10 meilleurs jeux de course Oculus Quest 2 à jouer sur un casque VR

Les jeux de réalité virtuelle vous offrent une expérience immersive qu’aucune autre plateforme de jeu n’est en mesure de vous offrir. L’un des casques VR les plus populaires en ce moment est le Meta Oculus Quest 2. C’est le casque qui a un grand nombre d’applications et de jeux que vous pouvez facilement installer à partir du store Meta Quest ou même simplement télécharger des jeux qui ne sont pas disponibles. L’autre raison est que vous pouvez utiliser le casque VR sans avoir besoin de le connecter à l’ordinateur à tout moment.

Parce qu’il y a tellement de jeux parmi lesquels choisir, cela peut être un casse-tête. Les jeux de course sont toujours amusants et si vous recherchez un jeu incroyable à jouer sur votre casque VR, vous pouvez consulter notre guide. Aujourd’hui, nous publions la liste des meilleurs jeux de course auxquels vous pouvez jouer sur votre casque Meta Quest 2 VR.

Meilleurs jeux de course Oculus Quest 2

Les jeux de course sont amusants et ils ne deviennent que plus immersifs lorsque vous les jouez en VR. Voici les 10 meilleurs jeux VR Racing dont vous avez besoin pour jouer sur votre casque Quest 2.

Race MakerVR

Ne serait-il pas plus amusant de pouvoir créer ses propres pistes et fruits pour courir ? Race Maker fait exactement cela. Il s’agit d’un jeu VR qui vous permet de créer vos propres pistes et même plus tard de courir dessus. Vous pouvez même l’appeler une version de Mario Kart. Pourquoi? Eh bien, non seulement vous faites la course en karts, mais vous pouvez également utiliser des armes pour éliminer facilement d’autres coureurs. Le jeu est actuellement disponible via l’App Labs Store.

Tour de la mort

À en juger par le titre du jeu, Death Lap est un jeu de course intéressant qui comporte des éléments de combat. Le jeu vous permet de choisir votre voiture de course ainsi que les armes que vous aimez pour éliminer vos adversaires. La voiture peut également être améliorée avec des boosters, des power-ups et des NOS afin que vous puissiez non seulement être le meilleur mais aussi être le plus rapide sur la piste. Le jeu a une vue à la troisième personne ainsi qu’un chat vocal dans le jeu pour communiquer avec vos amis. Vous pouvez jouer à Death Lap en mode solo et multijoueur.

Date de sortie : 5 décembre 2019

Taille : 2,1 Go

Prix ​​: 19,99 $

Télécharger: Boutique Oculus

Mini Motor Racing X

Vous voulez savoir à quel point il est amusant de courir dans de petites voitures et des karts ? Mini Motors Racing X est ce dont vous avez besoin pour jouer. Le jeu propose un certain nombre de pistes dans différents environnements. Vous avez également de bons graphismes haute résolution et différentes conditions météorologiques qui peuvent affecter votre course. Mini Motors X Racing vous permet également de jouer en mode fête – un mode qui vous permet de faire des courses avec vos amis sur vos circuits de course préférés. Et enfin, il y a la possibilité de mettre à niveau vos voitures

Date de sortie : 14 mai 2020

Taille : 2,1 Go

Prix ​​: 14,99 $

Télécharger: Boutique Oculus

Coureur du vide extrême

C’est un petit jeu de course amusant qui a beaucoup à offrir aux fans de course VR. Tout d’abord, vous pouvez jouer dans plus de 100 niveaux solo que vous pouvez améliorer en parcourant les 12 pistes présentes. Comme il s’agit d’un jeu de course de vélo, vous avez le choix entre de nombreux bokés. Chaque vélo est unique dans ses critères de performances et de maniabilité. Vous pouvez ramasser 8 power-ups différents le long de la piste qui vous aideront à votre avantage. Void Racer Extreme a de superbes graphismes avec un éclairage au néon de style rétro tout au long du jeu.

Date de sortie : 17 septembre 2020

Taille : 915 Mo

Prix ​​: 9,99 $

Télécharger: Boutique Oculus

Dash Dash Monde

Si vous aimez la course et que vous souhaitez personnaliser votre voiture pour la rendre unique, Dash Dash World est le jeu qu’il vous faut. Avec Dash Dash World, vous pourrez essayer et faire la course comme un vrai coureur. Le jeu prend en charge la direction à pleine main ainsi que les commandes des armes qui peuvent être poursuivies pour attaquer vos adversaires dans le jeu. Le jeu propose un certain nombre de tournois auxquels participer. Le jeu vous permet également de personnaliser votre personnage de jeu afin que vous puissiez l’associer à votre voiture conçue sur mesure.

Date de sortie : 6 octobre 2020

Taille : 3,9 Go

Prix ​​: 24,99 $

Télécharger: Boutique Oculus

Coupe MarineVerse

Allons de l’avant avec les courses de voitures, de motos et de karts pendant un certain temps. Que diriez-vous de vous amuser en faisant de la voile et des courses dans les eaux ? MarineVerse Cup est un excellent jeu de course de voile qui vous permet de courir dans 7 endroits différents à travers le monde. Vous pouvez courir et naviguer dans 5 voiliers différents. Le jeu propose des compétitions hebdomadaires auxquelles vous pouvez participer ainsi qu’un mode de navigation gratuit si vous souhaitez simplement naviguer sur les eaux et vous détendre. Vous pouvez également organiser des courses privées avec vos amis pour passer un bon moment.

Date de sortie : 24 février 2022

Taille : 1,5 Go

Prix ​​: 19,99 $

Télécharger: Boutique Oculus

Sprint de kart VR

Voici un autre jeu de course de Kart que vous pouvez apprécier avec votre casque Quest 2. Celui-ci est similaire à Mario kart puisque vous devez collecter des power-ups et des armes pour attaquer les adversaires dans le jeu. Puisqu’il n’y a pas de jeux Mario Kart officiels conçus pour Quest 2, VR Kart est le jeu le plus proche que vous puissiez obtenir pour profiter des courses de kart. Le jeu propose de nombreuses pistes de course dynamiques sur lesquelles vous pouvez courir en mode à un seul payeur, en mode trophée de championnat ainsi qu’en modes multijoueurs en ligne. Il y a aussi la possibilité de personnaliser vos karts.

Date de sortie : 21 mai 2019

Taille : 983 Mo

Prix ​​: 7,99 $

Télécharger: Boutique Oculus

Circuit V

V Speedway est un excellent petit jeu de course d’arcade qui vous permet de faire la course dans des voitures de petite taille dotées d’excellentes commandes de jeu ainsi que d’une physique de jeu simple qui devrait vous offrir une expérience de conduite presque similaire à la vie. Vous disposez de trois modes de jeu différents : Single Race, Time Attack et Free Ride. Ce qui rend le V Speedway unique, c’est sa capacité à vous permettre de choisir entre la direction à gauche et à droite. Vous pouvez également contrôler le frein à main et le levier de vitesses et régler les rétroviseurs dans le jeu à l’aide de vos manettes Quest 2. Actuellement, il y a un événement Downtown Club qui prend le palais dans le jeu.

Date de sortie : 10 mars 2021

Taille : 361 Mo

Prix ​​: Gratuit

Télécharger: Laboratoires d’applications

Karts de tourisme

Vous vous demandez ce qui se passerait si vous combiniez le karting et la F1 ? Vous obtenez des karts de tourisme. Le jeu est simple, vous pouvez choisir votre kart préféré et concourir. Mieux encore, il y a 22 pistes de course qui sont toutes basées sur des pistes réelles. Touring Kart a 30 voitures différentes à choisir et toutes peuvent être personnalisées en conséquence. Vous avez le choix entre trois modes de caméra et plus de 500 prix à gagner en remportant diverses courses. L’application est disponible via App Labs pour Meta Quest.

Date de sortie : 20 mai 2021

Taille : 1,6 Go

Prix ​​: Gratuit

Télécharger: Laboratoires d’applications

Driver Oméga

OmegaPilot est un jeu de course amusant qui vous permet de piloter des vaisseaux spatiaux/plans futuristes. Dans ce jeu, vous volerez à travers des chemins étroits à grande vitesse. Vous avez la possibilité de personnaliser votre véhicule et le jeu propose un bon nombre de modes de course dans lesquels vous pouvez jouer. Le jeu prend également en charge le contrôle de mouvement avec des contrôleurs portables. Le jeu prend également en charge le mode multijoueur, ce qui indique que vous et vos amis pouvez courir sur différentes pistes et circuits. Omega Pilot dispose également d’une vue cockpit très immersive qui rend le jeu une expérience toujours plus palpitante.

Date de sortie : 20 mai 2002

Taille : 3,6 Go

Prix ​​: 14,99 $

Télécharger: Laboratoires d’applications

Conclusion

Ceci conclut la liste des 10 meilleurs jeux de course auxquels vous pouvez jouer et profiter sur votre casque Meta Quest 2 VR. Tous ces jeux peuvent être exécutés sans avoir besoin de connecter votre PC. Notez que les jeux d’App Labs peuvent ou non avoir des problèmes et des bugs.

Dans l’ensemble, ce sont d’excellents jeux et nous espérons voir ces jeux de l’App Lab migrer vers l’App Store officiel d’Oculus dans un proche avenir.

Quels sont vos jeux de course préférés en VR pour Quest 2 ? Partagez-les sur nos réseaux sociaux.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.