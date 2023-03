Pratique : voici à quoi ressemble le design Apple Music Classical [Gallerie]

Apple a annoncé plus tôt ce mois-ci que sa nouvelle application Apple Music Classical sera disponible pour les utilisateurs le mardi 27 mars. Cependant, certains utilisateurs situés en Asie ont déjà pu télécharger l’application aujourd’hui – et Netcost-security.fr a également pu obtenir une copie du application. Continuez à lire pendant que nous vous montrons un premier aperçu de ce à quoi ressemble le design d’Apple Music Classical.

Apple Musique Classique

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Apple a acquis l’application de musique classique Primephonic en 2021. À l’époque, la société avait annoncé qu’elle lancerait une application autonome axée sur la musique classique. Désormais, selon Apple, la nouvelle application Classical est dotée d’une interface simplifiée pour aider les utilisateurs à découvrir et à trouver de la musique classique.

La société affirme que l’application dispose d’un catalogue de cinq millions de titres et de milliers d’albums exclusifs. Apple Music Classic comprend également :

La meilleure qualité audio (jusqu’à 192 kHz/24 bits Hi-Res Lossless) avec des milliers d’enregistrements en audio spatial immersif.

Des métadonnées complètes et précises pour vous assurer de savoir exactement quelle œuvre et quel artiste joue.

Des milliers de notes éditoriales comprenant des biographies de compositeurs, des descriptions d’œuvres clés, etc.

Voici un premier aperçu

Nous avons déjà vu des images d’Apple Music Classical, mais maintenant, Netcost-security.fr a de véritables captures d’écran de l’application exécutée sur un iPhone. Une fois que vous ouvrez l’application pour la première fois, elle vous accueille avec un message indiquant que Classical est inclus dans votre abonnement Apple Music.

L’application est divisée en quatre onglets : Pour vous, Parcourir, Bibliothèque et Rechercher. Tout comme dans Apple Music, l’onglet Écouter maintenant vous montre des suggestions organisées. Apple propose des listes de lecture basées sur des périodes, des genres, des nouveautés, des compositeurs et même des humeurs comme des chansons à écouter ou à dormir le matin.

L’onglet Parcourir vous permet de rechercher des chansons d’orchestres, de chœurs et même d’instruments. La recherche a également été optimisée pour afficher les résultats par compositeurs, œuvres et pistes. Quant à l’écran Now Playing, il n’a pas d’arrière-plan flou et le bouton Paroles a été remplacé par un nouveau qui affiche des informations sur la chanson.

Un détail intéressant à propos d’Apple Music Classical est que la bibliothèque Apple Music habituelle n’apparaît pas dans l’application Classical. Cependant, vos chansons classiques apparaîtront dans l’application Apple Music habituelle. Vous pouvez vérifier plus de captures d’écran ci-dessous :

Sur la base du code interne de l’application vue par Netcost-security.fr, nous avons également constaté qu’Apple Music Classical avait effectivement beaucoup de code et de frameworks provenant de l’application Primephonic.

L’application Apple Music Classical peut être téléchargée maintenant s’il est déjà mardi dans votre fuseau horaire. Sinon, vous pouvez précommander et recevoir une notification indiquant quand elle sera disponible.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :