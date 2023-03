2 000 têtes de béliers momifiées découvertes dans un temple du grand pharaon Ramsès II

Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé que les têtes de plus de 2 000 béliers momifiés ont été retrouvées dans la zone nord du temple d’Abydos, dédié à Ramsès II. Les ruines d’un bâtiment inhabituel et de nombreuses autres découvertes ont également été trouvées.

Les 2 000 têtes de bélier trouvées dans le temple. Crédit : ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités

Dans un temple dédié à Ramsès II, considéré comme le pharaon le plus grand et le plus puissant de l’Égypte ancienne, les archéologues ont mis au jour les têtes momifiées de plus de 2 000 béliers (moutons mâles), ainsi que d’autres animaux. Étant donné que ces découvertes remontent à la dynastie ptolémaïque, qui a régné de 305 avant JC à 30 avant JC, elles soulignent à quel point Ramsès II était encore vénéré environ mille ans après sa mort. Le pharaon, également connu sous le nom de Ramsès le Grand, a en fait régné de 1279 av. J.-C. à 1212 ou 1213, soit environ 70 ans ; cela fait de lui le pharaon le plus ancien parmi les anciens Égyptiens, sous lequel il y a eu des changements politiques importants. L’empire était à son apogée lorsque Ramsès II a repris les rênes de son père.

Les têtes des béliers momifiés ont été retrouvées dans le célèbre temple d’Abydos (ou Abido), l’une des villes les plus anciennes et les plus glorieuses d’Égypte ; selon les experts, il a déjà été fondé il y a 7 000 ans. Le temple a été découvert il y a environ 150 ans mais n’a pas encore été entièrement exploré. C’est précisément pour cette raison que, grâce aux fouilles, des découvertes aussi importantes peuvent émerger. La mission archéologique dans la région est menée en collaboration avec des scientifiques de l’Université de New York. Le Dr Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités a annoncé la découverte des béliers. Les moutons étaient impliqués dans un «culte sans précédent» pour ces animaux; il s’agissait probablement d’offrandes pour rendre hommage au grand pharaon disparu. Les archéologues ont également trouvé les restes momifiés de plusieurs autres animaux, notamment des cerfs, des mangoustes, des chiens, des moutons, des vaches et d’autres espèces. Ils étaient tous entassés dans l’un des entrepôts nouvellement découverts dans la zone nord du temple, actuellement impliqué dans des opérations de fouilles.

Une tête de bélier momifiée. Crédit : ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités

Un grand bâtiment beaucoup plus ancien a également été trouvé près du temple, datant de la VIe dynastie, qui a régné entre 2 345 et 2 181 avant JC, environ mille ans avant que Ramsès II ne monte sur le trône. Dans les ruines de cette structure, les égyptologues ont trouvé plusieurs découvertes importantes, comme l’indique le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué de presse. Parmi eux se trouvent des restes de papyrus, des statues, des arbres, des chaussures, des vêtements et d’autres objets. Le bâtiment est assez particulier d’un point de vue architectural, avec des murs jusqu’à cinq mètres d’épaisseur. « Cette construction contribuera grandement à repenser et repenser l’architecture de l’Ancien Empire à Abydos, ainsi que la nature et la forme du lieu et les activités qui s’y déroulaient avant que Ramsès II n’établisse son temple et ses environs », a-t-il expliqué au ministère égyptien. .

Ces découvertes, ainsi que celles de béliers et d’autres animaux momifiés, fournissent des informations nouvelles et précieuses pour améliorer notre compréhension de la vie et des cultes des anciens Égyptiens. En septembre dernier, un immense trésor archéologique datant du règne du grand Ramsès II a été découvert dans une carrière en Israël.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :