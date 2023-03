L’organisateur de cartes de vœux Hello There iOS obtient la détection automatique des cartes, les hashtags et les icônes personnalisées

Bonjour Il existe une solution intéressante pour enregistrer des cartes de vœux spéciales sans garder l’encombrement physique. Maintenant dans une mise à jour majeure, Hello There 2 a reçu la détection automatique des cartes, des hashtags, une nouvelle vue par défaut, de nouvelles icônes personnalisées conçues par Basic Apple Guy, et plus encore.

Hello There 2 vient d’être lancé sur l’App Store. Disponible pour iPhone et iPad, il offre un moyen propre et transparent d’organiser et de trier les cartes importantes des anniversaires, vacances, mariages, anniversaires, etc.

Auparavant, l’application comprenait une longue liste de fonctionnalités riches telles que la synchronisation iCloud, les widgets d’écran d’accueil et de verrouillage, la prise en charge du texte en direct, plusieurs options d’affichage, la prise en charge de Face ID et des thèmes personnalisables.

Maintenant, avec la dernière version, Hello There est devenu encore plus facile à utiliser et plus performant. La tête d’affiche est une détection automatique des cartes qui accélère la capture et le recadrage des cartes lors de leur ajout avec l’appareil photo de votre iPhone ou iPad.

Les hashtags sont un nouveau moyen précieux de trier et d’accélérer la recherche de vos cartes (avec la version Pro), la nouvelle vue par défaut affiche plus d’informations en un coup d’œil et le sélecteur de photos utilise la dernière API PhotosPicker d’Apple.

D’autres nouvelles fonctionnalités incluent jusqu’à 10 images par carte, trois nouvelles icônes premium conçues par le talentueux Basic Apple Guy et une nouvelle fonction de double-clic pour zoomer. La mise à jour propose également une variété d’autres améliorations et corrections de bugs.

Hello There est téléchargeable gratuitement sur l’App Store avec la version Pro déverrouillant des collections illimitées, des hashtags, plusieurs photos par carte, des icônes personnalisées, etc. Hello There Pro coûte 0,99 $/mois, 9,99 $/an ou 24,99 $ en achat à vie.

Notes de version 2.0 complètes :

== Nouveau ==

• Détection, capture et recadrage automatisés des cartes lors de l’ajout d’une carte à l’aide de l’appareil photo

• Hashtags : un moyen simple de croiser des fiches de référence par sujet ou par thème (Pro)

• La nouvelle vue par défaut affiche plus d’informations à portée de main

• Sélection de photos de la bibliothèque reconstruite à l’aide de la toute nouvelle API PhotosPicker d’Apple

• Jusqu’à 10 images par carte (Pro)

• Trois toutes nouvelles icônes premium fournies par Basic Apple Guy : Basic, Basic Blue et Basic Fire (Pro)

• Toute nouvelle expérience de pincement pour zoomer : appuyez deux fois pour effectuer un zoom avant, faites glisser votre doigt pour effectuer un panoramique, etc.

• Gérez votre abonnement directement dans l’application

• Les photos de couverture en ligne sont désormais mises en cache localement pour les collections qui les utilisent

• Les utilisateurs peuvent désormais trier toutes les cartes du plus ancien au plus récent/du plus récent au plus ancien

• Nouvelle communauté Reddit disponible pour partager de superbes cartes, expériences et support communautaire : /r/HelloThereApp

== Amélioré ==

• La vue Max défile maintenant verticalement au lieu de la vue horizontale de l’onglet

• Amélioration des alertes pour les appareils qui ne prennent pas en charge Live Text

• Widget de lancement d’écran de verrouillage amélioré

• Amélioration de la qualité d’image des cartes ajoutées avec l’appareil photo

• Amélioration de la recherche d’images en ligne pour les photos de couverture

== Fixe ==

• Widgets fixes qui ne parvenaient pas à charger les images dans certains cas

• Correction d’un problème où le marquage d’une carte comme favori pouvait ne pas être enregistré lors des lancements d’applications

• Correction de l’espacement du filtre de l’expéditeur

• Correction d’un problème avec l’icône de l’application Sea Foam

• Correction des touches fantômes sur iPad

• Correction du formatage du texte de la collection qui ne correspondait pas

• Suppression des applications indisponibles de rakTech App Ads

