Home+ gagne la capacité d’éditer en masse des scènes et des automatisations HomeKit pour remplacer les appareils cassés

Home+ est une application puissante pour emmener votre expérience HomeKit dans des endroits que l’application Home habituelle n’est même pas près de toucher. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un utilisateur expérimenté, Home+ possède les fonctionnalités et les outils dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre maison intelligente.

Home+ vous permet d’accéder à toutes les caractéristiques d’un accessoire, même celles qui ne sont pas exposées par l’application Home. Cela vous donne plus de contrôle et de flexibilité sur vos appareils et vous permet d’ajuster leurs paramètres à votre guise. Parmi ses nombreuses fonctionnalités populaires, ma préférée est la possibilité de sauvegarder et de restaurer, ce qui vous permet de sauvegarder votre configuration HomeKit au cas où vous auriez besoin de réinitialiser vos appareils et de restaurer sans sauvegarde iCloud.

Home+ gagne la capacité d’éditer en masse des scènes et des automatisations

L’un des plus grands défis de la gestion de HomeKit consiste à gérer les accessoires cassés qui doivent être remplacés par rapport à vos scènes et automatisations existantes. Avec la nouvelle version de Home+, cependant, vous pouvez désormais éditer en masse vos scènes et automatisations HomeKit en toute simplicité. Lorsque vous ajoutez un accessoire de remplacement à HomeKit, accédez simplement à l’écran de détail de l’ancien accessoire dans Home+ et sélectionnez l’option « Remplacer l’accessoire ». Home+ analysera automatiquement vos scènes et automatisations et les mettra à jour pour utiliser le nouvel accessoire au lieu de l’ancien. Cela inclut la modification des événements, des conditions et des actions pour s’assurer que l’accessoire de remplacement est utilisé correctement.

Home + peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store, et il y a un déverrouillage unique de 14,99 $ pour toutes les fonctionnalités.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :