Aujourd’hui alignement spectaculaire avec cinq planètes et la Lune : à quelle heure les voir et comment les reconnaître

Au crépuscule du soir du 27 mars, le croissant de Lune et les cinq planètes Uranus, Mars, Vénus, Jupiter et Mercure créeront un splendide alignement visible à l’œil nu. Comment les reconnaître dans le ciel.

Crédit : Stellarium

En début de soirée aujourd’hui, lundi 27 mars 2023, si le temps le permet, nous pourrons admirer un spectaculaire alignement céleste dans le ciel avec cinq planètes et le croissant de lune. Le phénomène céleste sera visible à l’œil nu immédiatement après le coucher du soleil, qui change selon la position géographique (à Nice ce sera à 19h28, à Milan à 19h43). Les protagonistes de l’événement, de bas en haut, seront Mercure, Jupiter, Vénus, Uranus, la Lune et Mars. Les deux premiers seront également en conjonction astrale très étroite, comme l’indique l’Union française des astronomes amateurs (UAI). En réalité, l’alignement planétaire était beaucoup plus précis le 25 mars, lorsque les objets semblaient tous être sur une sorte de ligne droite imaginaire dans le ciel occidental ; ce soir, cependant, Mercure sera légèrement déplacé vers la droite de Jupiter. Au-delà de cette petite mais significative différence, ce sera encore une autre occasion spéciale d’admirer la voûte céleste et d’apprendre à reconnaître ses magnifiques joyaux. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’alignement du 27 mars.

A quelle heure voir l’alignement des 5 planètes aujourd’hui 27 mars

L’alignement du 27 mars sera visible au crépuscule du soir, immédiatement après le coucher du soleil, dont l’heure varie selon la situation géographique. A Nice, par exemple, il est prévu à 19h28 ; à Milan à 19h43; à Naples; à 19h21 ; à Brindisi à 19h06; à Turin à 19h49 et à Cagliari à 19h41. Puisque l’événement astronomique se manifestera dans le ciel occidental, exactement au-dessus du point où le Soleil se couche, il sera indispensable d’attendre que l’astre ait disparu au-delà de l’horizon avant de se lancer dans la « chasse » aux planètes : observer directement le Soleil sans filtres spéciaux peut entraîner des dommages très graves à la vue et à la cécité. Comme les deux protagonistes à la base de l’alignement (Jupiter et Mercure) seront très bas sur l’horizon, il sera indispensable de commencer la recherche immédiatement après le « salut » du Soleil. En effet, ils resteront visibles sur le horizon ouest pendant environ une heure, avant de se coucher également.

Jupiter et Mercure, au plus bas à l’horizon de ce soir. Crédit : Stellarium

Comment reconnaître les planètes alignées dans le ciel le 27 mars

L’identification des planètes protagonistes de l’alignement céleste du 27 mars est très simple. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des applications qui montrent les détails du firmament en pointant le smartphone vers le ciel, comme Sky Guide Star Walk et autres, mais cela peut être une aide précieuse pour les débutants. Comme précisé, il est bon de commencer par les corps célestes les plus bas, c’est-à-dire Mercure et Jupiter, car ils seront les plus rapides à disparaître du ciel. Mercure, la première et la plus rapide planète du système solaire, sera en conjonction avec la géante gazeuse, bien visible à sa gauche, légèrement plus haut. Tous deux seront au cœur de la constellation des Poissons. Reconnaître Jupiter est très simple : c’est le quatrième objet le plus brillant de la voûte céleste après le Soleil, la Lune et Vénus, donc en pointant le regard vers l’Ouest, vers la ligne d’horizon, il sera impossible de ne pas saisir sa présence. Mercure apparaîtra plutôt comme un point lumineux plus faible que Jupiter, mais toujours plus intense que les étoiles environnantes.

Les 4 autres protagonistes. Crédit : Stellarium

En levant un peu les yeux, vous tomberez sur le troisième protagoniste de l’alignement céleste, Vénus, qui de par sa grande luminosité apparaît comme un véritable projecteur suspendu dans le ciel. Ce n’est pas un hasard si dans les temps anciens, alors qu’on ne savait pas encore qu’il s’agissait d’une planète, on l’appelait « Evening Star » et « Morning Star ». La luminosité remarquable de Vénus est liée à sa proximité – c’est la planète la plus proche de la Terre – et à l’atmosphère dense et corrosive, un mélange infernal de dioxyde de carbone, de dioxyde de soufre et d’acide sulfurique qui réfléchit 75 % des rayons du soleil (ceux qui filtrent restent « piégés », provoquant le pire effet de serre du système solaire, faisant monter la surface à 464 °C). Bref, le repérer dans le ciel sera un jeu d’enfant. En revanche, il sera beaucoup plus difficile d’identifier Uranus, dont la luminosité est à la limite des capacités de l’œil humain. Sauf conditions particulières et très sombres, Uranus ne peut être vue qu’avec de bonnes jumelles ou un télescope. La planète bleue sera légèrement plus haute que Vénus, embrassée par les constellations du Bélier et de la Baleine. Encore plus haut, dans la constellation du Taureau, nous trouverons le croissant de lune proche de la phase du premier quartier (attendue à 04h32 le 29 mars). L’alignement est complété par la planète rouge « Mars », avec sa couleur rouge-orange très reconnaissable, à droite de la constellation des Gémeaux.

Comment voir l’alignement des 5 planètes à l’œil nu

Les alignements planétaires, ainsi que les conjonctions astrales, peuvent être appréciés parfaitement à l’œil nu. Des outils tels que des jumelles, des caméras et des télescopes peuvent être utiles pour observer les détails d’objets individuels et, dans le cas d’événements comme celui de ce soir, pour intercepter les protagonistes les plus « insaisissables » comme Uranus. Étant donné que Mercure et Jupiter seront très bas à l’horizon, il est essentiel de rechercher un horizon exempt d’obstacles naturels et artificiels tels que des maisons, des montagnes et des arbres. Les plages, les collines et les montagnes sont sans aucun doute les meilleurs endroits, notamment grâce à la pollution lumineuse généralement inférieure à celle des villes. Le spectacle se terminera vers 4 heures du matin lorsque la Lune et Mars se coucheront également. Des alignements similaires à celui d’aujourd’hui seront visibles jusqu’à la fin du mois, également dans le ciel de l’ouest. Le 28 mars, un flux en direct sera diffusé depuis le projet de télescope virtuel à 19h45.

