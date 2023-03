Des adolescents australiens demandent de l’aide pour arrêter de vapoter

Leurs témoignages ont été présentés en réponse à la proposition de réforme du gouvernement australien visant à lutter contre la hausse des taux de vapotage et le marché noir.

Les adolescents australiens demandent de l’aide pour arrêter de vapoter et sortir de la dépendance à la nicotine. Cela a été révélé par des centaines de témoignages soumis au régulateur australien des médicaments TGA par la commissaire à l’enfance et à la jeunesse d’Australie-Méridionale, Helen Connolly, en réponse à la proposition de réforme du vapotage dans le pays, visant à lutter contre la hausse des taux de vapotage juvénile et le marché noir. Certaines de ces déclarations dénoncent la facilité avec laquelle les adolescents ont accès aux liquides et arômes pour e-cig. « Il suffit – dit un jeune de 16 ans – d’aller chez un vendeur pas cher… et là on peut acheter un vapo sans qu’on lui demande son âge ». D’autres reflètent des problèmes de dépendance chez les adolescents qui vapotent de la nicotine. « J’ai essayé d’arrêter et je n’arrivais pas à penser correctement », raconte un jeune de 17 ans. J’ai eu les pires maux de tête de ma vie et j’ai eu trop de mal à m’arrêter. »

Dans une interview accordée au Guardian Australia, le ministre de la santé, Mark Butler, qui tiendra une deuxième table ronde sur le sujet en avril, a déclaré que « le statu quo sur le vapotage est totalement inacceptable », indiquant que le gouvernement est « déterminé à prendre des mesures énergiques ». contre l’explosion du vapotage illégal en Australie et pour éliminer cette menace ». S’adressant à ABC Radio National, il a ajouté que « c’est désormais le plus gros problème de comportement dans les écoles primaires » et que l’industrie du vapotage « fait du marketing sans vergogne, non seulement auprès des adolescents mais aussi auprès des jeunes enfants » en référence à l’emballage de certains produits « avec des licornes roses dessus et aromatisées au chewing-gum, qui ne sont certainement pas commercialisés auprès des adultes. C’est une industrie qui essaie de créer une nouvelle génération de toxicomanes à la nicotine. »

Le vapotage par des adolescents qui, autrement, ne fumeraient pas de cigarettes est un grave problème de santé publique, car plus d’adolescents sont exposés à la nicotine que jamais auparavant. La nicotine est connue pour être l’une des substances les plus addictives et représente un danger pour les jeunes, car l’exposition à l’adolescence peut altérer le cerveau en développement. A cela s’ajoutent des doutes sur les effets des produits chimiques utilisés pour créer les saveurs, qui contribuent à rendre le vapotage si populaire.

Certaines études ont indiqué que de nombreux produits chimiques utilisés pour créer certaines saveurs, comme la pulégone (menthe) et le diacétyle (saveurs crémeuses), endommagent les cellules des poumons. Bien que certaines de ces substances aient reçu une approbation réglementaire pour leur présence dans d’autres produits de consommation, lorsqu’elles sont chauffées et inhalées à plusieurs reprises, elles peuvent avoir des effets nocifs, causant des dommages permanents aux petites voies respiratoires des poumons et altérant l’immunité pulmonaire.

Récemment, aux États-Unis, une recherche publiée dans le New England Journal of Medicine a mis en évidence une affection appelée « vaping pneumonia », également connue sous le nom de « e-cigarette lung », une maladie pulmonaire associée à l’utilisation d’e-cigs. Concrètement, l’investigation a permis d’identifier 53 patients (83 % de sexe masculin), âgés en moyenne de 19 ans, qui présentaient tous des symptômes respiratoires et gastro-intestinaux ainsi que la présence d’infiltrats pulmonaires bilatéraux. Quatre-vingt-quatorze pour cent des patients ont été hospitalisés, 32 % ont subi une intubation et une ventilation mécanique et un patient est décédé. 84 % de ces patients ont déclaré avoir utilisé des produits à base de tétrahydrocannibinol (THC) dans des appareils électroniques.

