure.

Une fois que vous avez commencé le processus d’installation, votre iPhone ou iPad téléchargera la mise à jour, puis vous invitera à redémarrer votre appareil pour terminer le processus. Gardez à l’esprit que votre appareil sera inutilisable pendant qu’il redémarre pour installer la mise à jour.

Quoi de neuf dans iOS 16.4 ?

Voici les notes de version officielles pour iOS 16.4 :

Vingt et un nouveaux emoji, y compris des animaux, des gestes de la main et des objets, sont désormais disponibles dans le clavier emoji

Notifications pour les applications Web ajoutées à l’écran d’accueil

L’isolation vocale pour les appels mobiles donne la priorité à votre voix et bloque le bruit ambiant autour de vous

L’album des doublons dans Photos étend la prise en charge pour détecter les photos et vidéos en double dans une photothèque partagée iCloud

Prise en charge de VoiceOver pour les cartes dans l’application Météo

Paramètre d’accessibilité pour assombrir automatiquement la vidéo lorsque des éclairs de lumière ou des effets stroboscopiques sont détectés

Résout un problème où les demandes de demande d’achat des enfants peuvent ne pas apparaître sur l’appareil du parent

Résout les problèmes où les thermostats compatibles Matter pouvaient ne plus répondre lorsqu’ils étaient couplés à Apple Home

Optimisations de la détection de collision sur les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro

Il existe également de nouvelles fonctionnalités non mentionnées dans les notes de publication d’Apple, mais incluses dans iOS 16.4. Cela inclut la prise en charge autonome de la 5G, la 5G dans d’autres pays et la réintroduction de la nouvelle architecture HomeKit d’Apple. La mise à jour modifie également la manière dont Apple publie les versions bêta d’iOS.

Qu’avez-vous le plus hâte d’essayer avec iOS 16.4 ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

